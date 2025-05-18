«Манчестер Сити» готов потратить € 214 млн на трансферы Вирца и Рейндерса

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вчера, 12:18

«Манчестер Сити» планирует потратить 214,2 млн евро на атакующих полузащитников из «Байера» и из «Милана» перед стартом клубного ЧМ .

Леверкузенцы требуют за Флориана свыше 119 млн евро, а минанцы — более 66 млн евро за Рейндерса.

Наставник «Сити» рассматривает Вирца как замену .