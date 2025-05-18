Лев Яшин признан лучшим вратарём в истории по версии IFFHS

Легендарный голкипер московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин занял первое место в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона, Мануэля Нойера, Икера Касильяса, Петра Чеха и других.
Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, победитель Евро-1960 и бронзовый призёр ЧМ-1966. Он пять раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок страны. ФИФА называла его лучшим вратарём XX века. Лев Иванович ушёл из жизни в 1990 году.
Олимпийский чемпион, чемпион Европы, обладатель Золотого мяча. Ну кому из наших современных футболеров такое светит? Даже в перспективе трудно представить.
Олимпийский чемпион, чемпион Европы, обладатель Золотого мяча. Ну кому из наших современных футболеров такое светит? Даже в перспективе трудно представить.
Культовый дядька, которым можно (нужно) гордиться.
Культовый дядька, которым можно (нужно) гордиться.