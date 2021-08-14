В 16 Менди Эдуар Спасений: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 93

П 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 86

П 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 67

З 4 Кристенсен Андреас Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 109 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 93

З 2 Рюдигер Антонио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 93

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 88 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 93

П 8 Ковачич Матео Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 93

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 82

З 14 Чалоба Трево Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 81 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 93

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 24 Джеймс Рис Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 26

З 15 Зума Курт

З 6 Силва Тиаго

З 21 Чилуэлл Бенжамин

З 33 Эмерсон Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

П 29 Хаверц Кай Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 11

Н 9 Абрахам Тэмми