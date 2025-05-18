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Лапорта — о контракте Ямаля: «Всё уже согласовано»

вчера, 11:20

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о продлении контракта форварда команды Ламина Ямаля.

Он гений, которому нравится в «Барсе», и является частью этого поколения. Ламин — футболист с исключительным индивидуальным талантом, но при этом он командный игрок, чувствующий себя комфортно в команде. Его агентом является Жорже Мендеш, с которым нам легко общаться. Продление контракта Ямаля практически согласовано, требуется только подпись.

Как сообщалось ранее, игрок готов подписать контракт до 2030 года.

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Все комментарии
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5baq2z3q2hts
вчера в 11:33
Он вырос и воспитался в этой среде! В другой команде он и не заиграет! Удачи ему на долгие годы!
drug01
drug01
вчера в 11:30
Контракт хороший и длительный удачи в игре..
Гость
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