Салах — о своём контракте: «Не ожидал, что останусь»

Нападающий «Ливерпуля» не ожидал, что продлит контракт с командой.

Если исходить из истории клуба, то оценивал возможное продление в 10 процентов. Такова философия клуба, я знаю, как они относились к игрокам старше 30 лет прежде. Я не ожидал, что останусь. Думаю, клуб проверял меня, чтобы понять, смогу ли я по-прежнему приносить пользу. Я не хотел большего, просто ещё два года.