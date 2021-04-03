В 1 Мерет Алекс Голов пропущено: 3 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 67 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 19 Максимович Никола Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 90

З 44 Манолас Константинос Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 57 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 5 Бакайоко Тьему Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 62

П 8 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 102 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 6 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

П 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 73

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Перехваты: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 89

П 21 Политано Маттео Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 25 Оспина Давид

З 3 Зедадка Карим

З 38 Констанцо Давиде

З 33 Ррахмани Амир

З 23 Хисай Эльсеид

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 17

П 68 Лоботка Станислав

П 7 Элмас Эльхиф Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 28

Н 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 28

Н 37 Петанья Андреа Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 1