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2 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Лос Карменес
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Молина Хорхе
ассистент Силва Руй
|1:0
|26’
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Сольдадо Роберто
ассистент Молина Хорхе
|2:0
|76’
|Этеки Ян
|33’
|48’
|Сигурдарсон Бьерн
|57’
|Хестад Эйрик
|68’
|Скельбред Эллингсен Мартин
|71’
|Скельбред Эллингсен Мартин
|90’
|Эйкрем Магнус
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Кнудтзон Эрлинг
|Хестад Эйрик
|74’
|Фофана Давид
|Сигурдарсон Бьерн
|Руис Исмаэль
|Сольдадо Роберто
|80’
|86’
|Болли Матис
|Андерсен Эйрик
|Вальехо Хесус
|Антонио Пуэртас
|90+1’
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|12
|Удары по воротам
|10
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|6
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|10
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|10
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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...скорее всего будет ничья и ТМ
...скорее всего будет ничья и ТМ