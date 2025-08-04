Дубль Даку принёс «Рубину» победу над «Сочи»

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вчера, 21:59

«Рубин» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ .

На 12-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 78-й минуте Даку оформил дубль. На 86-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко отправил мяч в свои ворота.

«Рубин» идёт на 4-м месте (7 очков), «Сочи» занимает 16-е место (0 очков).