Черчесов высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России рассказал о том, что не уверен в чемпионстве «Краснодара» в Премьер-Лиге.

На вопрос, должен ли «Краснодар» добиться чемпионства, специалист ответил:

В футболе нет понятия «должен», в том году тоже кто-то «должен» был, но не дожали. Мы же видим, что в футболе бывает. Когда ты участвовал в этом всём и как тренер, и как игрок, то знаешь, как бывает непросто играть последний матч сезона, где будет определяться чемпион. Независимо от того, какой у тебя состав. Иногда ножки становятся тяжелее, чем обычно.