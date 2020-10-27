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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Бавария

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 1:2 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Локомотив
Бавария
1 : 2
завершен
сегодня, 20:55
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Лига чемпионов 2020/2021, 2 тур
Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    13’ 0:1 Горецка Леон
    ассистент Павар Бенжамен
    Миранчук Антон
    ассистент Зе Луиш     		1:1 70’
    79’ 1:2 Киммих Йозуа
    ассистент Мартинес Хави
    Наказания
    Живоглядов Дмитрий 17’
    48’ Эрнандес Люка
    Мурило Серкейра 50’
    Жемалетдинов Рифат 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Райкович Слободан Чорлука Ведран 46’
    46’ Гнабри Серж Мюллер Томас
    46’ Мартинес Хави Горецка Леон
    69’ Коста Дуглас Коман Кингсли
    Рыбчинский Дмитрий Смолов Федор 75’
    Жемалетдинов Рифат Игнатьев Владислав 76’
    Лисакович Виталий Куликов Даниил 89’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 19
    		6 Удары в створ 4
    		11 Фолы 15
    		4 Угловые 4
    		2 Офсайды 5
    		35% Владение мячом 65%
    		2 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 23:46
    Причем здесь Ливерпуль? Когда играла российская команда, и сыграла лучше чем многие предполагали. Можешь дальше писать про Ливерпуль, но после 2-7 дела у Красных не так уж плохи, как хейтеры типа тебя предсказывали.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Анатолий Шевченко (раскрыть)
    сегодня в 23:45
    Это почему же?!!!!!!!!!!!!Если исходить из самой игры,то 2-2 вполне могло быть!!!!!!!!!!!!!!
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответ Анд-м (раскрыть)
    сегодня в 23:44
    Да не было шансов у Локо. Если бы Локо забил 2 ой , то Бавария забила бы еше 2. Большего им не надо, это не принципиальный соперник.
    DEIVID
    DEIVID ответ Палыч82 (раскрыть)
    сегодня в 23:44
    Там же вообще ничья была. Да ещё и арбитр спас Реал своим свистком от возможного поражения.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ batman555 (раскрыть)
    сегодня в 23:44
    Ну не договорном,Там Испании откровенно не повезло-3 штанги было!!!!!!!!!!!!!!!!А вот то.что это был антифутбол и не смотрибелен от слова совсем-это да!!!!!!!!!!!!!!!
    batman555
    batman555
    сегодня в 23:43
    batman555 ответ stachel Лучше Красиво проиграть Баварии в один мяч....чем пройти в антифутбольном договорном ключе сб Испанию....
    Палыч82
    Палыч82 ответ DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 23:42
    А... про тот матч,) Все время обидный свисток судьи об окончании матча вспоминается, когда Обиорыч один на один выбегал,)
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Snake Plissken (раскрыть)
    сегодня в 23:41, ред.
    О боже!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))Удачи!!!!!!!)))))))))))))))))4-1 ты наш .......!))))))))))))))
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 23:40
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Snake Plissken (раскрыть)
      сегодня в 23:40
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        сегодня в 23:39
        Нет нет, никто со счетов локо не списывал, это ливер может семь с игры принять, а локо это палыч
        Snake Plissken
        Snake Plissken
        сегодня в 23:38
        Могли проигрывать 0:4, но сравняли счёт. Могли вести 2:1 - но парящее полено пожадничало и в итоге 1:2. Печально
        DEIVID
        DEIVID ответ stachel (раскрыть)
        сегодня в 23:35
        Так они всегда так играют. Я о том, что многие команды при этом имеют против них моменты. Зенит же как го...ще полное сыграл. Даже Майнцы какие-нибудь в Бундеслиге играют более достойно и моментов не мало имеют. Но Зенит, со своим суперсоставом по меркам РПЛ, сыграл как х.. знает кто.
        mr.Nekto
        mr.Nekto
        сегодня в 23:35
        Совсем не понравился Гилерме, даже попыток не делал спасти. Деградация у него. Даже и не вспомнить матч, когда бы он последний раз феерил.
        протон1
        протон1
        сегодня в 23:33
        мирнчука продали. сёмина уволили. а что вы хотели7. я не скажу что миранчук ам у них просто паровоз заржавеет
        mr.Nekto
        mr.Nekto
        сегодня в 23:31
        Локо сыграл хорошо только на фоне пессимистичных ожиданий до матча. Конечно проигрыш следует считать плохим результатом. НО, Локо сыграл достойно, а это в еврокубковых кампаниях наших клубов уже немаловажно! Так что респект и уважуха!!
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ steelhead (раскрыть)
        сегодня в 23:31
        А это точно!!!!!!!!Извиняй-из головы вылетело!!!!!!!!!!!!!
        steelhead
        steelhead ответ Ген Геныч (раскрыть)
        сегодня в 23:30
        Блин, но не у всех такой бюджет, как у Зенита.
        stachel
        stachel ответ DEIVID (раскрыть)
        сегодня в 23:30
        Так же играли, очень быстро и вертикально. Просто у мадрида оборона несколько иного уровня чем у семака, поэтому так красиво разрывать их оборону не всегда получалось. И атака у мадрида помощнее )) Но РБ победил по делу.
        Паровозов
        Паровозов ответ steelhead (раскрыть)
        сегодня в 23:30
        У Палыча 82 согласен.
        DEIVID
        DEIVID ответ Палыч82 (раскрыть)
        сегодня в 23:29
        2002г. Барса - ЛОКО 1-0.
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ steelhead (раскрыть)
        сегодня в 23:28
        А ты скажи,у кого из наших команд такие игроки есть?!!!!!!!!!!!!!!
        steelhead
        steelhead ответ Паровозов (раскрыть)
        сегодня в 23:28
        Вот, лучший коммент вечера
        Zeychba
        Zeychba
        сегодня в 23:28
        Локомотиву респект, играл отлично, могли вполне взять ничью, вполне ее заслужили. Эх, не пожадничал бы Зе, могли бы в счете повести даже, и кто знает, как бы все повернулось.
        DEIVID
        DEIVID ответ steelhead (раскрыть)
        сегодня в 23:28
        Они же каждый год за приличные деньги кого-то покупают. Это уже чисто их проблемы.
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Палыч82 (раскрыть)
        сегодня в 23:28
        Тогда на ... нужен такой дно вратарь?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Почему Максименко или Сафонов может,с их ростом а он нет?!!!!!!!!!!!!!!!Если не может даже прыгнуть за мячом,то на .... такой вратарь?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Палыч82
        Палыч82 ответ DEIVID (раскрыть)
        сегодня в 23:28
        Реал там был...
        steelhead
        steelhead ответ DEIVID (раскрыть)
        сегодня в 23:27
        Не фанат Семака, но у него в полузащите нет не одного игрока, способного отдать пас или подумать. А уж одновременно))). Поэтому и грузит Ракицкий на Дзюбу.
        Паровозов
        Паровозов ответ Палыч82 (раскрыть)
        сегодня в 23:26
        Давно таких эмоций Локо не дарил )
        Палыч82
        Палыч82 ответ Ген Геныч (раскрыть)
        сегодня в 23:26
        Дылда Гильерме даже в лучшие годы так бы не сложился. Там опорка ворон ловила и защита от мяча отвернулась
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