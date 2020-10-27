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1 : 2
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|13’
|0:1
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Горецка Леон
ассистент Павар Бенжамен
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Миранчук Антон
ассистент Зе Луиш
|1:1
|70’
|79’
|1:2
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Киммих Йозуа
ассистент Мартинес Хави
|Живоглядов Дмитрий
|17’
|48’
|Эрнандес Люка
|Мурило Серкейра
|50’
|Жемалетдинов Рифат
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Райкович Слободан
|Чорлука Ведран
|46’
|46’
|Гнабри Серж
|Мюллер Томас
|46’
|Мартинес Хави
|Горецка Леон
|69’
|Коста Дуглас
|Коман Кингсли
|Рыбчинский Дмитрий
|Смолов Федор
|75’
|Жемалетдинов Рифат
|Игнатьев Владислав
|76’
|Лисакович Виталий
|Куликов Даниил
|89’
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|15
|Удары по воротам
|19
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|6
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|15
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|4
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|5
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|2
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|1
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