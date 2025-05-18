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Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории по версии IFFHS

вчера, 14:00

Легендарный голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона, Мануэля Нойера, Икера Касильяса, Петра Чеха и других.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, победитель Евро-1960 и бронзовый призёр ЧМ-1966. Он пять раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок страны. ФИФА называла его лучшим вратарём XX века. Лев Иванович ушёл из жизни в 1990 году.

Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории по версии IFFHS

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 10:17
ну Лев Иванович без сомнений лучший, но Буффона то как сюда занесло
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 07:14, ред.
Смотрел матч с чемпионата мира, где ФРГ навалял нашим. Если бы не Лев Яшин счет был неприлично разгромным. Так что думаю, заслуженно получил.
catal
catal
вчера в 20:42
Типичный советский спортсмен - т.е. лучший в мире. Больше таких никогда не будет.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 19:56
Это, конечно, очень круто, что обошел даже Буффона!
Vadik
Vadik
вчера в 18:44
Абсолютно правильный выбор!!!
Kolymchanin
Kolymchanin
вчера в 18:40
Иначе и не может быть!
nubom
nubom ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 17:38
Также, как и Зеппа Майера - Германия, а не ФРГ...)
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 16:52
Что примечательно, представили его как голкипера России, а не СССР)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:44
Ушла эпоха...
nubom
nubom
вчера в 16:09
Гагарин - в космосе, Яшин - в футболе!
протон
протон
вчера в 15:47
Я не видел игры Льва Яшина, но что монстр этот Яшин, что опередил таких мощных вратарей из списка. Браво.Легенда.
Олимпийский чемпион, чемпион Европы, обладатель Золотого мяча. Ну кому из наших современных футболеров такое светит? Даже в перспективе трудно представить.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:06
Знаем и гордимся!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:03, ред.
Мы это и без всяких версий знаем.)
Культовый дядька, которым можно (нужно) гордиться.
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