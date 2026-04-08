«Марсель» сменил логотип

вчера, 23:38

«Марсель» представил новый логотип.

Как сообщает пресс-служба «Олимпика», эмблема опирается на символы, лежащие в основе идентичности клуба. Графическая конструкция представляет собой смесь различных периодов визуальной истории клуба, объединяя и переосмысливая знаковые элементы из его предыдущих логотипов: среди них — белая обводка, вдохновлённая логотипом 1973 года, структура буквы «М», унаследованная от варианта 1899-го, изгибы и динамика линий, присутствующие в логотипе 1986-го, а также знаменитая двойная обводка версии 1993-го.

Цвет, используемый в новом логотипе, — «Марсельский синий», — уникальное творение, возникшее из синтеза исторических синих оттенков клуба и знаковых синих оттенков, присущих городу.

Обновление также сопровождается запуском полностью переработанного официального сайта «Марселя», призванного стать более современным и удобным для пользователей.