Лапорта подтвердил, что Флик продлит контракт с «Барселоной» до 2027 года

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб договорился с Хансом-Дитером Фликом о продлении контракта до лета 2027 года:
Мы договорились ещё в январе, что Флик продлит контракт на год, до 2027 года. Мы не оформили это соглашение официально, но Ханси — человек слова. Он доказал это ещё раньше, когда сказал, что не может возглавить «Барсу», потому что подписал контракт со сборной Германии. Но уже тогда я думал, что однажды он будет тренировать нашу команду.
Сейчас у немецкого специалиста соглашение действует до конца сезона 2025/26.
Вот именно- и прочих Осасун...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вот именно- и прочих Осасун...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Полностью согласен с тобой. И очень интересно будет посмотреть на игру Барселоны в следующем сезоне.
Полностью согласен с тобой. И очень интересно будет посмотреть на игру Барселоны в следующем сезоне.
Этот успешный сезон- исключительно на уровне просевшей Примеры...А первый же серьезный вызов- Флик провалил, причем, однозначно. И что интересно- не с гениальным тренером, и не, с супер соперником.
Поглядим, что, сезон грядущий нам готовит...
Этот успешный сезон- исключительно на уровне просевшей Примеры...А первый же серьезный вызов- Флик провалил, причем, однозначно. И что интересно- не с гениальным тренером, и не, с супер соперником.
Поглядим, что, сезон грядущий нам готовит...