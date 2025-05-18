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Фернандеш признался, что скучает по России

вчера, 15:06

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Мануэл Фернандеш в своём интервью рассказал, что скучает о том времени, которое провёл в России.

Да, я скучаю по России. У меня были хорошие времена здесь, в обоих клубах. Но больше запомнился период в «Локомотиве», потому что я провёл там больше времени и мы выиграли больше трофеев вместе. Когда такое происходит, ты привязываешься к клубу и городу, поэтому всегда приятно возвращаться.

Португальский футболист выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. За «Краснодар» Фернандеш играл с 2019 по 2020 год.

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 20:24
Платят больше. И вся ностальгия.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:51
Ну все напала на него тоска -кручинушка....
gvxrnr75z2yr
gvxrnr75z2yr
вчера в 15:47
Конечно столько потгоал в России есть что вспомнить!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:28
Можно ему и это послать!Память освежить)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:10
Надо бы Локо или Краснодару послать Мануэлю, балалайку или матрёшку , что бы так сильно не грустил...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:10
В России хорошие деньги и можно дурака валять...
Гость
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