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4 : 3
завершен
сегодня, 16:00
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Инсинье Лоренцо
ассистент Ди Лоренцо Джованни
|1:0
|19’
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Осимхен Виктор
ассистент Инсинье Лоренцо
|2:0
|22’
|25’
|2:1
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Нванкво Симеон
ассистент Бенали Ахмед
|Мертенс Дрис
|3:1
|34’
|48’
|3:2
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Нванкво Симеон
ассистент Мессиас Жуниор
|59’
|3:3
|Мессиас Жуниор
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Ди Лоренцо Джованни
ассистент Элмас Эльхиф
|4:3
|72’
|19’
|Рисполи Андреа
|67’
|Бенали Ахмед
|78’
|Перейра Педру
|87’
|Рохас Луис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Вулич Милош
|Унас Адам
|46’
|Перейра Педру
|Рисполи Андреа
|Элмас Эльхиф
|Бакайоко Тьему
|62’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|62’
|Зелински Петр
|Мертенс Дрис
|73’
|81’
|Рохас Луис
|Дзанеллато Никколо
|Петанья Андреа
|Осимхен Виктор
|90’
|90+2’
|Ди Кармине Самуэль
|Молина Сальваторе
|90+2’
|Марроне Лука
|Луперто Себастьяно
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|26
|Удары по воротам
|8
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|8
|Удары в створ
|4
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|5
|Фолы
|17
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|4
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|2
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|1
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|4
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