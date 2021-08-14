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Челси - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Лидс
Бернли - Брайтон энд Хоув Альбион
Эвертон - Саутгемптон
Лестер Сити - Вулверхэмптон
Уотфорд - Астон Вилла
Норвич Сити - Ливерпуль

Протокол матча Челси против Кристал Пэлас

Ставки на футбольные матчи
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Лига Ставок 1.29 5.80 11.00
Фонбет Live! 1.10 7.80 52.00
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    27' (1:0) Алонсо Маркос (3)
     
    40' (2:0) Пулишич Кристиан (10)
     
    58' (3:0) Чалоба Трево (14) (Ковачич Матео (8))
     
    67' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
     
    82' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    86' Алонсо Маркос (3) уходит с поля, Эмерсон (33) вышел на поле
     
    2
    57' Матета Жан-Филипп (14) уходит с поля, Бентеке Кристиан (20) вышел на поле
    57' Шлупп Джеффри (15) уходит с поля, Андерсен Йоаким (16) вышел на поле
     
    77' Ридевальд Хайро (44) уходит с поля, Рак-Саки Йерусан (49) вышел на поле
    Голы
    Алонсо Маркос 1:0 27’
    Пулишич Кристиан 2:0 40’
    Чалоба Трево
    ассистент Ковачич Матео     		3:0 58’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Бентеке Кристиан Матета Жан-Филипп
    57’ Андерсен Йоаким Шлупп Джеффри
    Джеймс Рис Аспиликуэта Сезар 67’
    77’ Рак-Саки Йерусан Ридевальд Хайро
    Хаверц Кай Пулишич Кристиан 82’
    Эмерсон Алонсо Маркос 86’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 4
    		6 Удары в створ 1
    		15 Фолы 11
    		5 Угловые 2
    		0 Офсайды 1
    		63% Владение мячом 37%
    		1 Cэйвы 3
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    Все комментарии
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 19:58
    С таким составом максимум четвертое место
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:03
    На классе !
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan 77 (раскрыть)
    вчера в 19:02
    ливерпуль будет чемпионом
    dok66
    dok66
    вчера в 19:01
    Даже не ожидал от первого матча 3-0 . С почином !
    Таганский
    Таганский
    вчера в 18:58
    С хорошим стартом, с первой победой Челси!!
    Хотя, надо признать, сегодня КП на поле не было, была стекляшка, разбившаяся вдребезги.
    Понравилось то, что Челси старался всем составом..
    Выделить придется, конечно, Чалобу, поставивший точку.. Но и в целом, неплохо отыграл весь матч - серьезная заявка на основу..
    Жаль, что Тимоха опять без гола - очень хочется, чтобы почаще забивал, снял проклятье..
    В общем, всех с первой победой сезона!! Ждем следующий матч..
    Медив
    Медив ответ The Frei (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Там уже Маунт, Хаверц, Пулишич, Зиеш и иногда Хадсон, может периодически Анжорин... Толпа народу
    allemz
    allemz ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Для руководства КП сохранение прописки в АПЛ сродни победе в ЛЧ, их больше ничего не волнует, чисто бизнес
    The Frei
    The Frei ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Он на фланге будет продолжать играть.
    azkan
    azkan
    вчера в 18:51
    Ну всё! Ничего таки я не увидел. Все интересное пропустил(
    С победным началом синих! И с открытием сезона!
    allemz
    allemz
    вчера в 18:51
    Серьезная заявка, ещё чуть-чуть и Гвардиола окажется у берегов Каталонии. Это ещё и без макаки громят
    azkan
    azkan
    вчера в 18:47
    Патрик в оху ..е)) Добро пожаловать в АПЛ мусью!
    azkan
    azkan
    вчера в 18:44
    А красиво положил Алонсо! Молодец!
    311
    311
    вчера в 18:41
    У Тимо немного времени осталось показать себя, Лукаку не за горами!)
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 18:34, ред.
    По моему они даже по воротам не били.
    azkan
    azkan
    вчера в 18:33
    Еще бы Вернеру забить, со всем было бы прекрасно!
    azkan
    azkan
    вчера в 18:32
    С желтыми цветами синим везет в начале сезона)))
    Мертвые какие то. Они уже согласны на поражение? Или вся игра такая?
    azkan
    azkan
    вчера в 18:25
    О как?! 3:0! Прекрасно! Пулишич забил еще лучше.
    Успел я все таки))
    Всем хорошего футбольного вечера!
    Медив
    Медив
    вчера в 18:24
    Мда, Вернер - наше все
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77
    вчера в 18:23
    Заявка на чемпионство
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 18:20
    Нежданчик,даже и не думал и не мечтал что все будет на столько легко.
    fanliverpoolfan 77
    fanliverpoolfan 77
    вчера в 18:20
    Что творят пенсы
    Тень Абрама
    Тень Абрама ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Спасибо
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ Тень Абрама (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Окко спорт
    Таганский
    Таганский
    вчера в 18:17
    Охох, Чалоба, 3:0!!)) Кто бы мог подумать..))
    Медив
    Медив
    вчера в 18:17
    Воу, Трево красавчик
    Тень Абрама
    Тень Абрама
    вчера в 18:07
    А где матч показывают?
    Медив
    Медив
    вчера в 17:52
    Короче тренеры из игроков Арсенала просто жесть, такими темпами Виейра с Артетой устроят битву за 20 место
    The Frei
    The Frei
    вчера в 17:50
    А когда матч с Кристал Пэлас? Какие-то жёлтые кегли на поле. Даже не сопротивляются.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 17:42
    А вот и второй, Пуля, 2:0!!))
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 17:41
    Пуля гол!Красиво раскатали.
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