«Марсель» сменил логотип

вчера, 23:38

«Марсель» представил новый логотип.

Как сообщает пресс-служба «Олимпика», эмблема опирается на символы, лежащие в основе идентичности клуба. Графическая конструкция представляет собой смесь различных периодов визуальной истории клуба, объединяя и переосмысливая знаковые элементы из его предыдущих логотипов: среди них — белая обводка, вдохновлённая логотипом 1973 года, структура буквы «М», унаследованная от варианта 1899-го, изгибы и динамика линий, присутствующие в логотипе 1986-го, а также знаменитая двойная обводка версии 1993-го.

Цвет, используемый в новом логотипе, — «Марсельский синий», — уникальное творение, возникшее из синтеза исторических синих оттенков клуба и знаковых синих оттенков, присущих городу.

Обновление также сопровождается запуском полностью переработанного официального сайта «Марселя», призванного стать более современным и удобным для пользователей.

Фото: Соцсети ФК «Марсель»
Официально«Спартак» и Okko представили особенную форму
06 апреля Фото
ОфициальноСборная Англии представила форму к ЧМ-2026
24 марта Фото
ОфициальноСборная Франции представила форму для чемпионата мира 2026 года
24 марта
ОфициальноСборная Нидерландов представила форму к чемпионату мира 2026 года
23 марта Фото
Официально«Барселона» перевыпустила форму времен Роналдиньо
23 марта Фото
Сильнейший релиз в истории. Футболисты получили стильные формы к ЧМ-2026
22 мартаRoman Novikov в блоге Модный разговорКомментарии8
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:45
Теперь у него точно попрёт. Будет рвать и метать...
Гость
