«Тоттенхэм» назвал тренерский штаб Де Дзерби

сегодня, 21:28

«Тоттенхэм» подтвердил полный состав тренерского штаба Роберто Де Дзерби.

Маркаттильо Маркаттильи и Марчелло Квинто присоединяются к команде в качестве тренера по физической подготовке и тренера на этапе профессионального развития соответственно.

Маркаттильи начал сотрудничать с Де Дзерби в 2015 году в итальянском клубе «Фоджа» и с тех пор регулярно работает с ним.

Квинто сотрудничал с Роберто в течение последних трёх лет в «Брайтоне» и «Марселе».

В клубе остаются Бруно Сальтор и Андреас Георгсон (помощники тренера), Кэмерон Кэмпбелл (тренер по индивидуальному развитию) и Фабиан Отте (тренер вратарей). Им по-прежнему будут помогать Стюарт Льюис и Дин Брилл.

сегодня в 21:42, ред.
    сегодня в 21:42
    тренера по трофеям бы еще. хотя чемпион Чемпионшипа трофей тоже
