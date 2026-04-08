«Тоттенхэм» назвал тренерский штаб Де Дзерби

«Тоттенхэм» подтвердил полный состав тренерского штаба .

Маркаттильо Маркаттильи и присоединяются к команде в качестве тренера по физической подготовке и тренера на этапе профессионального развития соответственно.

Маркаттильи начал сотрудничать с Де Дзерби в 2015 году в итальянском клубе «Фоджа» и с тех пор регулярно работает с ним.

Квинто сотрудничал с Роберто в течение последних трёх лет в «Брайтоне» и «Марселе».

В клубе остаются Бруно Сальтор и Андреас Георгсон (помощники тренера), Кэмерон Кэмпбелл (тренер по индивидуальному развитию) и Фабиан Отте (тренер вратарей). Им по-прежнему будут помогать Стюарт Льюис и Дин Брилл.