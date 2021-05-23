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Аталанта - Милан
Интер - Удинезе
Торино - Беневенто
Болонья - Ювентус
Сассуоло - Лацио
Специа - Рома
Наполи - Верона

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Милан

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 0:2 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Аталанта
0 : 2
завершен
23 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 263 - 350
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.1
Средний возраст: 27.1 - 23.7
Средний рост: 185.8 - 182.5
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
Милан
Италия. Серия А 2020/2021, 38 тур
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 21:40
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.404.232.71
Лига Ставок 2.38 3.85 2.75
Мелбет 2.27 4.44 2.73
1XBET 2.43 4.20 2.73
BetBoom 2.40 3.97 2.75
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    46' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
     
    47' Фройлер Ремо (11)
     
    69' Де Рон Мартен (15)
     
    79' Мехле Йоаким (3) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    86' Толой Рафаэль (2)
     
    2
    87' Толой Рафаэль (2) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
    87' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    90+1' Де Рон Мартен (15)
     
    43' (0:1) Кессье Франк (79)
     
    61' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
     
    62' Диас Браим (21) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
     
    2
    79' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
    79' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Манджукич Марио (9) вышел на поле
     
    82' Манджукич Марио (9)
     
    3
    90+1' Крунич Раде (33)
    90+2' Далот Диогу (5)
    90+2' (0:2) Кессье Франк (79)
    Голы
    43’ 0:1(П) Кессье Франк
    90+2’ 0:2(П) Кессье Франк
    Наказания
    Фройлер Ремо 47’
    Де Рон Мартен 69’
    82’ Манджукич Марио
    Толой Рафаэль 86’
    Де Рон Мартен 90+1’
    90+1’ Крунич Раде
    90+2’ Далот Диогу
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Муриэль Луис Пессина Маттео 46’
    61’ Крунич Раде Беннасер Исмаэль
    62’ Мейте Суалихо Диас Браим
    Пашалич Марио Мехле Йоаким 79’
    79’ Далот Диогу Салемакерс Алексис
    79’ Манджукич Марио Леау Рафаэл
    Паломино Хосе Луис Толой Рафаэль 87’
    Миранчук Алексей Фройлер Ремо 87’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 6
    		1 Удары в створ 2
    		17 Фолы 11
    		3 Угловые 0
    		1 Офсайды 0
    		70% Владение мячом 30%
    		0 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    azkan
    azkan ответ juvenale (раскрыть)
    24 мая в 09:42
    Ну не захотели д..ые наполитанцы в ЛЧ. А может и купили Гаттузо с Вероной вместе) От Анбелли всего можно ждать.
    Ozabot
    Ozabot
    24 мая в 05:48
    Не ожидал, что «Аталанта» будет так упорствовать. Я думал, они выйдут дублем и будут играть от балды. Честь и хвала обороне «Милана». Калабрия схавал Муриеля, Кьер и Томори не дали ничего сделать Сапате и Малине. В итоге всего 1 удар в створ от такой грозной команды.
    Если «Аталанте» не давать бить и навязать борьбу в центре, то ее потом можно брать под колпак. Оборона у Гасперини так себе. Теперь «Милану» бы так же в атаке научиться играть как в защите.
    allemz
    allemz ответ vastudio (раскрыть)
    24 мая в 02:02
    Ведь мы оба понимаем, что в реальности будет всё с точностью да наоборот)
    vastudio
    vastudio ответ allemz (раскрыть)
    24 мая в 01:45
    Ну спасибо тебе с миланской ветки))) А вот с английской-через неделю буду высказывать сочувствия)))
    vastudio
    vastudio
    24 мая в 01:43
      vastudio
      vastudio
      24 мая в 01:36
      Красавчеги! Не в пример другим командам, которые в конце сезона на ленточке позорно проигрывают, без характера. Второе место Милана-отличное достижение на даннный момент. А дальше надо брать первую строчку.
      протон1
      протон1
      24 мая в 01:03, ред.
      и пост скриптум: российский футбол на столько стал скучным . что такой футбол скучный не был . даже пример привести не знаю с каким периодом. этот год шквально провальный. не зенит чемпион. а футбол который деградировал .
      протон1
      протон1
      24 мая в 01:00
      дорогие мои друзья. ухожу с этого канала . сайта , причина расстройствв связи с тем что провал моих любимых клубов. как Краснодар, и Челси. не оправдали надежды. расточительство толи еще что не понимаю. ухожу. от футбола. тем более футбол стал не смотребельным ивдом спорта в силу определенных причин как санитраные нормы итп. никогда не побеждает мой клуб . вот все идет в начале хорошо а в конец сдуваются. в общем сдаюсь. дальше без меняя. смотрите сами как то. надоело
      allemz
      allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
      24 мая в 00:41
      Твои слова да Ибре в уши!) Мерси, тоже был бы рад встрече обеих команд в ЛЧ!)
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
      24 мая в 00:39
      Спасибо, дружище! Надеюсь, тебя через недельку тоже поздравлю с большой победой. Ну а потом, на будущий сезон, может и в ЛЧ встретимся, поиграем. Где-нибудь в районе полуфинала-финала :)
      allemz
      allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
      24 мая в 00:34, ред.
      Поздравляю с завершением сезона, отличный сезон провела твоя любимая команда. Прогресс команды впечатляет, дружище!
      allemz
      allemz
      24 мая в 00:22
      Болельщиков Милана с победой и заслуженным серебром. Может чутка не хватило где-то для полноценной победы в Серии А, но Интер был куда сильнее и настойчивее, их победа заслуженная. Зато каков прогресс Милана в командном плане, это впечатляет, их сила отныне будет только преумножаться. С возвращением в ЛЧ, россонери!
      Sexual Harassment
      Sexual Harassment
      24 мая в 00:21
      Два пенальти, классика Милана в этом сезоне. Второй для пущей верности, ведь на кону ЛЧ.
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      24 мая в 00:18
      Ну какая-никакая, а чашка, значит сезон пробегали не зря, пока кто-то 7:2 проигрывал)
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
      24 мая в 00:14
      ну и пусть радуются этим великим трофеям... а что там за два кубка, ЛЧ и Суперкубок уефа? или лучшая команда в мире?
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      24 мая в 00:08
      Молодцы Милан, собрались в нужный момент!
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      24 мая в 00:06
      Вряд ли. А вот трофеев Юве соберёт уж поболее, чем Ливерпуль. Собственно этот год у Юве - 2 кубка, у Ливерпуля - НОЛЬ!!!. Как я и прогнозировал.
      Kostya P.
      Kostya P.
      24 мая в 00:05
      Итак , Милан и Юве в ЛЧ , Наполи в ЛЕ. Для Серии А , которая откровенно слаба против Примеры и Бундеслиги , не говоря уже о Премьер - лиге , наилучшим вариантом было бы 5 место Ювентуса - им нужна перезагрузка . Им необходимо избавиться от очень заслуженных , но не очень полезных сейчас людей и строить новую команду. Есть на ком строить , Ювентус никуда не денется и будет , конечно же, одним из главных предендентов на скудетто в следующем сезоне. Очень важно место Милана , это поможет им сохранить своих лидеров и возможно вспомнить , что они являются одним из величайших клубов Европы. Жаль Наполи ,место в четверке они заслуживали , но думаю для них это не трагедия , состав и фин. положение позволяют им с уверенностью смотреть в будущее. Ну а Аталанта , если сохранит костяк , а главное тренера и президента , наряду с Интером и Ювентусом , главные претенденты на следующее чемпионство .
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      24 мая в 00:03
      в следующем сезоне будем созерцать,как Юве в группе займёт то же место,что и в чемпионате. Удачи!
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
      24 мая в 00:02
      Лестер пусть благодарит Челси,за то что проиграли, ЛИВЕРПУЛЬ по разнице мячей был выше Челси ,Лестера и Юве - вместе взятых. Охохо!
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      24 мая в 00:02
      Милан радовал своих поклонников первую половину чемпионата и заставил сильно поволноваться во второй. Понятное дело, что команда только строится и не обладает составом равным составу Интера или Ювентуса, россонери ближе в Аталанте сейчас по структуре. Но тем интереснее взглянуть на эту команду в ЛЧ. Как правило именно организованные клубы проходят до более поздних стадий.
      Ювентус, конечно, ужасно провёл эту кампанию и будь настойчивей сегодня Наполи, то чемпион последних лет мог и вовсе мечтать следующий год об ЛЧ, под злорадные насмешки недоброжелателей о Суперлиге.
      В целом же три топ-клуба Серии А и дерзкая хорошо организованная Аталанта - посмотрим на итальянский десант в самом престижном турнире.
      juvenale
      juvenale ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      23 мая в 23:58
      лучше ав благодари и лестер)
      Gahi
      Gahi
      23 мая в 23:56, ред.
      Поздравляем город Милан с успешным завершением Чемпионата Италии команды города, Интер и Милан становятся первой и второй командами, в этом самым  трудном сезоне разыгрываемого чемпионата в котором было много травм, эпидемии коронавируса многие переболели этой болезнью во всех клубах.  Но все хорошо когда все хорошо заканчивается для одних, а для других полное разочарования от исхода последнего тура и окончательного распределения команд в турнирной таблице. Удачи всем в новом сезоне и добиться большего того о чём многие мечтали.
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса ответ Изгой (раскрыть)
      23 мая в 23:56
      Признаю, ты прав. Хотя изначально я так и хотел видеть Юве, Милан и Аталанту в ЛЧ. Милан с Аталантой теперь не хочу, буду против них болеть.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      23 мая в 23:56
      по итогам сезона заслужили, поздравления россонери!
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса ответ azkan (раскрыть)
      23 мая в 23:54
      Сеньора не старая, а вечно молодая)
      Меч Уоллеса
      Меч Уоллеса
      23 мая в 23:53
      Погорячился я на счёт Милана. Думал достойная команда, а они грязно играли и заручились судейской поддержкой. Как тут не вспомнить кто рекордсмен по пенальти в чемпионате. Хотя тут вроде основания были, но и Милан играл рукой при счёте 0:1, но арбитр проигнорировал. Плюс хитрил во многих эпизодах - не показывал 100% горчишники. Ну я уверен жизнь всё расставит по местам м миланские коллективы снова окажутся там, где их место.
      milanetto10
      milanetto10
      23 мая в 23:51
      Милан вернулся в ЛЧ это очень здорово, команда должна вернуть себе то что принадлежит ей.Надеюсь выход в ЛЧ позволит команде усилиться , и быть снова на ведущих ролях в европе и в Италии.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      23 мая в 23:51
      вот они родные пенальти,хотя если первый скажем так ещё по делу,то вот второй,какой то сомнительного характера,за подобное почему то в сторону красно-чёрных не поставили. Ну и самое разочарование концовки чемпионата - это бесхребетный Наполи. так и не смогли удержать победу.у Режисёра получился далеко не хэппиэнд,а просто энд.
      bsww
      bsww
      23 мая в 23:50
      Давно Милан не был в ЛЧ. Теперь жду Льва в Милане. Лео против Кристи
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