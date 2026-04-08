«Спартак» поменял вратаря перед серией пенальти в матче с «Зенитом»

вчера, 23:00

Тренерский штаб московского «Спартака» принял решение заменить вратаря перед серией пенальти в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов — Кубка России с «Зенитом».

Вместо Александра Максименко в компенсированное ко второму тайму время на поле вышел Илья Помазун.

Основное время игры завершилось со счётом 0:0.