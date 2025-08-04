Футболист продержался в клубе пять дней. У Кэмпбелла, Ярни и Вьери есть похожий опыт

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вчера, 20:25

Необычные трансферные истории.

Защитник обворовал магазин в Ирландии

Настоящего гангстера нельзя заставить молча пинать мяч. Защитник Шейн Марудза — воспитанник английских клубов. Полторы недели назад он подписал контракт с ирландским клубом «Керри», а через пять дней его выгнали вместе с голкипером Рандриамами. Фамилии Марудза и Рандриамами напоминают выдуманные, но это не шутка. Рандриамами — воспитанник ПСЖ . Голкипер сборной Мадагаскара не стал конкурентом Сафонова и Доннарумме, зато заиграл в Ирландии. А на днях вместе с новым напарником вратарь решил обчистить магазин. Футболисты дурачились, но ирландцы не американцы — чтобы прощать шоплифтинг. В США каждый год выносят из магазинов продукции на миллиарды долларов. Страховка покрывает убытки, полицейских вызывают только в случае крупной кражи. В Ирландии футболистов выгнали из «Керри», так как сомнительный юмор не оценили.

Сол Кэмпбелл разочаровался за три дня

Сол не совершил бы ошибку Робиньо. Бразилец посчитал, что в Манчестере один клуб и думал об «Манчестер Юнайтед», а на деле перешел в «Манчестер Сити». Зато легендарный игрок «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии Кэмпбелл тоже не проверил информацию, которую ему предоставили в «Ноттс Каунти». Один из старейших клубов мира пригласил спортивным директором Свена-Горана Эрикссона. В прессе бродили слухи о покупке клуба шейхами. В надежде на классных напарников Кэмпбелл подписал контракт с «Ноттс Каунти». На месте опытный защитник понял, что шейхов не будет, и ему придется играть с аутсайдерами. Через три дня Кэмпбелл сообщил тренеру, что уезжает в Лондон. Сол тренировался в «Арсенале» и вернулся в команду Венгера на несколько матчей перед уходом в «Ньюкасл» и завершением карьеры.

Диа представился кузеном Джорджа Веа

Сенегальский нападающий Диа является одним из главных мошенников в истории футбола. Он представился кузеном форварда «Милана» Веа. Джордж как раз выиграл «Золотой мяч». Тренер «Саутгемптона» Грэм Сунесс встретился с агентом Али Диа. Посредник заявил легенде «Ливерпуля», что его клиент — двоюродный брат Веа, талантливый и перспективный форвард. Дальше Сунесс позвонил якобы сам Джордж. Диа представили игроком сборной Сенегала и воспитанником ПСЖ , что было наглым враньем. В эпоху без интернета было сложнее проверить такую информацию в каждом кармане. Сунесс поверил аферистам и выпустил новичка против «Лидса». Бедняга Диа бегал по полю, как Бэмби по льду, и тренер использовал обратную замену. «Саутгемптону» повезло, что Али предложили лишь месячный контракт. Удалось избавиться от мошенника через две недели. После футбола Диа отправился на учебу в США , а его сын Симон стал футболистом.

Жена приказала Ансуорту сменить команду

Ансуорта помнят фанаты АПЛ — Дэвид наигрался в обороне «Эвертона». Далее левого защитника позвали в «Вест Хэм». Семья переехала в Лондон, что жене Ансуорты очень не понравилось. Супруга приказала искать новый клуб поближе к Ливерпулю. Между столицей и привычным для семьи городом — 350 километров, а между Ливерпулем и Бирмингемом всего 160. Супруга одобрила трансфер мужа в «Астон Виллу», а потом передумала. Ансуорт перешел в новый клуб 1 июля, а через месяц вернулся в «Эвертон». В конце девяностых тренер не боялся, что его раскритикуют за резкие высказывания о подкаблучнике. Наставник «Астон Виллы» Джон Грегори подкалывал Ансуорту после его отказа:

В доме Дэвида брюки носит жена. Она наотрез отказалась переезжать в Бирмингем после того, как трансфер был оформлен. Когда я сам играл, футболисты говорили женам:

Любимая, пакуй сервиз, мы будем жить в новом городе.

Кристиан Вьери разлюбил Геную за месяц

У Вьери шикарная статистика для человека, который почти всё свободное время посвящал моделям. Здоровье поначалу не подводило Кристиана, он успевал шляться по клубам и уничтожать чужую оборону. Форвард был звездой «Интера», но после 2005 года карьера Вьери пошла на спад. Нельзя оставаться на пике формы, если в голове только модели. Вьери не стал чемпионом мира, в отличие от Филиппо Индзаги, а после «Монако» вернулся домой. Выбрал «Сампдорию», подписав контракт 1 июня 2006 года. Через месяц клуб сообщил, что Кристиан уходит. Форвард пришел как свободный агент, никто не пострадал, но история забавная. Вьери сказал, что у него пропала мотивация играть за «Сампдорию». После этого нападающий старался играть только в «Фиорентине». Теперь у «Бобо» бизнес с Мальдини, а также семья: жена Констанца и маленькие дочери Стелла и Изабель. Вьери успешно остепенился.

Хорвата Роберта Ярни перехватил «Реал»

Ярни не заиграл в «Ювентусе», но успешно выступал за «Бетис». Он отправился на чемпионат мира, где хорваты сенсационно заняли третье место. Неожиданный дубль защитника Тюрама — Лилиан забивал за сборную Франции в одном матче из ста сорока двух, что лишило «клетчатых» финала в Париже. Там Зидан обыграл Роналдо, а Ярни на волне успеха был приглашен в «Ковентри». Трансфер осуществили, но вмешался «Реал». Испанцы предложили Ярни контракт, а в английском клубе пошли ему навстречу. В отличие от Модрича, Роберт не задержался в основе мадридцев, Ярни доигрывал в «Лас-Пальмасе» и «Панатинаикосе». За «Ковентри» он не провел ни одного матча. В истории есть случаи, когда футболистам не разрешали работать в Англии, а чтобы сразу забрали в «Реал» — такое случилось только с Ярни.

Оби Микел не стал звездой основы МЮ