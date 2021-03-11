В 1 Линде Андреас Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 6 Грегерсен Стиан Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 27 Педерсен Маркус Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Выносы: 5 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 5 Синян Шерифф Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 28 Хауген Кристоффер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 23 Андерсен Эйрик Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 86

П 17 Аурснес Фредрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 11 Скельбред Эллингсен Мартин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 71

П 19 Хестад Эйрик Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 65

П 7 Эйкрем Магнус Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

Н 10 Сигурдарсон Бьерн Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 34 Петерсен Оливер

В 26 Ранмарк Матиас

З 25 Брейвик Эмиль

З 2 Бьорнбак Мартин

З 3 Риса Бирк

З 40 Угельвик Адриан

П 16 Хуссаин Этзаз

Н 30 Болли Матис Ударов всего: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

Н 14 Кнудтзон Эрлинг Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 25