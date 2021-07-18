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1 : 5
завершен
18 июля 2021, 20:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 9.9 - 104
Средний возраст: 26 - 25.4
Средний рост: 181.5 - 182.6
Легионеров: 2 - 5
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Открытие Арена +24 +29, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|10’
|0:1
|Жиго Самуэль
|21’
|0:2
|Соболев Александр
|29’
|0:3
|Ларссон Джордан
|66’
|0:4
|Кутепов Илья
|75’
|0:5
|Мелкадзе Георгий
|Данилкин Егор
|1:5
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Соколов Артем
|Сабович Бесард
|46’
|Корян Аршак
|Тихонов Михаил
|46’
|46’
|Ломовицкий Александр
|Айртон
|46’
|Кутепов Илья
|Жиго Самуэль
|46’
|Бакаев Зелимхан
|Мозес Виктор
|46’
|Хендрикс Йоррит
|Умяров Наиль
|63’
|Игнатов Михаил
|Ларссон Джордан
|63’
|Крал Алекс
|Зобнин Роман
|63’
|Мирзов Резиуан
|Промес Квинси
|63’
|Мелкадзе Георгий
|Соболев Александр
|71’
|Гапонов Илья
|Джикия Георгий
|71’
|Ещенко Андрей
|Рассказов Николай
|Алиев Камран
|Кухарчук Илья
|73’
|Садыгов Илья
|Себаи Сенин
|84’