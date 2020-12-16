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Ювентус - Аталанта
Фиорентина - Сассуоло
Дженоа - Милан
Интер - Наполи
Парма - Кальяри
Специа - Болонья
Верона - Сампдория

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Аталанта

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    27' Рамос Артур (5) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
     
    29' (1:0) Кьеза Федерико (22) (Бентанкур Родриго (30))
     
    46' Рабьо Адриен (25)
     
    60' Мората Альваро (9)
     
    61' (1:1) Нереализованный пенальти Роналду Криштиану (7)
     
    75' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Сандро Алекс (12) вышел на поле
     
    80' МакКенни Уэстон (14)
     
    84' Мората Альваро (9) уходит с поля, Дибала Пауло (10) вышел на поле
     
    38' Ромеро Кристиан (17)
     
    52' Де Рон Мартен (15)
     
    53' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Гомес Алехандро (10) вышел на поле
     
    57' (1:1) Фройлер Ремо (11)
     
    62' Тренеру Гасперини Джан Пьеро
     
    2
    71' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
    71' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
    Голы
    Кьеза Федерико
    ассистент Бентанкур Родриго     		1:0 29’
    57’ 1:1 Фройлер Ремо
    Наказания
    38’ Ромеро Кристиан
    Рабьо Адриен 46’
    52’ Де Рон Мартен
    Мората Альваро 60’
    62’ Тренеру Гасперини Джан Пьеро
    МакКенни Уэстон 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Рабьо Адриен Рамос Артур 27’
    53’ Гомес Алехандро Пессина Маттео
    71’ Миранчук Алексей Малиновский Руслан
    71’ Муриэль Луис Сапата Дуван
    Сандро Алекс Кьеза Федерико 75’
    Дибала Пауло Мората Альваро 84’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 15
    		7 Удары в створ 6
    		14 Фолы 18
    		2 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		54% Владение мячом 46%
    		5 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    truffagldino
    truffagldino
    вчера в 10:43
    Два месяца у Аталанты не работала дальняя артиллерия в декабре проснулись и пошли важные голы.
    Марсело Бьелса
    Марсело Бьелса ответ alexgurzan (раскрыть)
    вчера в 09:04
    Алекс, этот участник весной создавал никнеймы, оскорбляющие Вас.
    112910415
    112910415
    вчера в 06:36
    маловато пенальти поставлено !
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 01:50
    ничего нового рон опять обо**ался
    Oplot
    Oplot ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 01:12
    Я посмотрю что ты скажешь когда в ворота твоего Юве поставят такой пенальти.На этом все.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 00:55
    В чемпионате Италии почти в каждом матче в пользу Турина ставится пенальти. Итальянским судьям за это не сты4но?!
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 00:20
    Пирло не виноват,что Роналду не забиывает с пенальти,а Мората всё время думает что в оффсайде и не реализовывает моменты. Забей а потом ВАР скажет офсайд или нет,то уже дело миланской техники. Ну ничего Ливерпуль вообще на Энфилде проиграл 0-2. ахаха.
    Valerii
    Valerii ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 00:16
    Да, когда в голову попал голевой был выход, точно.
    juvenale
    juvenale ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 00:06
    1ый пенальти - игрок каталонцев выставил руку и еще подножка была,формальный повод был
    Agamaga
    Agamaga ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 00:05
    Перебить он может в очередную пробирку для оплодотворения очередной суррогатной женщины.
    juvenale
    juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 00:05
    еще не тот статус хахаха
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    16 декабря в 23:59
    Посмотрим посмотрим
    Oplot
    Oplot ответ juvenale (раскрыть)
    16 декабря в 23:54
    1ый пенальти ворота Барсы,пожалуйста.Это клоунада с которой вы живете.Дно
    Oplot
    Oplot ответ juvenale (раскрыть)
    16 декабря в 23:51
      mangox13
      mangox13
      16 декабря в 23:51
      Ювентус , нырок , пенвльти - как же гармонично Рональду вписался..
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      16 декабря в 23:51
      Почему Великому Роналду не дали перебить пенальти,ведь вратарь заступил за линию????????????????
      Valeriy Lutsak
      Valeriy Lutsak ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      16 декабря в 23:50
      И тебе тоже!
      juvenale
      juvenale ответ Oplot (раскрыть)
      16 декабря в 23:22
      6?вроде только один последний и тот очень сомнительный
      Oplot
      Oplot ответ NGYRZ (раскрыть)
      16 декабря в 23:18
      Лео взял 6 ЗМ без Хави и Иньесты.У меня все.
      juvenale
      juvenale ответ Lokoman111 (раскрыть)
      16 декабря в 23:14
      очень спорные это какие)) может и видео скинешь
      alexgurzan
      alexgurzan ответ Qatar Airways (раскрыть)
      16 декабря в 23:13
      .
      juvenale
      juvenale ответ Valerii (раскрыть)
      16 декабря в 23:13
      т.е выход Мораты 1в1 с вратарем и попадание ему в голову,это не момент?т.е удар Мораты в упор во вратаря и его сэйв рукой это не момент?
      Juve14
      Juve14 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      16 декабря в 23:12
      Да нет, видно что игра более менее налаживается, просто сегодня реализация уж слишком подкачала, забей мы хоть половину, был бы разгром
      Lokoman111
      Lokoman111
      16 декабря в 23:07
      Пеналду пробил 5 пенальти за прошедшие 8 дней,эту уже не то что смешно,а позор!судьи вообще клоуны!и дело в том что он бьет очень спорные пендали которые вообще не следует ставить!Это реально низко
      Valerii
      Valerii ответ juvenale (раскрыть)
      16 декабря в 23:06
      Когда мората пяткой бил он думал что оффсайд, скорее даже не старался попасть. . А больше моментов что бы голевые на сто проц я не помню. Практически и у Аталанты тоже.
      Тага Дага
      Тага Дага
      16 декабря в 23:03
      Один "человек "на именни сами знаете кто...портит всю картину. ....я знаю за кого он топить. ...
      Тага Дага
      Тага Дага
      16 декабря в 23:00
      Ювееееее....выгоните петуха пока не поздно.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      16 декабря в 23:00
      Ладно, давай по делу.
      А байкал давно за зенит топить начал?
      Legend 6
      Legend 6 ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
      16 декабря в 22:59
      Главное чтобы прогулка не обернулась позором.
      juvenale
      juvenale ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
      16 декабря в 22:59
      я не знаю о чем ты)))как раз сегодня Ювентус переиграл Аталанту полностью,первые минут 70 точно и должен был разгромно вести,но Мората и Роналду сделали все,чтобы этого не случилось
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