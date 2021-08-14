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Хотя, надо признать, сегодня КП на поле не было, была стекляшка, разбившаяся вдребезги.
Понравилось то, что Челси старался всем составом..
Выделить придется, конечно, Чалобу, поставивший точку.. Но и в целом, неплохо отыграл весь матч - серьезная заявка на основу..
Жаль, что Тимоха опять без гола - очень хочется, чтобы почаще забивал, снял проклятье..
В общем, всех с первой победой сезона!! Ждем следующий матч..
Хотя, надо признать, сегодня КП на поле не было, была стекляшка, разбившаяся вдребезги.
Понравилось то, что Челси старался всем составом..
Выделить придется, конечно, Чалобу, поставивший точку.. Но и в целом, неплохо отыграл весь матч - серьезная заявка на основу..
Жаль, что Тимоха опять без гола - очень хочется, чтобы почаще забивал, снял проклятье..
В общем, всех с первой победой сезона!! Ждем следующий матч..