Дубль Кварацхелии помог ПСЖ переиграть «Осер»

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Осер» матче 34-го тура Лиги 1 (3:1).
На 30-й минуте Лассине Синайоко из «Осера» открыл счет в матче. На 59-й минуте Хвича Кварацхелия забил ответный мяч. На 67-й минуте Маркиньос вывел свою команду вперед. На 88-й минуте Кварацхелия оформил дубль.
ПСЖ выиграл Лигу 1, набрав 84 очка. «Осер» финишировал на 11-м месте в чемпионате Франции с 42 очками.
Как бы там "эксперты" не разбирали по полочкам его игру - он выходит на поле и показывает им, что в футболе они не особо-то и понимают.
ПСЖ в этом году сделал качественный рывок в своём развитии, будет справедливо, если парижский клуб примкнёт к касте великих обладателей требла, в которой пока нет даже мадридского Реала. Осталось немного.
Как бы там "эксперты" не разбирали по полочкам его игру - он выходит на поле и показывает им, что в футболе они не особо-то и понимают.
ПСЖ в этом году сделал качественный рывок в своём развитии, будет справедливо, если парижский клуб примкнёт к касте великих обладателей требла, в которой пока нет даже мадридского Реала. Осталось немного.