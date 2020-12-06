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1 : 2
завершен
06 декабря 2020, 22:45
воскресенье
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Стадион Луиджи Феррарис
|45’
|0:1(П)
|Кессье Франк
|77’
|0:2
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Кастильехо Самуэль
ассистент Ребич Анте
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Экдаль Альбин
ассистент Дамсгаард Миккел
|1:2
|82’
|5’
|Кессье Франк
|Силва Адриен
|26’
|Янкто Якуб
|45+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Колли Омар
|Берешиньски Бартош
|20’
|Экдаль Альбин
|Силва Адриен
|46’
|Дамсгаард Миккел
|Янкто Якуб
|46’
|46’
|Хауге Йенс
|Диас Браим
|Ла Гумина Антонио
|Габбьядини Маноло
|57’
|76’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|Лерис Мехди
|Ауджелло Томмазо
|82’
|90’
|Крунич Раде
|Чалханоглу Хакан
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|9
|Удары по воротам
|13
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|3
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|17
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|9
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|2
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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Да, кстати, в этом сезоне «Милан» заработал 8 пенальти в 10 матчах ))) Ближайшие конкуренты по количеству пенальти — «Рома» и «Торино» — по 3 пенальти.
Да, кстати, в этом сезоне «Милан» заработал 8 пенальти в 10 матчах ))) Ближайшие конкуренты по количеству пенальти — «Рома» и «Торино» — по 3 пенальти.
А вообще без пенальти,очень трудно идти на первом месте,сейчас бы болтались на десятом. Но Ювентус вас всё равно догонит и перегонит и даже отменённый варголы вам не помогут.
А вообще без пенальти,очень трудно идти на первом месте,сейчас бы болтались на десятом. Но Ювентус вас всё равно догонит и перегонит и даже отменённый варголы вам не помогут.