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«Спортинг» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона Португалии

вчера, 22:27
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)2 : 0Логотип футбольный клуб Витория (Гимараеш)ВиторияМатч завершен

«Спортинг» выиграл у «Витории Гимараеш» в 34-м туре чемпионата Португалии (2:0).

Педру Гонсалвеш на 55-й минуте открыл счет, а на 83-й Виктор Дьёкереш удвоил преимущество команды.

«Спортинг» стал чемпионом Португалии по итогам текущего сезона (82 очка), «Витория Гимараеш» заняла 6-е место (54 балла).

Таким образом, команде удалось защитить чемпионский титул. «Бенфика» отстала от «львов» на 2 очка. Это 21-е чемпионство в истории «Спортинга».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sports.yahoo.com
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Все комментарии
Брулин
Брулин ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 04:58
Кому же достанется сей алмаз 💎?
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:29
В один момент, после ухода Аморима, команда посыпалась и растеряла преимущество, чем воспользовалась Бенфика и устроила "забег" вплодь до последнего тура в котором всё и решилось!!! Спортинг с победой!!! Персонально рад за Дьекереша!
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:55
Порту, Бенфика перекур взяли
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:54
Виктория вышла на игру как бы уже обреченной...
Спортинг с победой в первенстве Португалии.
Думал после ухода тренера сломаются...
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:43
Думаю Виктор Дьёкереш начнет следующий сеон в другом клубе
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:35
Мои поздравления)))) Спортинг чемпион!!!
Гость
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