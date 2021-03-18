В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 3 Отборы: 1 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 120

З 33 Дэвис Бен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 24 Орье Серж Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 108

З 6 Санчес Давинсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 6 Выносы: 7 Пасы: 104 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 120

П 20 Алли Деле Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 68

З 15 Дайер Эрик Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 80 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 120

П 11 Ламела Эрик Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 60

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 85

П 17 Сиссоко Мусса Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 120

П 8 Уинкс Харри Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 68

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 120

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 4 Алдервейрелд Тоби

З 2 Доэрти Мэтт

З 55 Лавиньер Марсель

З 3 Регилон Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 30

З 25 Танганга Джафет

П 18 Ло Чельсо Джовани Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 52

П 28 Н'Домбеле Тангай Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 52

Н 23 Бергвейн Стевен Ударов всего: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 12

Н 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 60

Н 45 Винисиус Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 35