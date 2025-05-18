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Лапорта подтвердил, что Флик продлит контракт с «Барселоной» до 2027 года

вчера, 13:11

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб договорился с Хансом-Дитером Фликом о продлении контракта до лета 2027 года:

Мы договорились ещё в январе, что Флик продлит контракт на год, до 2027 года. Мы не оформили это соглашение официально, но Ханси — человек слова. Он доказал это ещё раньше, когда сказал, что не может возглавить «Барсу», потому что подписал контракт со сборной Германии. Но уже тогда я думал, что однажды он будет тренировать нашу команду.

Сейчас у немецкого специалиста соглашение действует до конца сезона 2025/26.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 14:55, ред.
    Incredulous
    Incredulous ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:51
    Приветствую, Витя!!!
    Полностью согласен с тобой. И очень интересно будет посмотреть на игру Барселоны в следующем сезоне.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 14:50
    Что-то мало совсем времени дают Ханси. Примеры Клоппа и Гвардиолы показали, что тренера такого уровня, как немец, нужно оставлять надолго в команде.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:21
      Capral
      Capral ответ Incredulous (раскрыть)
      вчера в 13:50, ред.
      Приветствую, Виталя!!!
      Этот успешный сезон- исключительно на уровне просевшей Примеры...А первый же серьезный вызов- Флик провалил, причем, однозначно. И что интересно- не с гениальным тренером, и не, с супер соперником.
      Поглядим, что, сезон грядущий нам готовит...
      Incredulous
      Incredulous
      вчера в 13:32
      Глупо было бы ожидать чего-то другого после такого успешного сезона для Барселоны под руководством Флика.
      Гость
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