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Протокол матча Химки против Спартак

Химки Логотип футбольный клуб Химки 1:5 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Химки
1 : 5
завершен
18 июля 2021, 20:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 9.9 - 104
Средний возраст: 26 - 25.4
Средний рост: 181.5 - 182.6
Легионеров: 2 - 5
Серия побед: 0 - 3
Спартак
Кубок Париматч Премьер 2021
Стадион Открытие Арена +24 +29, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 74.00 20.00 1.03
Мелбет 10.20 5.71 1.32
BetBoom 8.50 4.70 1.38
 
2
46' Сабович Бесард (14) уходит с поля, Соколов Артем (13) вышел на поле
46' Тихонов Михаил (42) уходит с поля, Корян Аршак (17) вышел на поле
 
73' Кухарчук Илья (44) уходит с поля, Алиев Камран (10) вышел на поле
 
84' Себаи Сенин (19) уходит с поля, Садыгов Илья (7) вышел на поле
 
90+1' (1:5) Данилкин Егор (15)
 
10' (0:1) Жиго Самуэль (2)
 
21' (0:2) Соболев Александр (7)
 
29' (0:3) Ларссон Джордан (11)
 
4
46' Айртон (6) уходит с поля, Ломовицкий Александр (27) вышел на поле
46' Жиго Самуэль (2) уходит с поля, Кутепов Илья (29) вышел на поле
46' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
46' Умяров Наиль (18) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
 
4
63' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
63' Зобнин Роман (47) уходит с поля, Крал Алекс (33) вышел на поле
63' Промес Квинси (24) уходит с поля, Мирзов Резиуан (20) вышел на поле
63' Соболев Александр (7) уходит с поля, Мелкадзе Георгий (37) вышел на поле
 
66' (0:4) Кутепов Илья (29)
 
2
71' Джикия Георгий (14) уходит с поля, Гапонов Илья (56) вышел на поле
71' Рассказов Николай (92) уходит с поля, Ещенко Андрей (38) вышел на поле
 
75' (0:5) Мелкадзе Георгий (37)
Голы
10’ 0:1 Жиго Самуэль
21’ 0:2 Соболев Александр
29’ 0:3 Ларссон Джордан
66’ 0:4 Кутепов Илья
75’ 0:5 Мелкадзе Георгий
Данилкин Егор 1:5 90+1’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Соколов Артем Сабович Бесард 46’
Корян Аршак Тихонов Михаил 46’
46’ Ломовицкий Александр Айртон
46’ Кутепов Илья Жиго Самуэль
46’ Бакаев Зелимхан Мозес Виктор
46’ Хендрикс Йоррит Умяров Наиль
63’ Игнатов Михаил Ларссон Джордан
63’ Крал Алекс Зобнин Роман
63’ Мирзов Резиуан Промес Квинси
63’ Мелкадзе Георгий Соболев Александр
71’ Гапонов Илья Джикия Георгий
71’ Ещенко Андрей Рассказов Николай
Алиев Камран Кухарчук Илья 73’
Садыгов Илья Себаи Сенин 84’
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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 11:58
Ну начало сезона пока радует
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 10:52
навечно отдайте эту пустышку спартаку, пусть потомки гордятся.
zeni
zeni
вчера в 07:26
    112910415
    112910415
    вчера в 05:36
    хорошая атакующая игра !
    proezd2
    proezd2
    вчера в 03:53
    Спартак спартачей с очередным кубком !!!
    Защиту наказать за пропущенный мяч ,жёстко 🤬🤬🤬
    Lu4nik
    Lu4nik ответ Некакойшенко (раскрыть)
    вчера в 01:18
    так, стоп! в сборной Черчесову Габулов шашлыки жарил, а в Спартаке кто шашлычник?
    ATG
    ATG
    вчера в 00:49
    Картонный кубок в студию ! Победителю
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 00:22
    Опять Максименко не забил....
    Что то пошло не так...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    18 июля в 23:59, ред.
    Спартак мог забить и 5й, и 6й, и 10й.
    Спартак - бессменный чемпион и доминатор кубка Матч премьер! Нет вообще равных команд на этом турнире!!! Просто унижают всех и творят, что хотят!
    ЧиП
    ЧиП
    18 июля в 23:56
    Лекго, не принужденно, приятно смотреть.
    Приятно когда ловишь себя не на мысли, "надо забить" , а на мысли "давай пятый" 😁
    Ironigor
    Ironigor ответ Futurista (раскрыть)
    18 июля в 22:59
    Если DHL вовремя с Голландии пакет 📦 доставят!!!)))
    4RT
    4RT
    18 июля в 22:56
    Наконец то в Спартаке появился тренер,который заставляет футболистов бить по воротам из любых позиций,а не танцы с бубном устраивать
    1-я конная
    1-я конная
    18 июля в 22:52
    Вот! Вот что нужно Федуну и спартачам! Спартак - бессменный чемпион. Пусть кубка Тины Канделаки )))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ d_fincher (раскрыть)
    18 июля в 22:40
    Дружище, с такой игрой мне никакие трофеи не нужны, лишь бы в атаку 90 мин и с моментами без навесов.
    Мне повторения полуфинала ЛЧ хватит, а про чемпионат ты все верно сказал
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    18 июля в 22:39
    Спартак ярко выйграл турнир,но главное в игре появилась изюменка,желание,удовольствие,логичные действия,культура паса(не у всех).Хочется пожелать Главному тренеру,его помощникам,всему составу игроков такой же искромётной игры в чемпионате и чуть,чуть удачи! И,победы непременно придут!
    протон1
    протон1
    18 июля в 22:39
    А стартовый составу спартака , вот поди догадайся по такой игре, кто на поле, игроки запаса или основы.
    Молодцы парни, нечего добавить.
    Рейс 821
    Рейс 821
    18 июля в 22:36
    Черчесов возглавит цска вот это бомба. СпаМ с победой
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    18 июля в 22:32
    Спартак украшение чемпионата. Очередной сезон нам украшать. Нужен игрок в центре с цепкостью и неуступчивостью Жоржиньо и с пасом Тотти
    протон1
    протон1
    18 июля в 22:19
    ну спартак так рвет сейчас. видать тренер дал понять. что играть будут те кто рвется выкладывается. это рука тренера. видать очень серьезно настроен витория. спартак с победой. хоть и не болею за спартак
    володя трынкин
    володя трынкин ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    18 июля в 22:13, ред.
    теперь у тебя 8 рублей,я кстати тоже выиграл
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    18 июля в 22:11
    воткнул 4 рубля на победу Спартака и что обе команды забьют😂 смотреть как ползают по полю химки не было сил и в чудо уже не верил...да только у нас есть Андрюха Ещенко, который по старой традиции заработает в конце игры опасный штрафной или угловой ( когда валидол и не товарняк) сегодня я просто счастлив, что Витория выпустил Ещенко в конце игры, в рпл и еврокубках этого делать не стоит😅 ждём начала сезона, вперёд Спартак!
    володя трынкин
    володя трынкин
    18 июля в 22:10
    Спартак с трофеем!
    Лишь где-то в вип-ложе Зухре 33но на душе,Руй-то настоящий.
    Блоссия
    Блоссия
    18 июля в 22:06
    С победой, кб!
    Хорошо, что все интервью наших игроков сдержанные, просто проводят товарищеские матчи как элементы плана подготовки к сезону. Желаю побед в чемпионате и уверенной игры в ЛЧ. Ну а мы рядом всем сердцем.
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    18 июля в 22:05
    У Сережки Семака коленки затряслись!
    Дай Петржеле денег заработать)))
    С победой КБ.
    За адекватность
    За адекватность
    18 июля в 22:05
    Если вкратце, то несмотря на по сути товарищеский статус матча, игра в исполнении "Спартака" понравилась. Вполне себе смотрибельно, комбинационно, с желанием и в свое удовольствие разгромили "Химки". Разве что маленькой ложечкой дегтя в бочке меда оказался пропущенный на последних минутах гол, слегка подпортивший убойную статистику забитых и пропущенных мячей на турнире. Ну а как оно будет в официальных матчах скоро увидим. Как обычно личное мнение.
    Futurista
    Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
    18 июля в 22:04
    Этот "Химик" будет Зенит рвать в 1 туре)...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    18 июля в 22:02
    Расслабились немного ,повеселились ,а теперь за работу ! Ещё неделька и ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ СИЛА !!! )
    311
    311
    18 июля в 22:01
    Есть трофей! Теперь и столетие можно отметить как полагается!)
    Alistar10
    Alistar10
    18 июля в 22:00
    Не сторонник был приглашения Втории, но пока всё впечатляет. Радует то, что поменяв полностью состав, игра абсолютно не поменялась. Видно руку тренера. Ну, ждём официальных матчей.
    vashinin
    vashinin
    18 июля в 21:58
    С победой! Умеют же, когда захотят))
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