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Сампдория - Милан
Верона - Кальяри
Парма - Беневенто
Рома - Сассуоло
Удинезе - Аталанта
Кротоне - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория против Милан

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Лига ставок 4.40 4.10 1.83
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    20' Берешиньски Бартош (24) уходит с поля, Колли Омар (15) вышел на поле
     
    26' Силва Адриен (5)
     
    45+2' Янкто Якуб (14)
     
    2
    46' Силва Адриен (5) уходит с поля, Экдаль Альбин (6) вышел на поле
    46' Янкто Якуб (14) уходит с поля, Дамсгаард Миккел (38) вышел на поле
     
    57' Габбьядини Маноло (23) уходит с поля, Ла Гумина Антонио (20) вышел на поле
     
    2
    82' (1:2) Экдаль Альбин (6) (Дамсгаард Миккел (38))
    82' Ауджелло Томмазо (3) уходит с поля, Лерис Мехди (26) вышел на поле
     
    5' Кессье Франк (79)
     
    45' (0:1) Кессье Франк (79)
     
    46' Диас Браим (21) уходит с поля, Хауге Йенс (15) вышел на поле
     
    76' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
     
    77' (0:2) Кастильехо Самуэль (7) (Ребич Анте (12))
     
    90' Чалханоглу Хакан (10) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
    Голы
    45’ 0:1(П) Кессье Франк
    77’ 0:2 Кастильехо Самуэль
    ассистент Ребич Анте
    Экдаль Альбин
    ассистент Дамсгаард Миккел     		1:2 82’
    Наказания
    5’ Кессье Франк
    Силва Адриен 26’
    Янкто Якуб 45+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Колли Омар Берешиньски Бартош 20’
    Экдаль Альбин Силва Адриен 46’
    Дамсгаард Миккел Янкто Якуб 46’
    46’ Хауге Йенс Диас Браим
    Ла Гумина Антонио Габбьядини Маноло 57’
    76’ Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис
    Лерис Мехди Ауджелло Томмазо 82’
    90’ Крунич Раде Чалханоглу Хакан
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 13
    		3 Удары в створ 6
    		10 Фолы 17
    		9 Угловые 6
    		1 Офсайды 2
    		37% Владение мячом 63%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 15:20
    Чего к пенальти пристали? Вы игры вообще смотрите? Чем команда активнее играет в атаке, тем чаще получает пенальти. Сейчас в Италии больше всех дриблит и куражит в штрафной зоне именно «Милан». В чем вина «Милана», если все остальные команды только навесами в штрафную балуются, а не вбегают в нее?
    Да, кстати, в этом сезоне «Милан» заработал 8 пенальти в 10 матчах ))) Ближайшие конкуренты по количеству пенальти — «Рома» и «Торино» — по 3 пенальти.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 15:12
    у Интера появился под боком конкурент по пробитии 11 метровых. Да и это не удивительно,ведь два клуба представляют один город.
    А вообще без пенальти,очень трудно идти на первом месте,сейчас бы болтались на десятом. Но Ювентус вас всё равно догонит и перегонит и даже отменённый варголы вам не помогут.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ VALENCIA C.F. (раскрыть)
    вчера в 14:59
    какие то бегунки,то ли дело Ювентус,который разыгрывает туринский гамбит. Милан можно смело отправлять в АПЛ,там такое любят.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 14:57
    если бы не Два пенальти, Юве была бы на первом месте.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 14:28
    Милан сильно удивляет и отрыв серъёзный от преследователей.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Ноющий Барсук (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 12:07
    Липовые пенальти ставят в пользу Ювентуса
    1bear
    1bear
    вчера в 11:41
    Милан -чемпион!!!
    milanetto9
    milanetto9
    вчера в 11:06
    Милану нужно возвращать утраченные позиции,и снова становится тем Миланом которого все боялись
    Valeron112
    Valeron112
    вчера в 11:03
    Хоть Милан и отскочил , но серия из 22-х матчей достойный результат .
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 10:21
      А чемпион то не настоящий
      А чемпион то не настоящий
      вчера в 08:18
      С победой Милан!!
      Triem
      Triem ответ VALENCIA C.F. (раскрыть)
      вчера в 07:24
      Мне точно!)
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      вчера в 06:26
      Фоца Милан
      VALENCIA C.F.
      VALENCIA C.F.
      вчера в 06:23
      Такой Милан думаю многим нравится.
      амурец
      амурец
      вчера в 04:57
      по ходу Милан реально на чемпионство замахнулся
      sher_84
      sher_84
      вчера в 04:39
      Теперь можно узнать прежний Милан.хочется чтоб стали чемпионами удачи вам .
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      вчера в 00:52
      С победой легендарный Милан
      vastudio
      vastudio
      вчера в 00:52
        Ozabot
        Ozabot
        вчера в 00:44
        Какой валидольный конец второго тайма получился. Надо нашим бы научиться сбавлять обороты игры, а то противник в кураж входит уже не впервые.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        вчера в 00:24
        Ооо,нормас.
        Abbath
        Abbath
        вчера в 00:24
        Здорово разыграли.
        juvenale
        juvenale ответ milan-f (раскрыть)
        вчера в 00:05
        братан поздравляю со скудо
        juvenale
        juvenale
        06 декабря в 23:53
        )))третяя пенка за два матча)))если бы Юве так судили,мы бы с отрывом на первом шли)))
        milan-f
        milan-f
        06 декабря в 23:41, ред.
        А вообще за два последние баны, за что?
        milan-f
        milan-f
        06 декабря в 23:40
        Ювенале, пенка для нас в этом матче оч как заслуженная. Если что. Счет на табло мне не нравится. Уже 1 5 должно быть мля...
        Ozabot
        Ozabot
        06 декабря в 23:30
        Ребич столько моментов загубил, но давит, конечно, от души.
        an-525
        an-525
        06 декабря в 22:02
        Милан намного сильнее и злее сейчас.
        1bear
        1bear
        06 декабря в 20:56
        победа гостей нужна...
        Мысыктар
        Мысыктар
        06 декабря в 20:17
        Милан
        Valeron112
        Valeron112
        06 декабря в 19:56
        Трудовая ничья , в пользу Милана. Только пенальти бить Златану дайте... глядишь и парням тотал меньше не испортит.
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