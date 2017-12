Флоренци проводит 200-й матч в футболке «Ромы»

Полузащитник Алессандро Флоренци попал в стартовый состав «Ромы» на матч 19-го тура Серии А с «Сассуоло» и проводит свой 200-й поединок в футболке римского клуба.

Футболист присоединился к «волкам» в 2010 году, но вскоре отправился в «Кротоне» на правах аренды. Не все у хавбека складывалось хорошо в Риме, он вынужден был пропустить 11 месяцев из-за травмы колена, но сейчас 26-летний Флоренци стал важной частью команды.

Rome born and bred - Alessandro Florenzi makes his 2⃣0⃣0⃣th appearance for AS Roma today!

#ASRoma @Florenzi pic.twitter.com/HLy8jOWFDm