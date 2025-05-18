Салах — о своём контракте: «Не ожидал, что останусь»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не ожидал, что продлит контракт с командой.
Если исходить из истории клуба, то оценивал возможное продление в 10 процентов. Такова философия клуба, я знаю, как они относились к игрокам старше 30 лет прежде. Я не ожидал, что останусь. Думаю, клуб проверял меня, чтобы понять, смогу ли я по-прежнему приносить пользу. Я не хотел большего, просто ещё два года.
Соглашение с 31-летним вингером, истекавшее в конце этого сезона, было переподписано до 2027 года.
однозначно принесет еще немало пользы в следующем
Успехов Мо с Ливерпулем!
однозначно принесет еще немало пользы в следующем
Успехов Мо с Ливерпулем!