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3 : 0
завершен в доп. время
18 марта 2021, 20:55
четверг
0 - 2
Первый матч
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Стадион Максимир
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Оршич Мислав
ассистент Майер Ловро
|1:0
|62’
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Оршич Мислав
ассистент Атимвен Ияйи
|2:0
|83’
|Оршич Мислав
|3:0
|106’
|22’
|Ламела Эрик
|Джакич Кристиян
|32’
|Лауритсен Расмус
|80’
|Стоянович Петар
|93’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Бэйл Гарет
|Ламела Эрик
|68’
|Ло Чельсо Джовани
|Алли Деле
|68’
|Н'Домбеле Тангай
|Уинкс Харри
|Атимвен Ияйи
|Джакич Кристиян
|75’
|Леовац Марин
|Франьич Бартол
|81’
|Гавранович Марио
|Майер Ловро
|82’
|85’
|Винисиус
|Моура Лукас
|Стоянович Петар
|Ристовски Стефан
|90’
|Мишич Йосип
|Петкович Бруно
|90’
|91’
|Регилон
|Дэвис Бен
|107’
|Бергвейн Стевен
|Орье Серж
|Перич Дино
|Адеми Ариян
|118’
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|21
|Удары по воротам
|18
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|5
|Удары в створ
|5
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|22
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|5
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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Ждём-С увольнение Симеоне и на его место Моуриньо,а может и в Ювентус,если совсем туго будет.
Ждём-С увольнение Симеоне и на его место Моуриньо,а может и в Ювентус,если совсем туго будет.