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3 : 1
завершен
14 января 2021, 23:15
четверг
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Миранчук Алексей
ассистент Муриэль Луис
|1:0
|43’
|55’
|1:1
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Соттил Риккардо
ассистент Викарио Гильельмо
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Муриэль Луис
ассистент Госенс Робин
|2:1
|61’
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Шутало Бошко
ассистент Госенс Робин
|3:1
|64’
|Иличич Йосип
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Де Рон Мартен
|Пессина Маттео
|46’
|66’
|Черри Альберто
|Паволетти Леонардо
|66’
|Жоао Педро
|Калигара Фабрицио
|Хатебур Ханс
|Госенс Робин
|68’
|Иличич Йосип
|Миранчук Алексей
|69’
|72’
|Перейро Гастон
|Трамони Маттео
|Депаоли Фабио
|Фройлер Ремо
|75’
|83’
|Ликояннис Хараламбос
|Трипалделли Алессандро
|83’
|Унас Адам
|Соттил Риккардо
|Паломино Хосе Луис
|Муриэль Луис
|89’
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|30
|Удары по воротам
|7
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|14
|Удары в створ
|3
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|22
|Фолы
|14
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|9
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|2
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|2
|Cэйвы
|11
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|1
|Предупреждения
|0
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