В 87 Фузато Даниэль Спасений: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 2 Карсдорп Рик Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 24 Кумбулла Мараш Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 19 Рейнольдс Брайан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 59

З 3 Роджер Ибаньес Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 45

П 55 Дарбо Эбрима Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 80

П 4 Кристанте Бриан Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 80

П 77 Мхитарян Генрих Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 5 Пасы: 54 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

Н 21 Майораль Борха Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 11 Педро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 83 Миранте Антонио

В 12 Фарелли Симоне

З 5 Жуан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 45

З 33 Перес Бруно

З 18 Сантон Давиде Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 31

П 52 Бове Эдуардо Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 10

П 27 Пасторе Хавьер Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 23

Н 9 Джеко Эдин