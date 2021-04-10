|
1 : 3
завершен
10 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 51.7 - 327
Очков за игру в нац. чемп.: 0.6 - 2
Средний возраст: 29.1 - 25.5
Средний рост: 185.8 - 184.5
Легионеров: 6 - 10
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
|
Стадион Эннио Тардини (Парма)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:55
|8’
|0:1
|
Ребич Анте
ассистент Ибрагимович Златан
|44’
|0:2
|
Кессье Франк
ассистент Эрнандес Тео
|
Гальоло Риккардо
ассистент Пелле Грациано
|1:2
|66’
|90+4’
|1:3
|
Леау Рафаэл
ассистент Далот Диогу
|Бани Маттиа
|10’
|24’
|Чалханоглу Хакан
|Пеццелла Джузеппе
|37’
|Гальоло Риккардо
|38’
|60’
|Ибрагимович Златан
|Куцка Юрай
|64’
|78’
|Эрнандес Тео
|81’
|Кессье Франк
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Корнелиус Андреас
|Жервиньо
|46’
|Грасси Альберто
|Эрнани
|61’
|72’
|Далот Диогу
|Салемакерс Алексис
|72’
|Мейте Суалихо
|Беннасер Исмаэль
|Буси Максиме
|Пеццелла Джузеппе
|74’
|77’
|Крунич Раде
|Чалханоглу Хакан
|77’
|Габбиа Маттео
|Калулу Пьер
|84’
|Леау Рафаэл
|Ребич Анте
|Траоре Чака
|Конти Андреа
|85’
|
|16
|Удары по воротам
|10
|
|
|5
|Удары в створ
|5
|
|
|13
|Фолы
|11
|
|
|7
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|58%
|Владение мячом
|42%
|
|
|2
|Cэйвы
|4
|
|
|4
|Предупреждения
|3
|
|
|0
|Удаления
|1
|