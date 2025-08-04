Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Нападающий «Аль-Хиляля» Митрович может перейти в «Зенит»

вчера, 20:19

Нападающий «Аль-Хиляль» Александар Митрович может продолжить карьеру в «Зените».

По данным источника, несколько дней назад главный тренер питерского клуба Сергей Семак поговорил с форвардом по видеосвязи относительно потенциального трансфера.

Заработная плата Митровича в саудовской команде составляет 20 млн евро, поэтому неизвестно, смогут ли «сине-бело-голубые» удовлетворить его требования.

Подписывайся в ВК
Все новости
Виктор Са – об уходе из «Краснодара»: «Всё может быть»
Вчера, 16:34
Слухи«Спортинг» никак не может заплатить «Спартаку» за Мангаша
Вчера, 10:54
Слухи«Спартак» договорился с «Галатасараем» о переходе колумбийского защитника
Вчера, 09:00
СлухиПереговоры «Зенита» и «Браги» по поводу Саласара зашли в тупик
Вчера, 08:49
СлухиБеннасер не хочет переходить в российский клуб
Вчера, 08:21
Слухи«Торпедо» заинтересовано в трансфере Сарвели из «Локомотива»
03 августа
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:00
Соболь уступает конечно Митровичу.. Это без вопросов.
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 06:20
Здравствуйте, Володя! Ну з/п это для саудитов такая, раз игрок готов покинуть Аравию, значит пойдет на значительное понижение з/п, т.к в европе ему столько платить не станут!
Напов в Зените достаточно, но Митрович это такой классический мощный центрфорвард таранного типа, а в Питере такого плана только Соболев, который 100% уступает Митровичу во всём)
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 04:56
Уверен, что ,,юбилей" опять перенесут ...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 04:55
Если это не ,,утка", тогда остаётся одно: у кое-кого потекли мозги...
trudogolik
trudogolik
вчера в 21:47
Очередная КБ утка.
Sergo81
Sergo81 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:30
А что, тех кто есть-недостаточно ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:23
Зарплата Митровича - 20 млн. Ну и что. ради " юбилея" можно согласиться. На кон все брошено, лишь бы "юбилей" достойно встретить.
adekvat
adekvat
вчера в 21:07
Зачем команду тренеровать и управлять ей на поле, если модно набрать дорогих игроков и ждать когда они выстрелят.
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:59
Такие зарплаты по 20млн, если это правда, то это за гранью разумного. Такой настрой на юбилей был только у Рубина, когда они приглашали всех боеспособных, даже Ребров на сезон заезжал.
112910415
112910415
вчера в 20:53
Надо брать, срочно!
sv_1969
sv_1969 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 20:52
Богданыч расписывается в своей беспомощности как тренер! Пора ему в Уфу возвращаться!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:50
Приветствую Саркис! Но там зарплата аховая!!! Сам игрок стоит 18 млн а з-та 20 млн!!! Да и напов в Зените хватает вроде!
Sergo81
Sergo81 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:49
Так вчера Богданыч прямым текстом сказал, что завершать некому. И вот решение сразу, кто бы сомневался))
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:45
Игрок по меркам РПЛ будет топовым, вот только весь вопрос в цене!
Вот только как потмне, Митрович это идеальный нап для Спартака, но там Заболотный😁...
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Никогда не говори никогда! Были у него и достоверные инсайды!
lotsman
lotsman
вчера в 20:38
Информация от Карпа ещё никогда не была достоверной.)
shlomo
shlomo
вчера в 20:31
Не стоит его брать за такие деньги... пусть скауты лучше поработают...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 