«Спартак» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге впервые за 14 лет

вчера, 23:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

«Спартак» в гостях обыграл «Зенит» в серии пенальти в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.

Таким образом, «красно-белые» обыграли «Зенит» в гостевой встрече впервые с мая 2012 года. Тогда московский клуб одержал победу со счётом 3:2.

kkp5d7f6ychy
вчера в 23:41
А почему не показали "папу" Миллера?
Comentarios
вчера в 23:34
Теперь понято почему так часто Семака показывали
25процентный клоун
вчера в 23:31
Сергей Семак скоро покинет пост главного тренера Зенита
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:28
В Кубке считается за победу...
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Приветсвую , но это, смотря кто с какой стороны болеет , для меня это победа по пенальти...)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:21
Это считается за победу? Всё-таки в основное время-то ничья была.
А так молодцы
Гость
