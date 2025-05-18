Лапорта подтвердил, что Флик продлит контракт с «Барселоной» до 2027 года

Президент «Барселоны» подтвердил, что клуб договорился с о продлении контракта до лета 2027 года:

Мы договорились ещё в январе, что Флик продлит контракт на год, до 2027 года. Мы не оформили это соглашение официально, но Ханси — человек слова. Он доказал это ещё раньше, когда сказал, что не может возглавить «Барсу», потому что подписал контракт со сборной Германии. Но уже тогда я думал, что однажды он будет тренировать нашу команду.