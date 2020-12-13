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2 : 1
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Диего Марадона (Неаполь)
|20’
|0:1
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Янкто Якуб
ассистент Верре Валерио
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Лосано Ирвинг
ассистент Мертенс Дрис
|1:1
|53’
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Петанья Андреа
ассистент Лосано Ирвинг
|2:1
|68’
|38’
|Торсби Мортен
|52’
|Экдаль Альбин
|82’
|Колли Омар
|Ди Лоренцо Джованни
|84’
|90+2’
|Рамирес Гастон
|Инсинье Лоренцо
|90+2’
|Мариу Руй
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|46’
|Петанья Андреа
|Руис Фабиан
|46’
|Бакайоко Тьему
|Демме Диего
|59’
|Мариу Руй
|Гулям Фаузи
|59’
|64’
|Рамирес Гастон
|Верре Валерио
|Лоботка Станислав
|Зелински Петр
|77’
|79’
|Дамсгаард Миккел
|Янкто Якуб
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|19
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|3
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|7
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|5
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|67%
|Владение мячом
|33%
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|2
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|4
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