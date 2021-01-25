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1 : 4
завершен
25 января 2021, 22:45
понедельник
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Стадион Адамс Парк
|Онйединма Фред
|1:0
|25’
|45+2’
|1:1
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Бэйл Гарет
ассистент Моура Лукас
|86’
|1:2
|Уинкс Харри
|87’
|1:3
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Н'Домбеле Тангай
ассистент Сон Хын-Мин
|90+3’
|1:4
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Н'Домбеле Тангай
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Чарльз Дариуш
|Джейкобсон Джо
|34’
|46’
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Танганга Джафет
|58’
|Кейн Харри
|Винисиус
|МакКлири Гэрэт
|Блумфилд Мэтт
|61’
|68’
|Сон Хын-Мин
|Моура Лукас
|68’
|Н'Домбеле Тангай
|Ламела Эрик
|Акинфенва Адебайо
|Икпеацу Уче
|72’
|Кашкет Скотт
|Мускве Адмирал
|73’
|90’
|Родон Джо
|Дэвис Бен
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|6
|Удары по воротам
|28
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|2
|Удары в створ
|10
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|15
|Фолы
|5
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|4
|Угловые
|9
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|3
|Офсайды
|2
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|27%
|Владение мячом
|73%
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|6
|Cэйвы
|1
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