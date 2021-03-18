ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-18
2020-08-18
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-23
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2021-02-18
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-11
2021-03-18
2021-04-08
2021-04-15
2021-04-29
2021-05-06
2021-05-26
Динамо - Тоттенхэм
Шахтёр - Рома
Арсенал - Олимпиакос
Мольде - Гранада
Янг Бойз - Аякс
Вильярреал - Динамо
Милан - Манчестер Юнайтед
Рейнджерс - Славия

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Тоттенхэм

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб) 3:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Динамо
Тоттенхэм
3 : 0
завершен в доп. время
18 марта 2021, 20:55
четверг
0 - 2
Первый матч
Смотреть трансляцию
Лига Европы 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Максимир
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.893.602.00
Фонбет Live! 1.27 4.20 34.00
Мелбет 4.80 3.87 1.77
Pin-Up.ru 4.45 3.90 1.85
BetBoom 4.54 3.79 1.80
 
32' Джакич Кристиян (97)
 
62' (1:0) Оршич Мислав (99) (Майер Ловро (10))
 
75' Джакич Кристиян (97) уходит с поля, Атимвен Ияйи (80) вышел на поле
 
80' Лауритсен Расмус (6)
 
81' Франьич Бартол (38) уходит с поля, Леовац Марин (22) вышел на поле
 
82' Майер Ловро (10) уходит с поля, Гавранович Марио (11) вышел на поле
 
83' (2:0) Оршич Мислав (99) (Атимвен Ияйи (80))
 
5
90' Ристовски Стефан (13) уходит с поля, Стоянович Петар (30) вышел на поле
90' Петкович Бруно (21) уходит с поля, Мишич Йосип (27) вышел на поле
93' Стоянович Петар (30)
106' (3:0) Оршич Мислав (99)
118' Адеми Ариян (5) уходит с поля, Перич Дино (55) вышел на поле
 
22' Ламела Эрик (11)
 
60' Ламела Эрик (11) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
 
2
68' Алли Деле (20) уходит с поля, Ло Чельсо Джовани (18) вышел на поле
68' Уинкс Харри (8) уходит с поля, Н'Домбеле Тангай (28) вышел на поле
 
85' Моура Лукас (27) уходит с поля, Винисиус (45) вышел на поле
 
2
91' Дэвис Бен (33) уходит с поля, Регилон (3) вышел на поле
107' Орье Серж (24) уходит с поля, Бергвейн Стевен (23) вышел на поле
Голы
Оршич Мислав
ассистент Майер Ловро 		1:0 62’
Оршич Мислав
ассистент Атимвен Ияйи 		2:0 83’
Оршич Мислав 3:0 106’
Наказания
22’ Ламела Эрик
Джакич Кристиян 32’
Лауритсен Расмус 80’
Стоянович Петар 93’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
60’ Бэйл Гарет Ламела Эрик
68’ Ло Чельсо Джовани Алли Деле
68’ Н'Домбеле Тангай Уинкс Харри
Атимвен Ияйи Джакич Кристиян 75’
Леовац Марин Франьич Бартол 81’
Гавранович Марио Майер Ловро 82’
85’ Винисиус Моура Лукас
Стоянович Петар Ристовски Стефан 90’
Мишич Йосип Петкович Бруно 90’
91’ Регилон Дэвис Бен
107’ Бергвейн Стевен Орье Серж
Перич Дино Адеми Ариян 118’
Статистика
 21 Удары по воротам 18
5 Удары в створ 5
22 Фолы 13
5 Угловые 1
3 Офсайды 1
43% Владение мячом 57%
5 Cэйвы 3
3 Предупреждения 1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
20 марта в 12:45
Ну все, Оршич обеспечил себе билет в топ-чемпионат. Летом будет играть в Англии, Германии или Италии
XL-965
XL-965 ответ Spartach from kg (раскрыть)
19 марта в 18:17
Играть как раньше стыковые матчи и узнают кто сильней условные Хофферхайм или Аталанта против условных Мольде, Славия, ДЗ
XL-965
XL-965
19 марта в 12:06
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 марта в 09:59
    Ты ли это, Тоттенхэм? А в начале сезоне шпоры были почти непобедимы! Сливают Маура? Кто знает, кто знает) Но это не проблемы хорватского чемпиона! Великолепная победа имени Оршича.
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    19 марта в 09:58
    Они игроки совершенно разного амплуа) К тому же Лука продлил контракт с Реалом.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    19 марта в 09:57
    Вот вам и Динамо Загреб. Разгромил Тоттенхэм.
    galem72
    galem72
    19 марта в 09:11
      Crooclin
      Crooclin ответ Болею за наших (раскрыть)
      19 марта в 08:41
        DXTK
        DXTK
        19 марта в 08:30
        вот ведь 7воны......как был тоттнхэм дном так им и остался........игроки явно сливают моуриньо, сначала в лондонском дерби огребли, теперь с ноль два дали отыграться....... знаете надо не Моуриньо убирать, а игроков вышвыривать и строить новую команду под тренера.. иначе ничего не получится......насматрелся на это днище за последнее два года.....быть фанатом ттх это значит не увидеть трофеев вообще никогда..........думаю и в финале кубка лиги от мс огребут мяча так пять........... а после еще и арсенал пропустят вперед.
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        19 марта в 08:08
        Внезапно. И ведь основой слили, Моуриньо похоже без трофеев останется.
        13 RUS
        13 RUS
        19 марта в 07:54
        Мда уж вот это номер
        Пепс
        Пепс
        19 марта в 07:38
        Фигасе... Молодцы!
        Dauletbek
        Dauletbek
        19 марта в 06:48
        Этот Оршич зверь какой-то
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        19 марта в 04:34
          ОПС
          ОПС
          19 марта в 03:54
          Могут быть и в футболе чудеса.
          antant1
          antant1 ответ протон1 (раскрыть)
          19 марта в 03:18
          Утешительный турнир
          амурец
          амурец
          19 марта в 02:09
          да уж
          allemz
          allemz
          19 марта в 01:52
          Опозорились так опозорились. Тьфу
          Болею за наших
          Болею за наших
          19 марта в 01:10, ред.
          3 ера было выгонять Поччетино? Что бы вместо ЛЧ сосать в 1/8 у загреба с таким составом? Печальный тренер, когда же он угомонится и перестанет гробить команды. Хорватов с победой, молодцы
          протон1
          протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
          19 марта в 00:54
          да кому это нужно . тем более в пандемию спорт ваще интерес потерял. лишние затраты
          Oplot
          Oplot
          19 марта в 00:50, ред.
          Сегодня в Загребе настоящий праздник,вот это команда,респект и уважение!Победили более мастеровитых и напыщенных англичан,где один пропущенный гол все поменял бы)в таких матчах накал просто невероятный)такой же сценарий был в матче кубка Испании между Барсой и Севильей.
          Джон Иванов 2
          Джон Иванов 2
          19 марта в 00:44
          Ну вот, значит Краснодар здесь ни причем, просто хорошая команда оказалась
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый
          19 марта в 00:31
          очень интересная гематрия в этой паре. Динамо *З*агреб и 3 / тОтенхем(лОндон) и 0.получается шпОры в основное и экстра Ноль. ахаха.
          Spartach from kg
          Spartach from kg ответ XL-965 (раскрыть)
          19 марта в 00:30
          Согласен, чем давать играть Хоффенхайму, Лацио, Атланте, Севилье, лучше давать условным АПОЭЛ, Маккаби, Астане
          Dudikoff
          Dudikoff ответ XL-965 (раскрыть)
          19 марта в 00:29
          Достаточно взглянуть на расположение мест и набранных очков условных Лудогорцев и Мольде в группах ЛЧ и становится понятно, что это бессмысленно. Почему Мольде не давали шанс? У них был шанс, но они вылетели от венгров, которые набрали в своей группе одно очко. Вот и уровень.
          заDOOMчивый
          заDOOMчивый ответ Мessi 10 (раскрыть)
          19 марта в 00:26
          гениальность никуда не делась. Уверен,что ждёт компенсации, небольшого отдыха и поиска нового клуба.не обязательно с большим бюджетом.главное что бы мог отступные выплатить. Я даже глазам поверить не мг,что в Лондоне ШПОРЫ ТАК УВЕРЕННО ПОБЕДИЛИ.а вот в Загребе всё стало на свои места.
          Ждём-С увольнение Симеоне и на его место Моуриньо,а может и в Ювентус,если совсем туго будет.
          Мessi 10
          Мessi 10
          19 марта в 00:03
          Вся гениальность Моура растворилась
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
          19 марта в 00:02
          Согласен!!!!!!!!!!!!!Но порядок всегда бьет класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Не было сегодня порядка у Тотта!!!!!!!!!!
          bruno_07
          bruno_07
          18 марта в 23:59
          Загреб всей командой дешевле Бэйла. Был, до игры)))
          Kirill Erokhin
          Kirill Erokhin ответ Ген Геныч (раскрыть)
          18 марта в 23:59
          Я уже не первый год слежу за Динамо З, хорошо организованная команда с неплохими игроками, хорошо играющая дома, но Тоттен выше классом и должен был решать. к тому же им было достаточно 1 забить даже в экстра тайме, что бы пройти дальше.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100