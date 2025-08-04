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Дубль Даку принёс «Рубину» победу над «Сочи»

вчера, 21:59
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Рубин» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

На 12-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 78-й минуте Даку оформил дубль. На 86-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко отправил мяч в свои ворота.

«Рубин» идёт на 4-м месте (7 очков), «Сочи» занимает 16-е место (0 очков).

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Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 06:50
Блин. 3 гола забили, а счет 2:1 :))) Ну ладно. С победой, друзья!
Андрюха 43
Андрюха 43
сегодня в 05:56
Рубин с победой. Еще одна команда, которая заставляет считаться с ней. Молодцы
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 04:51
Видимо,к юбилею готовятся...
Шуня771
Шуня771
сегодня в 01:10
Рубин с победой!

По игре в двух словах...
Сочи временами играли и неплохо, но все их положительные моменты напрочь нивелировались грубой игрой, венцом которой стал эпизод Рожков - Игнатов...
За такие вещи надо давать прямую КК и дискву на один круг!
Слов нет в адрес Игнатова, он по всей видимости забыл, что он может завтра очутиться на месте Рожкова....
Рубин. Бросилась в глаза слабая реализация голевых моментов, били прямо во вратаря. Всё таки мастера обязаны уметь пробить с пяти метров рядом с ловилой!
Есть ощущение, что рубиновые злоупотребляют в голевых атаках индивидуализмом....
В общем - Казань с победой, набрали медальный ход....)
Nipper
Nipper ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:16
Если вы хоть немного разбираетесь в футболе должны понимать что вся проблема клуба Сочи кроется в тренере, для РПЛ состав у команды довольно неплохой, в сезоне 21/22 у Сочи был пик 5 место по итогам, это была прямая заслуга Федотова, по окончании того сезона он перешёл в ЦСКА, после его ухода началось падение которое продолжается до сих пор..
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:47
Ну на счет лучше Кордобы минимум спорно, плюс юбиляры прекрасно поняли, что не срастется его непростой характер с бразильской диаспорой
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:21
В ближайшем туре Сочи принимает Карпина, и честно скажу- очень стрёмно за Валеру. Сочи постепенно находят свою игру, а в Динамо идет перестройка полным ходом, плюс ко всему- семь ведущих игроков в лазарете. С трудом представляю себе, что это будет. В кубке, с огромным трудом вытащили игру, а сейчас, такой тяжелейший выезд.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:56, ред.
Я конечно не болею за Сочи, максимум - просто слежу за соседями. Но мне их искренне жаль. Точнее мне жаль, что у нас в лиге есть клубы, которые сами и забить не могут. И ладно бы они не могли забить команду из топ-5. Результаты Сочи абсолютно убивают интригу, заранее понятно, что они будут биться за шанс вылететь с последнего места, с большим отрывом. Хоть бы за ум взялись, изобразили бы сопротивление. А то получается, что за шкирку вытащили в РПЛ, а они не готовы.

Кстати, очень наглядно: команда из топ-5 ФНЛ попала в РПЛ. Вот такая вот пропасть между лигами у нас: сами ни гола не забили
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:45
FuturistaFuturista
Зенит сейчас на 7 месте, а на 6=м Акрон. Меня это тоже радует.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:28
Привлекательно и с претензией...)))
Futurista
Futurista
вчера в 22:27
Зенитушка на 6-м месте зачётно смотрится)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:14
Казань и всех болельщиков с Победой!!!! Вы ее заслужили. И Рашид Рахимов заслужил. В этом году Рубин выглядит хорошо, да что говорить солидно. Пусть это продолжается как можно дольше.
Пепс
Пепс
вчера в 22:11
Рубиновые с победоооой!!! Тяжелейший матч получился. Погода + расслабленность какая то в концовке первого тайма, Сочи минут 15 просто давил... Ставер круто потащил в упор 👍👍👍 Кабутов с Даку соорудили супергол ⚽⚽
Травму нанесли Рожкову - скот Игнатов просто ударил по ноге..в мяч не играл . .. Подбежал и ударил сц . Судья не дал карточку никакую , а Рожкова на носилках унесли... (((((( За такое морду бить надо ...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:08
С Победой Рубин!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05
Рубин с победой. Пожалуй Даку сейчас сильнейший форвард в РПЛ. Он более разноплановый в сравнении с Кордобой. Ну и газпромовские миллионеры путь локти кусают. Такого классного форварда упустили. ради каких то многочисленных жерсонов, венделов, педр, энрик, нины и прочих мантуантов.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:02
Молодцы парни !
dgsty2edxtr4
dgsty2edxtr4
вчера в 22:01
Рубин с победой, сочи опять не повезло!
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