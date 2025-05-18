Лапорта — о контракте Ямаля: «Всё уже согласовано»

Президент «Барселоны» ответил на вопрос о продлении контракта форварда команды .

Он гений, которому нравится в «Барсе», и является частью этого поколения. Ламин — футболист с исключительным индивидуальным талантом, но при этом он командный игрок, чувствующий себя комфортно в команде. Его агентом является Жорже Мендеш, с которым нам легко общаться. Продление контракта Ямаля практически согласовано, требуется только подпись.