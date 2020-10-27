В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Выносы: 3 Пасы: 80 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 58 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 5 Павар Бенжамен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 24 Толиссо Корентен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 69

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

В 39 Хофманн Рон-Торбен

З 17 Боатенг Джером

З 20 Сарр Буна

П 11 Коста Дуглас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 21

П 8 Мартинес Хави Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 45

П 42 Мусиала Джамал

П 22 Рока Марк

Н 7 Гнабри Серж Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

Н 10 Сане Лерой