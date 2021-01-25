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Текстовая онлайн трансляция матча Уикомб Уондерерс против Тоттенхэм

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25' (1:0) Онйединма Фред (23)
 
34' Джейкобсон Джо (3) уходит с поля, Чарльз Дариуш (21) вышел на поле
 
61' Блумфилд Мэтт (10) уходит с поля, МакКлири Гэрэт (19) вышел на поле
 
72' Икпеацу Уче (9) уходит с поля, Акинфенва Адебайо (20) вышел на поле
 
73' Мускве Адмирал (15) уходит с поля, Кашкет Скотт (11) вышел на поле
 
45+2' (1:1) Бэйл Гарет (9) (Моура Лукас (27))
 
46' Танганга Джафет (25) уходит с поля, Хейбьерг Пьер-Эмиль (5) вышел на поле
 
58' Винисиус (45) уходит с поля, Кейн Харри (10) вышел на поле
 
2
68' Моура Лукас (27) уходит с поля, Сон Хын-Мин (7) вышел на поле
68' Ламела Эрик (11) уходит с поля, Н'Домбеле Тангай (28) вышел на поле
 
86' (1:2) Уинкс Харри (8)
 
87' (1:3) Н'Домбеле Тангай (28) (Сон Хын-Мин (7))
 
2
90' Дэвис Бен (33) уходит с поля, Родон Джо (14) вышел на поле
90+3' (1:4) Н'Домбеле Тангай (28) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (5))
Голы
Онйединма Фред 1:0 25’
45+2’ 1:1 Бэйл Гарет
ассистент Моура Лукас
86’ 1:2 Уинкс Харри
87’ 1:3 Н'Домбеле Тангай
ассистент Сон Хын-Мин
90+3’ 1:4 Н'Домбеле Тангай
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Чарльз Дариуш Джейкобсон Джо 34’
46’ Хейбьерг Пьер-Эмиль Танганга Джафет
58’ Кейн Харри Винисиус
МакКлири Гэрэт Блумфилд Мэтт 61’
68’ Сон Хын-Мин Моура Лукас
68’ Н'Домбеле Тангай Ламела Эрик
Акинфенва Адебайо Икпеацу Уче 72’
Кашкет Скотт Мускве Адмирал 73’
90’ Родон Джо Дэвис Бен
Статистика
 6 Удары по воротам 28
2 Удары в створ 10
15 Фолы 5
4 Угловые 9
3 Офсайды 2
27% Владение мячом 73%
6 Cэйвы 1
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Все комментарии
112910415
112910415
27 января в 08:12
Бэйл затащил ! )
An Jo
An Jo
26 января в 18:10
Вырвал?!
Бот Прогнозов
Бот Прогнозов
26 января в 12:33
    Бот Прогнозов
    Бот Прогнозов
    26 января в 12:32
    На измор взяли)
    Василий 50
    Василий 50
    26 января в 07:33
    4:1 это вырвал?
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    26 января в 01:05
    Ну тут без вариантов, Уикомб худшая команда чемпионшипа с 3 победами, 6 ничьими, и 14 поражений, так что Тоттен без вариантов должен был побеждать. А дальше у них Эвертон, так что это будет интересное противостояние в следующем раунде ФА Кап.
    Martini-1987
    Martini-1987
    25 января в 23:19
    Гусь Эрвин против петуха Чирли))
    Martini-1987
    Martini-1987 ответ An Jo (раскрыть)
    25 января в 23:18
    Не утки, а гуси
    allemz
    allemz ответ An Jo (раскрыть)
    25 января в 15:18
    Дерби птицеферм)
    An Jo
    An Jo
    25 января в 10:44
    утки играют с курами
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    25 января в 05:48
    Боевая ничейка...
    7h9c5nrznz74
    7h9c5nrznz74
    25 января в 05:35
    Тоттенхэм пройдет дальше.
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