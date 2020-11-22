В 83 Миранте Антонио Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 2 Карсдорп Рик Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 23 Манчини Джанлука Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 3 Роджер Ибаньес Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 26 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 53

П 37 Спинаццола Леонардо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 79

П 17 Верету Жордан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 93 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 14 Вильяр Гонсало Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Пасы: 90 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 80

З 4 Кристанте Бриан Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 88 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

Н 21 Майораль Борха Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 65

П 11 Педро Ударов всего: 3 Отборы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 80

Запасные игроки

В 13 Лопес Пау

В 12 Фарелли Симоне

З 5 Жуан Пасы: 38 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 37

З 61 Калафьори Риккардо

З 33 Перес Бруно Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 42 Диавара Амаду Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 10

П 62 Миланесе Томмасо

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 10

Н 31 Перес Карлес Фолов совершено: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 25

Н 64 Подгоряну Суф