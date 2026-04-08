«Спартак» поменял вратаря перед серией пенальти в матче с «Зенитом»

вчера, 23:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Тренерский штаб московского «Спартака» принял решение заменить вратаря перед серией пенальти в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов — Кубка России с «Зенитом».

Вместо Александра Максименко в компенсированное ко второму тайму время на поле вышел Илья Помазун.

Основное время игры завершилось со счётом 0:0.

Все новости
ОфициальноИсак вошёл в заявку «Ливерпуля» на игру с ПСЖ
Вчера, 21:58
ОфициальноСафонов выйдет в основном составе ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Вчера, 21:45
Семак объяснил выбор в пользу Дурана, а не Соболева, в матче со «Спартаком»
Вчера, 20:52
Расулов надеется попасть в сборную России
Вчера, 09:15
СлухиТри футболиста «Спартака» пропустят матч с «Зенитом»
07 апреля
Успешный тренер, винодел и любитель женщин. Где сейчас футболисты «Ман Сити» из дебютного матча Бернарду Силвы
05 апреляЕвгений Петров в блоге "Соккер" ХронографКомментарии2
сегодня в 00:21
Сам футбол не смотрел, но поздравляю с большим удовольствием! Удачи Спартаку!
d1metras
вчера в 23:22
    Capral
    вчера в 23:21
    Есть такое понятие- бессистемный футбол, вот именно так, играли обе команды, особенно в 1-м тайме. Обычно, в игре, примерно равных команд, соперники пытаются завладеть центром поля, выгрызать его, дорожить им, ведь как известно, кто владеет центром- то владеет инициативой. Но в этой игре, команды пренебрегли известным правилом и проходили центр без помех, потому что не было мысли в игре, не было даже примитивных постpоений...

    Но если у Спартака, хотябы отдаленно просматривался комбинационный футбол, то у Зенита ничего не было и в помине, от этого- безграмотный хаотичный футбол. Во 2-м тайме вышли Глушка, Дивеев и Соболев и игра Зенита получила небольшую стройность. Глушенков направил атаку, а Соболь усилил физическое давление в штрафной Спартака. Стоит отметить, что фланговой игры у Спартака не получилось. Дмитриев не освежил свой фланг и присутствие на левом краю Спартака Зобнина, я так и не понял.

    Стремительные контр выпады Спартака, чаще всего переходили в вяло текущую позиционку, a иногда, и вовсе заканчивались тошнотворными навесами. И всё же, мог Зенит вырвать победу, но в этом случае безупречно сыграл Макс!!! Красавец!!! Вот так, худо бедно, команды доигрались до пенальти, в которых, сильней оказался Спартак, который, я от всей души и поздравляю!!! Ну чтоже, теперь, как и ожидалось- мини финал Спартак- ЦСКА, который, по всем законам жанра должен был стать главным финалом..............................

    Спартак с победой, я за тебя болел!!!!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:09
    А все дело в том, что Попахун бороду сбрил и оставил только усы. Именно это и помогло
    25процентный клоун
    вчера в 23:07
    Ура, Семак повержен. С юбилеем
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 23:07
    Теперь юбиляру для комплекта хорошо бы еще слить Краснодару и все будет ок. А финал пути регионов Спартак ЦСКА это то, что стране интереснее чем синебелоголубое нудище.
    NbKA555
    вчера в 23:06
    С победой родной клуб!Замена Максименко,ключевое победное действие.Карседо шарит.Всем добра!
    ABir
    вчера в 23:06
    И это был правильный выбор, ставка на Помазуна сыграла!
    матос
    вчера в 23:05
    и это правильно!!!
    Ruslik1982
    вчера в 23:05
    отбил хоть один?
    пират Елизаветы
    вчера в 23:04
    И выиграл
    sihafazatron
    вчера в 23:02
    Не зря меняли))
