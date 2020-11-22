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3 : 0
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Олимпико
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Майораль Борха
ассистент Спинаццола Леонардо
|1:0
|28’
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Мхитарян Генрих
ассистент Майораль Борха
|2:0
|32’
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Мхитарян Генрих
ассистент Карсдорп Рик
|3:0
|40’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жуан
|Роджер Ибаньес
|53’
|62’
|Карамо Янн
|Жервиньо
|62’
|Куртич Ясмин
|Куцка Юрай
|62’
|Брунетта Хуан
|Осорио Йордан
|Перес Карлес
|Майораль Борха
|65’
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|79’
|Пеллегрини Лоренцо
|Педро
|80’
|Диавара Амаду
|Вильяр Гонсало
|80’
|82’
|Буси Максиме
|Грасси Альберто
|85’
|Якопони Симоне
|Пеццелла Джузеппе
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|20
|Удары по воротам
|1
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|7
|Удары в створ
|1
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|5
|Фолы
|4
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|4
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|4
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|4
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