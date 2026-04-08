Ролан Гусев высказался о ничьей с «Краснодаром» в Кубке России

Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос, чего не хватило его команде для победы в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара» (0:0).

Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором уже перестроились, вышел Миранчук в центр поля, стал связывать игру, Муми передвинули на его фланг, где ему было комфортнее. Стали владеть преимуществом, но не реализовали моменты.