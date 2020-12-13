В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 31 Гулям Фаузи Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 59

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 113 Точность пасов: 105 Минут сыграно: 90

З 44 Манолас Константинос Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 83 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

П 4 Демме Диего Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 59

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 77

П 8 Руис Фабиан Отборы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 45

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 21 Политано Маттео Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 19 Максимович Никола

З 2 Малькуи Кевин

З 6 Мариу Руй Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 31

П 5 Бакайоко Тьему Отборы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 31

П 68 Лоботка Станислав Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 13

П 7 Элмас Эльхиф

Н 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45