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Дубль Кварацхелии помог ПСЖ переиграть «Осер»

вчера, 23:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб ОсерОсерМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Осер» матче 34-го тура Лиги 1 (3:1).

На 30-й минуте Лассине Синайоко из «Осера» открыл счет в матче. На 59-й минуте Хвича Кварацхелия забил ответный мяч. На 67-й минуте Маркиньос вывел свою команду вперед. На 88-й минуте Кварацхелия оформил дубль.

ПСЖ выиграл Лигу 1, набрав 84 очка. «Осер» финишировал на 11-м месте в чемпионате Франции с 42 очками.

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Все комментарии
kwncpz2mqhsv
kwncpz2mqhsv
сегодня в 06:06
Хвича осваивается, даже в проходном матче, отрабатывает по полной
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 03:45, ред.
Всё-таки будет требл в этом году у кого-то? Хвича молодец, как и Флик отвечает делом на всю критику в свой адрес.
Как бы там "эксперты" не разбирали по полочкам его игру - он выходит на поле и показывает им, что в футболе они не особо-то и понимают.

ПСЖ в этом году сделал качественный рывок в своём развитии, будет справедливо, если парижский клуб примкнёт к касте великих обладателей требла, в которой пока нет даже мадридского Реала. Осталось немного.
ABir
ABir
сегодня в 02:03
Вроде уже чемпионы, а не отбывают номер на поле.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
Отлично!!!! 12+9 за сезон))) надеюсь, что в финале ЛЧ забьпт
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:00
А грузин молодец
Гость
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