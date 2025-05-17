Дубль Кварацхелии помог ПСЖ переиграть «Осер»

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вчера, 23:56

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Осер» матче 34-го тура Лиги 1 (3:1).

На 30-й минуте Лассине Синайоко из «Осера» открыл счет в матче. На 59-й минуте Хвича Кварацхелия забил ответный мяч. На 67-й минуте Маркиньос вывел свою команду вперед. На 88-й минуте Кварацхелия оформил дубль.