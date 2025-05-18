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Россия может сыграть товарищеский матч с Уругваем

вчера, 14:52

Сборная Уругвая по футболу рассматривает проведение гостевого товарищеского матча против национальной команды России, несмотря на информацию, которая была ранее. Об этом рассказал президент Федерации футбола Уругвая Игнасио Алонсо.

Мы пока не договорились с Россией о матче. У нас есть выбор: возможность сыграть в России или Корее. Два места, но мы можем выбрать только одно и сыграть там два матча с разными сборными. Всё будет зависеть от финансовых предложений сторон.

Сборная Уругвая занимает 13-е место в рейтинге национальных команд ФИФА, Россия располагается на 35-й строчке.

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Россия  Уругвай
Источник: sport24.ru
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112910415
112910415
вчера в 16:28
Опять красивая сказка...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:54
Шо опять?)
Гость
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