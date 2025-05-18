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Черчесов высказался о возможном чемпионстве «Краснодара»

вчера, 14:16

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что не уверен в чемпионстве «Краснодара» в Премьер-Лиге.

На вопрос, должен ли «Краснодар» добиться чемпионства, специалист ответил:

В футболе нет понятия «должен», в том году тоже кто-то «должен» был, но не дожали. Мы же видим, что в футболе бывает. Когда ты участвовал в этом всём и как тренер, и как игрок, то знаешь, как бывает непросто играть последний матч сезона, где будет определяться чемпион. Независимо от того, какой у тебя состав. Иногда ножки становятся тяжелее, чем обычно.

Краснодарский клуб возглавляет таблицу РПЛ, набрав 64 очка после 29 туров.

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Vilar
Vilar
вчера в 14:39
Любимое занятие бывшего: козлить.
Гость
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