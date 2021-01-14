В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 68

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 5 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 96

П 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 96

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 7 Отборы: 1 Перехваты: 6 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 96

З 4 Шутало Бошко Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 96

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 69

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 45

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 75

Н 9 Муриэль Луис Ударов всего: 7 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 5 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 95 Голлини Пьерлуиджи

В 31 Росси Франческо

З 27 Депаоли Фабио Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 21

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

З 2 Толой Рафаэль

З 33 Хатебур Ханс Отборы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 28

П 44 Гьябуаа Эммануэль

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 51

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 27

Н 77 Кортиновис Алессандро

Н 7 Ламмерс Сэм