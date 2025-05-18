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Салах — о своём контракте: «Не ожидал, что останусь»

вчера, 12:32

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не ожидал, что продлит контракт с командой.

Если исходить из истории клуба, то оценивал возможное продление в 10 процентов. Такова философия клуба, я знаю, как они относились к игрокам старше 30 лет прежде. Я не ожидал, что останусь. Думаю, клуб проверял меня, чтобы понять, смогу ли я по-прежнему приносить пользу. Я не хотел большего, просто ещё два года.

Соглашение с 31-летним вингером, истекавшее в конце этого сезона, было переподписано до 2027 года.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 13:14
Мо вытащил этот сезон!
однозначно принесет еще немало пользы в следующем
Успехов Мо с Ливерпулем!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:54
Я рад !Я думаю он еще принесет много пользы клубу
Вещий
Вещий
вчера в 12:48
Все правильно сделали.... два года точно будет приносить пользу.
Гость
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