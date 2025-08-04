Нападающий «Аль-Хиляля» Митрович может перейти в «Зенит»

Нападающий «Аль-Хиляль» Александар Митрович может продолжить карьеру в «Зените».
По данным источника, несколько дней назад главный тренер питерского клуба Сергей Семак поговорил с форвардом по видеосвязи относительно потенциального трансфера.
Заработная плата Митровича в саудовской команде составляет 20 млн евро, поэтому неизвестно, смогут ли «сине-бело-голубые» удовлетворить его требования.
Напов в Зените достаточно, но Митрович это такой классический мощный центрфорвард таранного типа, а в Питере такого плана только Соболев, который 100% уступает Митровичу во всём)
Напов в Зените достаточно, но Митрович это такой классический мощный центрфорвард таранного типа, а в Питере такого плана только Соболев, который 100% уступает Митровичу во всём)
Вот только как потмне, Митрович это идеальный нап для Спартака, но там Заболотный😁...
Вот только как потмне, Митрович это идеальный нап для Спартака, но там Заболотный😁...