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5 : 0
завершен
09 мая 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 0.6
Средний возраст: 24.5 - 29.3
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Олимпико
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Майораль Борха
ассистент Мхитарян Генрих
|1:0
|47’
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Пеллегрини Лоренцо
ассистент Сантон Давиде
|2:0
|70’
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Пеллегрини Лоренцо
ассистент Мхитарян Генрих
|3:0
|73’
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Мхитарян Генрих
ассистент Карсдорп Рик
|4:0
|78’
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Майораль Борха
ассистент Залевски Никола
|5:0
|90’
|Дарбо Эбрима
|54’
|Кристанте Бриан
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жуан
|Роджер Ибаньес
|46’
|46’
|Рисполи Андреа
|Реца Аркадиуш
|Сантон Давиде
|Рейнольдс Брайан
|59’
|Пасторе Хавьер
|Педро
|67’
|72’
|Дзанеллато Никколо
|Бенали Ахмед
|72’
|Петриччоне Якопо
|Чигарини Лука
|Бове Эдуардо
|Дарбо Эбрима
|79’
|Залевски Никола
|Кристанте Бриан
|80’
|87’
|Ривьер Эммануэль
|Унас Адам
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|22
|Удары по воротам
|7
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|10
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|11
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|8
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|5
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|2
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|0
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Майораль победный гол, Браим Диас победный гол против Ювентуса, Тел в той же игре оооочень хорошо сыграл, а Реалу кстати, сегодня оооочень необходим был именно такой человек слева!
Майораль победный гол, Браим Диас победный гол против Ювентуса, Тел в той же игре оооочень хорошо сыграл, а Реалу кстати, сегодня оооочень необходим был именно такой человек слева!