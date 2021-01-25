В 12 Харт Джо Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

З 4 Алдервейрелд Тоби Фолов заработано: 2 Выносы: 6 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 93

З 33 Дэвис Бен Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 6 Санчес Давинсон Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 47 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 93

З 25 Танганга Джафет Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 45

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 68

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 68

П 17 Сиссоко Мусса Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 93

П 8 Уинкс Харри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 93

П 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 8 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 93

Н 45 Винисиус Ударов всего: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 58

Запасные игроки

В 22 Газзанига Пауло

З 24 Орье Серж

З 3 Регилон

З 14 Родон Джо Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 3

П 28 Н'Домбеле Тангай Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 25

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 48

Н 23 Бергвейн Стевен

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 35