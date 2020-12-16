В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Спасений: 6 Пенальти отражено: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 33 Хатебур Ханс Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 4 Перехваты: 5 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

Н 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 71

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 53

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 27 Депаоли Фабио

З 26 Мохика Хоан

З 4 Шутало Бошко

П 10 Гомес Алехандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 37

П 44 Гьябуаа Эммануэль

П 59 Миранчук Алексей Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 19

Н 7 Ламмерс Сэм

Н 9 Муриэль Луис Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 18