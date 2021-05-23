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0 : 2
завершен
23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 263 - 350
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.1
Средний возраст: 27.1 - 23.7
Средний рост: 185.8 - 182.5
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
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Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 21:40
|43’
|0:1(П)
|Кессье Франк
|90+2’
|0:2(П)
|Кессье Франк
|Фройлер Ремо
|47’
|Де Рон Мартен
|69’
|82’
|Манджукич Марио
|Толой Рафаэль
|86’
|Де Рон Мартен
|90+1’
|90+1’
|Крунич Раде
|90+2’
|Далот Диогу
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Муриэль Луис
|Пессина Маттео
|46’
|61’
|Крунич Раде
|Беннасер Исмаэль
|62’
|Мейте Суалихо
|Диас Браим
|Пашалич Марио
|Мехле Йоаким
|79’
|79’
|Далот Диогу
|Салемакерс Алексис
|79’
|Манджукич Марио
|Леау Рафаэл
|Паломино Хосе Луис
|Толой Рафаэль
|87’
|Миранчук Алексей
|Фройлер Ремо
|87’
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|13
|Удары по воротам
|6
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|1
|Удары в створ
|2
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|17
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|0
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|70%
|Владение мячом
|30%
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|0
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Ювентус, конечно, ужасно провёл эту кампанию и будь настойчивей сегодня Наполи, то чемпион последних лет мог и вовсе мечтать следующий год об ЛЧ, под злорадные насмешки недоброжелателей о Суперлиге.
В целом же три топ-клуба Серии А и дерзкая хорошо организованная Аталанта - посмотрим на итальянский десант в самом престижном турнире.
Ювентус, конечно, ужасно провёл эту кампанию и будь настойчивей сегодня Наполи, то чемпион последних лет мог и вовсе мечтать следующий год об ЛЧ, под злорадные насмешки недоброжелателей о Суперлиге.
В целом же три топ-клуба Серии А и дерзкая хорошо организованная Аталанта - посмотрим на итальянский десант в самом престижном турнире.