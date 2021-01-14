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Аталанта - Кальяри
Сассуоло - СПАЛ

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Кальяри

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    43' (1:0) Миранчук Алексей (59) (Муриэль Луис (9))
     
    46' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Де Рон Мартен (15) вышел на поле
     
    61' (2:1) Муриэль Луис (9) (Госенс Робин (8))
     
    64' (3:1) Шутало Бошко (4) (Госенс Робин (8))
     
    68' Госенс Робин (8) уходит с поля, Хатебур Ханс (33) вышел на поле
     
    69' Миранчук Алексей (59) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    75' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Депаоли Фабио (27) вышел на поле
     
    80' Иличич Йосип (72)
     
    89' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Паломино Хосе Луис (6) вышел на поле
     
    55' (1:1) Соттил Риккардо (33) (Викарио Гильельмо (31))
     
    2
    66' Паволетти Леонардо (30) уходит с поля, Черри Альберто (27) вышел на поле
    66' Калигара Фабрицио (12) уходит с поля, Жоао Педро (10) вышел на поле
     
    72' Трамони Маттео (17) уходит с поля, Перейро Гастон (20) вышел на поле
     
    2
    83' Трипалделли Алессандро (3) уходит с поля, Ликояннис Хараламбос (22) вышел на поле
    83' Соттил Риккардо (33) уходит с поля, Унас Адам (37) вышел на поле
    Голы
    Миранчук Алексей
    ассистент Муриэль Луис     		1:0 43’
    55’ 1:1 Соттил Риккардо
    ассистент Викарио Гильельмо
    Муриэль Луис
    ассистент Госенс Робин     		2:1 61’
    Шутало Бошко
    ассистент Госенс Робин     		3:1 64’
    Наказания
    Иличич Йосип 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Де Рон Мартен Пессина Маттео 46’
    66’ Черри Альберто Паволетти Леонардо
    66’ Жоао Педро Калигара Фабрицио
    Хатебур Ханс Госенс Робин 68’
    Иличич Йосип Миранчук Алексей 69’
    72’ Перейро Гастон Трамони Маттео
    Депаоли Фабио Фройлер Ремо 75’
    83’ Ликояннис Хараламбос Трипалделли Алессандро
    83’ Унас Адам Соттил Риккардо
    Паломино Хосе Луис Муриэль Луис 89’
    Статистика
    		 30 Удары по воротам 7
    		14 Удары в створ 3
    		22 Фолы 14
    		9 Угловые 3
    		4 Офсайды 2
    		58% Владение мячом 42%
    		2 Cэйвы 11
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    25 января в 16:03
    отлично использовал шанс !
    Kuvkil
    Kuvkil
    15 января в 20:22
    Шанс использовал, норма
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    15 января в 12:53
    А чем не помог гол Алексея? Для атакующих команд первый гол всегда важен вот этим и помог. Хейтерам лишь бы унизить заслуги человека
    амурец
    амурец
    15 января в 11:32
    Миранчук потихоньку вливается
    Roger Young
    Roger Young
    15 января в 10:40
    Молодец, Алексей!
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera ответ Интер Рулит (раскрыть)
    15 января в 10:30
    А что он не помог этот гол? В заголовке написано помог, а не победный забил.
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ cska vperiod (раскрыть)
    15 января в 09:31
    это наши СМИ так считают,а в Италии его даже в основной состав не ставят
    Интер Рулит
    Интер Рулит
    15 января в 09:24
    причём тут гол Миранчука если он забил первый гол,а общий счёт 3:1 ?Лишь бы в заголовке упомянуть,что гол Миранчука помог............ ?
    Илья85
    Илья85 ответ Егор Бобиков (раскрыть)
    15 января в 09:00
    Перепутал с братом ,бывает . А тебе ,я тпк вижу ,французы нравится )))
    Dima salev
    Dima salev
    15 января в 08:46
    Теперь опять начинается сага о миранчуке толи Барселона хочет покупать толи Бавария толи Реал .
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    15 января в 08:40
    Ну вот,Леха молодец!!!
    Паровозов
    Паровозов
    15 января в 08:35
    По нарезке Лёха провёл отличный матч.
    Тугарин Змый
    Тугарин Змый
    15 января в 07:11
    бедный дзюба)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 января в 07:09
    От Аталанты три гола а считается, что именно гол Алексея помог победить Кальяри.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ нечитайло (раскрыть)
    15 января в 06:54
    Лишь бы не последний 😉
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    15 января в 05:25
    На каждый гол 10 ударов в среднем? Ничего себе мазилы! С победой Аталанта!!!
    нечитайло
    нечитайло
    15 января в 05:16
    Первый гол это главное
    Егор Бобиков
    Егор Бобиков ответ Илья85 (раскрыть)
    15 января в 01:34
    Может Антуан???
    Егор Бобиков
    Егор Бобиков
    15 января в 01:13
    Бошко Шутало четкий футболист.Хорошо бы влился в состав питерского Зенита
    Илья85
    Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    15 января в 00:17
    Ну вот уже
    Илья85
    Илья85 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    15 января в 00:16
    Надеюсь .И соперник ,который больше дает атаковать,нежели обороняться.
    Ислам0926
    Ислам0926
    15 января в 00:03
    Думаю у Лехи есть шанс на дубль
    mahb9ik
    mahb9ik
    15 января в 00:00
    ЕЕЕЕ Леха красавчик!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Илья85 (раскрыть)
    14 января в 23:51
    Надеюсь Антоха воспользуется шансом, и посмотрит матч
    Илья85
    Илья85
    14 января в 23:49
    Вот и полноценный шанс Антону
    zsb1961
    zsb1961
    14 января в 23:15
    Хозяева
    RBA
    RBA
    14 января в 22:19
    Аталанта П1
    юр4ик
    юр4ик
    14 января в 21:14
    выйдет Алексей и забьёт
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    14 января в 20:45
    Победа хозяев
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    14 января в 17:45
    «Аталанта» одержала в рамках итальянского чемпионата три победы подряд, последовательно расправившись с «Сассуоло», «Пармой» и «Беневенто». Беспроигрышная серия «чёрно-синих» во всех турнирах достигла отметки в девять поединков: последнее поражение «Аталанта» потерпела в конце ноября от «Вероны». Увидим ли мы Алексея Миранчука? Ещё один интересный вопрос с непредсказуемым ответом. Если «Аталанта» поймает свою игру, то остановить её не представляется возможным. Тем более, если речь идёт о «Кальяри» – команде, которая стабильно проиграла все свои последние матчи. Ожидаем, что бергамаски пройдут в следующую стадию, причём сделают это в достаточно ярком стиле
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