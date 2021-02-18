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2 : 0
завершен
18 февраля 2021, 23:00
четверг
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Стадион Лос Карменес
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:50
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Эррера Янхель
ассистент Кенеди
|1:0
|19’
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Кенеди
ассистент Мачис Дарвин
|2:0
|21’
|26’
|Элмас Эльхиф
|27’
|Ди Лоренцо Джованни
|Фулкье Димитри
|38’
|Силва Руй
|77’
|79’
|Инсинье Лоренцо
|83’
|Зелински Петр
|Диас Виктор
|86’
|90+1’
|Мариу Руй
|Этеки Ян
|90+2’
|Монторо Анхель
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Санчес Герман
|Вальехо Хесус
|22’
|46’
|Зелински Петр
|Политано Маттео
|64’
|Бакайоко Тьему
|Лоботка Станислав
|Альберто Соро
|Кенеди
|70’
|Антонио Пуэртас
|Мачис Дарвин
|70’
|Этеки Ян
|Гоналон Максим
|78’
|Диас Виктор
|Нева Карлос
|78’
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|9
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|1
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|17
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|3
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|1
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|5
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