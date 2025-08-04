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Кордоба забил лучший гол недели, а Раков снова неудержим. Сборная героев третьего тура РПЛ

вчера, 23:03
Раков
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Баринов Дмитрий
Баринов Дмитрий
Полузащитник
Кордоба Джон
Кордоба Джон
Нападающий
Рассказов Николай
Рассказов Николай
Защитник

Футболисты раскрылись в атаке.

Вратарь

Тимур Магомедов («Динамо» Мх) – человек дождя

В одном из эпизодов голкипера «Динамо» подстраховала штанга, когда бил Конате. В остальных случаях страж ворот махачкалинцев справился сам. Магомедов отразил семь ударов игроков «Ахмата». Тимур защитил важную для его команды минимальную победу. Голкипера не испугал мокрый из-за дождя мяч, Магомедов идеально выбирал позицию.

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – продуктивность тура

Мантуан спас «Зенит» от поражения в матче против ЦСКА, именно Густаво заработал пенальти для Соболева. Также бразилец прекрасно отработал в отборе. Он часто подключался к атакам, постоянно искал возможность заработать фолы и успешно отдавал мяч в штрафную площадь. Мантуан был одним из самых активных футболистов на поле против ЦСКА.

Марат Бокоев («Акрон») – старательность недели

Бокоев помог обезвредить форвардов «Спартака». Марат пытался выбить мяч с линии ворот после голевого удара Солари, но не успел. Зато во всех других сражениях против игроков «Спартака» Бокоев вышел победителем. «Акрон» пропустил от москвичей в дополнительное время, но сумел отыграться после уверенного удара Артёма Дзюбы с «точки».

Диего Коста («Краснодар») – король воздуха

У «Динамо» против «Краснодара» ни одного удара в створ ворот Агкацева. Даже если бы голкипер хотел пропустить, у него ничего не получилось бы. Защитник Коста снял весь воздух, закрыл Сергеева и других атакующих игроков москвичей. Диего в очередной раз напомнил зрителям, почему с его появлением «Краснодар» впервые стал чемпионом.

Игорь Дмитриев («Спартак») – джокер недели

Воспитанник «Зенита» играл раньше в аренде за «Крылья Советов», а теперь появился на замену в составе «Спартака». Без Игоря фаворит мог проиграть «Акрону» после удачного пенальти Дзюбы, а так Станкович увез домой хотя бы ничью. Дмитриев умно атаковал левым флангом, именно его навес на голову Солари подарил «Спартаку» важный гол.

Полузащитники

Николай Рассказов («Крылья Советов») – ассистент тура

Вышел как настоящий босс на замену, прокатился по правому флангу атаки «Крыльев Советов» и придумал два гола в ворота «Ростова». Оборона соперника лишь наблюдала за проходами, обводками и прострелами Рассказова. Время в Самаре пошло футболисту на пользу, Николай не впервые радует грамотными действиями в атаке.

Сергей Бабкин («Крылья Советов») – аккуратность тура

У самарцев многие футболисты сыграли здорово, но хочется выделить человека, которого часто не замечают. Бабкин очень круто работал с мячом. У него всего четыре неточных паса за матч, а 47 раз Сергей грамотно развивал атаку «Крыльев Советов». Бабкин четко отработал в отборе, «Ростов» развалился под сильным давлением самарцев.

Дмитрий Баринов («Локомотив») – перехваты недели

Баринов набрал форму. Или хочет показать свой уровень скаутам зарубежных клубов, или принял решение остаться в «Локомотиве». Тренер Галактионов снова может доверять капитану в центре поля. Дмитрий отдал голевую передачу на Батракова и сделал пять перехватов в матче против «Пари НН». «Локомотив» остался на первой строчке.

Нападающие

Вадим Раков («Крылья Советов») – открытие сезона

На старте чемпионата именно арендованный у «Локомотива» форвард играет результативнее всех в лиге. На счету Вадима пять результативных действий, и трижды он помог забить мяч в ворота «Ростова». У Ракова два гола и прекрасный навес на защитника Божина. Вадим по умению выбрать позицию напоминает коллегу по «Локомотиву» Батракова.

Мирлинд Даку («Рубин») – хитрец недели

Нападающий заработал и реализовал пенальти до перерыва, а во втором тайме шикарно открылся после длинной передачи, опередил защитников «Сочи» и роскошно перебросил голкипера. Даку продлил контракт с «Рубином», но тренер Рахимов прав, что если Мирлинд продолжит сильно играть, то его позовут не в «Зенит», а в клуб из топ-5.

Джон Кордоба («Краснодар») – лучший гол

Кордоба играл против более сильного соперника, чем Раков и Даку. Матч против обескровленного кадровыми потерями «Динамо» получился для чемпионов невероятно сложным. Могли сыграть вничью 0:0, но Кордоба нанес красивый и точный удар под перекладину. А до этого успешно выиграл позицию у опекуна, Джон сам создал гол.

Главный тренер

Андрей Талалаев («Балтика») – замены недели

«Балтика» повторила лучший старт других новичков сезона в РПЛ. Команда Талалаева набрала 7 из 9 возможных очков, опережает «Краснодар» и «Зенит». В домашнем матче против «Оренбурга» клуб из Калининграда пропустил два мяча, но забил на один больше. Именно главный тренер выпустил двух человек, которые придумали третий победный гол в ворота соперника. «Балтике» пришлось много работать без мяча, но их тактика сработала. У команды живой футбол и они заслужили новую сложную победу.

Особенность тура. Неуступчивость команд

«Сочи» забил один мяч «Рубину», мечтали отыграться при разнице 2:0. «Зенит» не отдал ЦСКА три очка в домашнем матче, а «Спартак» в гостях пропустил ответный мяч от «Акрона». «Пари НН» заставил «Локомотив» нервничать, забив два мяча. «Оренбург» тоже отличился против «Балтики» дважды, и это опять результативная перестрелка в третьем туре. «Краснодар» дожал в концовке матча московское «Динамо». Почти никто не сдался сразу, «Ахмат» тоже нагружал работой оборону «Динамо» из Махачкалы.

Главный тренд. Высокая результативность

В первом туре было всего шестнадцать голов, а во втором уже двадцать два мяча. Теперь ещё на один гол больше, то есть средняя результативность чемпионата растет. Не все команды раскрылись в нападении, не всегда верные моменты реализовывались. Например, Даку мог сделать хет-трик против «Сочи», но не хватило сил для мощного удара. Зато многие коллективы шли впереди и расписались в чужих воротах. Были симпатичные удары, как гол Гюрлюка со штрафного в ворота «Балтики». Было много мячей с пенальти. РПЛ набирает обороты, и снова речь о чемпионате с прекрасной результативностью. Даже лидер РПЛ «Локомотив» пропустил в новом туре дважды.

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Пепс
Пепс
сегодня в 01:21
Даку с Кабутовым красивее забили. Изящно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:42, ред.
О. ну всё начало наконец вставать на свои места, игрок середняка Спартака в сборной тура за выездную героическую ничью с аутсайдером. Вот только слово фаворит в тексте лишнее, на фаворита Спартак не тянет уже лет 25 к ряду. Спартак фаворит это про розовые фантазии чьи то, но мы то в реальности живём, ну стараемся по крайней мере
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:32, ред.
Мне Игорь Дмитриев очень понравился. Но, во--первых он не защитник, а во-вторых безусловно лучшим левым защитником тура был Мойзес. Он один приструнил всю многочисленную латинскую братию голубых. Просьба авторов при выборе лучших не менять радикально их реальные позиции на поле. Это ни к чему. Далее с какой стати в этой сборной Баринов. Опорник команды пропустившей 2 мяча от аутсайдера не может быть лучшим.
Гость
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