Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Ролан Гусев высказался о ничьей с «Краснодаром» в Кубке России

сегодня, 21:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, чего не хватило его команде для победы в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара» (0:0).

Голов не хватило. В первом тайме было больше борьбы, во втором уже перестроились, вышел Миранчук в центр поля, стал связывать игру, Муми передвинули на его фланг, где ему было комфортнее. Стали владеть преимуществом, но не реализовали моменты.

В чемпионате мы играть не бросим, это не про московское «Динамо». Ближе к ответной игре будем готовиться, вырабатывать стратегию, а сейчас надо думать о следующей игре в РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
y84f35dt493e
y84f35dt493e
сегодня в 22:01
Перспектива проводить лишний матч, да и ещё в гостях,так каждый расстроится
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:28
Походу Динамо вылетит из Кубка и выше 7 места не поднимется. Оставлять Гусева или...?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 