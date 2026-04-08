«Такого хамства я не припомню». Мусаев раскритиковал поведение арбитров

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что остался недоволен поведением арбитров в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Динамо» (0:0).

Мне не понравилось, как вели себя главный и резервный арбитры. Я давно такого не видел. Я задал вопрос: «Почему в двух пограничных эпизодах вы не даете карточку [игроку „Динамо“] и даете желтую карточку Черникову?» На что мне без разговора показали желтую карточку. Я попросил резервного объяснить, на что он сказал: «Ничего не буду объяснять, это не входит в мои обязанности. Мои обязанности — помогать главному судье». Такого хамства в поведении судей я не припомню.