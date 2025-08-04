Нападающий «Аль-Хиляля» Митрович может перейти в «Зенит»

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вчера, 20:19

Нападающий «Аль-Хиляль» может продолжить карьеру в «Зените».

По данным источника, несколько дней назад главный тренер питерского клуба поговорил с форвардом по видеосвязи относительно потенциального трансфера.

Заработная плата Митровича в саудовской команде составляет 20 млн евро, поэтому неизвестно, смогут ли «сине-бело-голубые» удовлетворить его требования.