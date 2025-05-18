«Манчестер Сити» готов потратить € 214 млн на трансферы Вирца и Рейндерса

«Манчестер Сити» планирует потратить 214,2 млн евро на атакующих полузащитников Флориана Вирца из «Байера» и Тиджани Рейндерса из «Милана» перед стартом клубного ЧМ.
Леверкузенцы требуют за Флориана свыше 119 млн евро, а минанцы — более 66 млн евро за Рейндерса.
Наставник «Сити» Пеп Гвардиола рассматривает Вирца как замену Кевину Де Брюйне.
Вообще, Байер будет готов продать Вирца куда угодно, только не в Баварию и даже будет готов сделать хорошую скидку для этого, но решать будет сам Вирц, а он вроде как хочет остаться в Германии....
Вообще, Байер будет готов продать Вирца куда угодно, только не в Баварию и даже будет готов сделать хорошую скидку для этого, но решать будет сам Вирц, а он вроде как хочет остаться в Германии....