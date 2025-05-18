Фернандеш признался, что скучает по России

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вчера, 15:06

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» в своём интервью рассказал, что скучает о том времени, которое провёл в России.

Да, я скучаю по России. У меня были хорошие времена здесь, в обоих клубах. Но больше запомнился период в «Локомотиве», потому что я провёл там больше времени и мы выиграли больше трофеев вместе. Когда такое происходит, ты привязываешься к клубу и городу, поэтому всегда приятно возвращаться.

Португальский футболист выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. За «Краснодар» Фернандеш играл с 2019 по 2020 год.