Кордоба забил лучший гол недели, а Раков снова неудержим. Сборная героев третьего тура РПЛ

1754337836

вчера, 23:03

Футболисты раскрылись в атаке.

Вратарь

Тимур Магомедов («Динамо» Мх) – человек дождя

В одном из эпизодов голкипера «Динамо» подстраховала штанга, когда бил Конате. В остальных случаях страж ворот махачкалинцев справился сам. Магомедов отразил семь ударов игроков «Ахмата». Тимур защитил важную для его команды минимальную победу. Голкипера не испугал мокрый из-за дождя мяч, Магомедов идеально выбирал позицию.

Защитники

Густаво Мантуан («Зенит») – продуктивность тура

Мантуан спас «Зенит» от поражения в матче против ЦСКА , именно Густаво заработал пенальти для Соболева. Также бразилец прекрасно отработал в отборе. Он часто подключался к атакам, постоянно искал возможность заработать фолы и успешно отдавал мяч в штрафную площадь. Мантуан был одним из самых активных футболистов на поле против ЦСКА .

Марат Бокоев («Акрон») – старательность недели

Бокоев помог обезвредить форвардов «Спартака». Марат пытался выбить мяч с линии ворот после голевого удара Солари, но не успел. Зато во всех других сражениях против игроков «Спартака» Бокоев вышел победителем. «Акрон» пропустил от москвичей в дополнительное время, но сумел отыграться после уверенного удара Артёма Дзюбы с «точки».

Диего Коста («Краснодар») – король воздуха

У «Динамо» против «Краснодара» ни одного удара в створ ворот Агкацева. Даже если бы голкипер хотел пропустить, у него ничего не получилось бы. Защитник Коста снял весь воздух, закрыл Сергеева и других атакующих игроков москвичей. Диего в очередной раз напомнил зрителям, почему с его появлением «Краснодар» впервые стал чемпионом.

Игорь Дмитриев («Спартак») – джокер недели

Воспитанник «Зенита» играл раньше в аренде за «Крылья Советов», а теперь появился на замену в составе «Спартака». Без Игоря фаворит мог проиграть «Акрону» после удачного пенальти Дзюбы, а так Станкович увез домой хотя бы ничью. Дмитриев умно атаковал левым флангом, именно его навес на голову Солари подарил «Спартаку» важный гол.

Полузащитники

Николай Рассказов («Крылья Советов») – ассистент тура

Вышел как настоящий босс на замену, прокатился по правому флангу атаки «Крыльев Советов» и придумал два гола в ворота «Ростова». Оборона соперника лишь наблюдала за проходами, обводками и прострелами Рассказова. Время в Самаре пошло футболисту на пользу, Николай не впервые радует грамотными действиями в атаке.

Сергей Бабкин («Крылья Советов») – аккуратность тура

У самарцев многие футболисты сыграли здорово, но хочется выделить человека, которого часто не замечают. Бабкин очень круто работал с мячом. У него всего четыре неточных паса за матч, а 47 раз Сергей грамотно развивал атаку «Крыльев Советов». Бабкин четко отработал в отборе, «Ростов» развалился под сильным давлением самарцев.

Дмитрий Баринов («Локомотив») – перехваты недели

Баринов набрал форму. Или хочет показать свой уровень скаутам зарубежных клубов, или принял решение остаться в «Локомотиве». Тренер Галактионов снова может доверять капитану в центре поля. Дмитрий отдал голевую передачу на Батракова и сделал пять перехватов в матче против «Пари НН». «Локомотив» остался на первой строчке.

Нападающие

Вадим Раков («Крылья Советов») – открытие сезона

На старте чемпионата именно арендованный у «Локомотива» форвард играет результативнее всех в лиге. На счету Вадима пять результативных действий, и трижды он помог забить мяч в ворота «Ростова». У Ракова два гола и прекрасный навес на защитника Божина. Вадим по умению выбрать позицию напоминает коллегу по «Локомотиву» Батракова.

Мирлинд Даку («Рубин») – хитрец недели

Нападающий заработал и реализовал пенальти до перерыва, а во втором тайме шикарно открылся после длинной передачи, опередил защитников «Сочи» и роскошно перебросил голкипера. Даку продлил контракт с «Рубином», но тренер Рахимов прав, что если Мирлинд продолжит сильно играть, то его позовут не в «Зенит», а в клуб из топ-5.

Джон Кордоба («Краснодар») – лучший гол

Кордоба играл против более сильного соперника, чем Раков и Даку. Матч против обескровленного кадровыми потерями «Динамо» получился для чемпионов невероятно сложным. Могли сыграть вничью 0:0, но Кордоба нанес красивый и точный удар под перекладину. А до этого успешно выиграл позицию у опекуна, Джон сам создал гол.

Главный тренер

Андрей Талалаев («Балтика») – замены недели

«Балтика» повторила лучший старт других новичков сезона в РПЛ . Команда Талалаева набрала 7 из 9 возможных очков, опережает «Краснодар» и «Зенит». В домашнем матче против «Оренбурга» клуб из Калининграда пропустил два мяча, но забил на один больше. Именно главный тренер выпустил двух человек, которые придумали третий победный гол в ворота соперника. «Балтике» пришлось много работать без мяча, но их тактика сработала. У команды живой футбол и они заслужили новую сложную победу.

Особенность тура. Неуступчивость команд

«Сочи» забил один мяч «Рубину», мечтали отыграться при разнице 2:0. «Зенит» не отдал ЦСКА три очка в домашнем матче, а «Спартак» в гостях пропустил ответный мяч от «Акрона». «Пари НН» заставил «Локомотив» нервничать, забив два мяча. «Оренбург» тоже отличился против «Балтики» дважды, и это опять результативная перестрелка в третьем туре. «Краснодар» дожал в концовке матча московское «Динамо». Почти никто не сдался сразу, «Ахмат» тоже нагружал работой оборону «Динамо» из Махачкалы.

Главный тренд. Высокая результативность