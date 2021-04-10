В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 20 Калулу Пьер Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 78

З 24 Кьер Симон Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 23 Томори Фикайо Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 72

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 56 Салемакерс Алексис Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 72

П 10 Чалханоглу Хакан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 77

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 60

П 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 4 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 46 Габбиа Маттео Выносы: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

З 5 Далот Диогу Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 18

П 7 Кастильехо Самуэль

П 33 Крунич Раде Фолов заработано: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 18 Мейте Суалихо Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Минут сыграно: 18

П 8 Тонали Сандро

П 15 Хауге Йенс

Н 21 Диас Браим

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

Н 9 Манджукич Марио

Пропускают

(З) - Травма колена

Не играл с 26.04.21 , с ним 56 из 66 очков в нац. чемпионате Калабрия Давиде (З) - Травма колена

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 07.02.21 , с ним 12 из 66 очков в нац. чемпионате Мальдини Даниэль (Н) - Мышечная травма