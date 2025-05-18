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«Манчестер Сити» готов потратить € 214 млн на трансферы Вирца и Рейндерса

вчера, 12:18

«Манчестер Сити» планирует потратить 214,2 млн евро на атакующих полузащитников Флориана Вирца из «Байера» и Тиджани Рейндерса из «Милана» перед стартом клубного ЧМ.

Леверкузенцы требуют за Флориана свыше 119 млн евро, а минанцы — более 66 млн евро за Рейндерса.

Наставник «Сити» Пеп Гвардиола рассматривает Вирца как замену Кевину Де Брюйне.

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17 мая
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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:25
На Вирца не только МС претендует. Посмотрим, что получится
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:09
Там Роналдо целый футбольный клуб Вальядолид продает +- за 40 млн евриков, а тут за одного Рейндерса 66 готовы отдать.....
Вообще, Байер будет готов продать Вирца куда угодно, только не в Баварию и даже будет готов сделать хорошую скидку для этого, но решать будет сам Вирц, а он вроде как хочет остаться в Германии....
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 14:17
Очень надеюсь, что Рейндерса заберут. Это ни... не лидер. ЦП который не борется, не отбирает мячи и с пасом плохо. Только забивает.
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:07
А что плохого? Реалу кучу раз за огромное бабло его возвращали.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:11
А так конечно топовые игроки, помогли бы сити.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:10
Сначала в лч попадите, а то никто из игроков и не пойдет)
Capral
Capral
вчера в 13:05
Ещё вчера я писал, что торги за Вирца, постепенно будут уменьшать цену на игрока. Точно, неделю назад, он стоил твердые 150, а сейчас уже 119, или, возможно, несколько больше, но, цена уже начинает снижаться... Поэтому, сейчас, кто раньше успеет, тот и купит по сниженной цене.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:53
Посмотрим что у Пепа из этого получится
Vilar
Vilar
вчера в 12:48
Сколько можно было сделать хорошего за 214 лимонов евро, а так деньги на ветер.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:23
интересно посмотреть, еще за 1 лярд сможет ли Каталонец открыть второе дыхание сити
Гость
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