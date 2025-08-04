Дубль Даку принёс «Рубину» победу над «Сочи»

«Рубин» обыграл «Сочи» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.
На 12-й минуте первый гол в игре с пенальти забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. На 78-й минуте Даку оформил дубль. На 86-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко отправил мяч в свои ворота.
«Рубин» идёт на 4-м месте (7 очков), «Сочи» занимает 16-е место (0 очков).
Травму нанесли Рожкову - скот Игнатов просто ударил по ноге..в мяч не играл . .. Подбежал и ударил сц . Судья не дал карточку никакую , а Рожкова на носилках унесли... (((((( За такое морду бить надо ...
Травму нанесли Рожкову - скот Игнатов просто ударил по ноге..в мяч не играл . .. Подбежал и ударил сц . Судья не дал карточку никакую , а Рожкова на носилках унесли... (((((( За такое морду бить надо ...
Кстати, очень наглядно: команда из топ-5 ФНЛ попала в РПЛ. Вот такая вот пропасть между лигами у нас: сами ни гола не забили
Кстати, очень наглядно: команда из топ-5 ФНЛ попала в РПЛ. Вот такая вот пропасть между лигами у нас: сами ни гола не забили