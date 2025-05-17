«Спортинг» во второй раз подряд завоевал титул чемпиона Португалии

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вчера, 22:27

«Спортинг» выиграл у «Витории Гимараеш» в 34-м туре чемпионата Португалии (2:0).

Педру Гонсалвеш на 55-й минуте открыл счет, а на 83-й Виктор Дьёкереш удвоил преимущество команды.

«Спортинг» стал чемпионом Португалии по итогам текущего сезона (82 очка), «Витория Гимараеш» заняла 6-е место (54 балла).

Таким образом, команде удалось защитить чемпионский титул. «Бенфика» отстала от «львов» на 2 очка. Это 21-е чемпионство в истории «Спортинга».