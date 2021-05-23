В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 8 Госенс Робин Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 79

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Перехваты: 3 Пасы: 68 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 87

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 32 Пессина Маттео Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 45

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 87

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 13 Кальдара Маттиа

З 6 Паломино Хосе Луис Отборы: 3 Блоки: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 8

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 72 Иличич Йосип

П 59 Миранчук Алексей Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 8

П 88 Пашалич Марио Пасы: 1 Минут сыграно: 11

Н 7 Ламмерс Сэм