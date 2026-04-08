«Спартак» поменял вратаря перед серией пенальти в матче с «Зенитом»

Тренерский штаб московского «Спартака» принял решение заменить вратаря перед серией пенальти в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов — Кубка России с «Зенитом».
Вместо Александра Максименко в компенсированное ко второму тайму время на поле вышел Илья Помазун.
Основное время игры завершилось со счётом 0:0.
Но если у Спартака, хотябы отдаленно просматривался комбинационный футбол, то у Зенита ничего не было и в помине, от этого- безграмотный хаотичный футбол. Во 2-м тайме вышли Глушка, Дивеев и Соболев и игра Зенита получила небольшую стройность. Глушенков направил атаку, а Соболь усилил физическое давление в штрафной Спартака. Стоит отметить, что фланговой игры у Спартака не получилось. Дмитриев не освежил свой фланг и присутствие на левом краю Спартака Зобнина, я так и не понял.
Стремительные контр выпады Спартака, чаще всего переходили в вяло текущую позиционку, a иногда, и вовсе заканчивались тошнотворными навесами. И всё же, мог Зенит вырвать победу, но в этом случае безупречно сыграл Макс!!! Красавец!!! Вот так, худо бедно, команды доигрались до пенальти, в которых, сильней оказался Спартак, который, я от всей души и поздравляю!!! Ну чтоже, теперь, как и ожидалось- мини финал Спартак- ЦСКА, который, по всем законам жанра должен был стать главным финалом..............................
Спартак с победой, я за тебя болел!!!!!!!
