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1 : 1
завершен
16 декабря 2020, 20:30
среда
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
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Кьеза Федерико
ассистент Бентанкур Родриго
|1:0
|29’
|57’
|1:1
|Фройлер Ремо
|38’
|Ромеро Кристиан
|Рабьо Адриен
|46’
|52’
|Де Рон Мартен
|Мората Альваро
|60’
|62’
|Тренеру Гасперини Джан Пьеро
|МакКенни Уэстон
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Рабьо Адриен
|Рамос Артур
|27’
|53’
|Гомес Алехандро
|Пессина Маттео
|71’
|Миранчук Алексей
|Малиновский Руслан
|71’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|Сандро Алекс
|Кьеза Федерико
|75’
|Дибала Пауло
|Мората Альваро
|84’
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|12
|Удары по воротам
|15
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|7
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|5
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|2
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А байкал давно за зенит топить начал?
А байкал давно за зенит топить начал?