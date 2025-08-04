Футболист продержался в клубе пять дней. У Кэмпбелла, Ярни и Вьери есть похожий опыт

Необычные трансферные истории.
Защитник обворовал магазин в Ирландии
Настоящего гангстера нельзя заставить молча пинать мяч. Защитник Шейн Марудза — воспитанник английских клубов. Полторы недели назад он подписал контракт с ирландским клубом «Керри», а через пять дней его выгнали вместе с голкипером Рандриамами. Фамилии Марудза и Рандриамами напоминают выдуманные, но это не шутка. Рандриамами — воспитанник ПСЖ. Голкипер сборной Мадагаскара не стал конкурентом Сафонова и Доннарумме, зато заиграл в Ирландии. А на днях вместе с новым напарником вратарь решил обчистить магазин. Футболисты дурачились, но ирландцы не американцы — чтобы прощать шоплифтинг. В США каждый год выносят из магазинов продукции на миллиарды долларов. Страховка покрывает убытки, полицейских вызывают только в случае крупной кражи. В Ирландии футболистов выгнали из «Керри», так как сомнительный юмор не оценили.
Сол Кэмпбелл разочаровался за три дня
Сол не совершил бы ошибку Робиньо. Бразилец посчитал, что в Манчестере один клуб и думал об «Манчестер Юнайтед», а на деле перешел в «Манчестер Сити». Зато легендарный игрок «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии Кэмпбелл тоже не проверил информацию, которую ему предоставили в «Ноттс Каунти». Один из старейших клубов мира пригласил спортивным директором Свена-Горана Эрикссона. В прессе бродили слухи о покупке клуба шейхами. В надежде на классных напарников Кэмпбелл подписал контракт с «Ноттс Каунти». На месте опытный защитник понял, что шейхов не будет, и ему придется играть с аутсайдерами. Через три дня Кэмпбелл сообщил тренеру, что уезжает в Лондон. Сол тренировался в «Арсенале» и вернулся в команду Венгера на несколько матчей перед уходом в «Ньюкасл» и завершением карьеры.
Диа представился кузеном Джорджа Веа
Сенегальский нападающий Диа является одним из главных мошенников в истории футбола. Он представился кузеном форварда «Милана» Веа. Джордж как раз выиграл «Золотой мяч». Тренер «Саутгемптона» Грэм Сунесс встретился с агентом Али Диа. Посредник заявил легенде «Ливерпуля», что его клиент — двоюродный брат Веа, талантливый и перспективный форвард. Дальше Сунесс позвонил якобы сам Джордж. Диа представили игроком сборной Сенегала и воспитанником ПСЖ, что было наглым враньем. В эпоху без интернета было сложнее проверить такую информацию в каждом кармане. Сунесс поверил аферистам и выпустил новичка против «Лидса». Бедняга Диа бегал по полю, как Бэмби по льду, и тренер использовал обратную замену. «Саутгемптону» повезло, что Али предложили лишь месячный контракт. Удалось избавиться от мошенника через две недели. После футбола Диа отправился на учебу в США, а его сын Симон стал футболистом.
Жена приказала Ансуорту сменить команду
Ансуорта помнят фанаты АПЛ — Дэвид наигрался в обороне «Эвертона». Далее левого защитника позвали в «Вест Хэм». Семья переехала в Лондон, что жене Ансуорты очень не понравилось. Супруга приказала искать новый клуб поближе к Ливерпулю. Между столицей и привычным для семьи городом — 350 километров, а между Ливерпулем и Бирмингемом всего 160. Супруга одобрила трансфер мужа в «Астон Виллу», а потом передумала. Ансуорт перешел в новый клуб 1 июля, а через месяц вернулся в «Эвертон». В конце девяностых тренер не боялся, что его раскритикуют за резкие высказывания о подкаблучнике. Наставник «Астон Виллы» Джон Грегори подкалывал Ансуорту после его отказа:
В доме Дэвида брюки носит жена. Она наотрез отказалась переезжать в Бирмингем после того, как трансфер был оформлен. Когда я сам играл, футболисты говорили женам:
Любимая, пакуй сервиз, мы будем жить в новом городе.
Кристиан Вьери разлюбил Геную за месяц
У Вьери шикарная статистика для человека, который почти всё свободное время посвящал моделям. Здоровье поначалу не подводило Кристиана, он успевал шляться по клубам и уничтожать чужую оборону. Форвард был звездой «Интера», но после 2005 года карьера Вьери пошла на спад. Нельзя оставаться на пике формы, если в голове только модели. Вьери не стал чемпионом мира, в отличие от Филиппо Индзаги, а после «Монако» вернулся домой. Выбрал «Сампдорию», подписав контракт 1 июня 2006 года. Через месяц клуб сообщил, что Кристиан уходит. Форвард пришел как свободный агент, никто не пострадал, но история забавная. Вьери сказал, что у него пропала мотивация играть за «Сампдорию». После этого нападающий старался играть только в «Фиорентине». Теперь у «Бобо» бизнес с Мальдини, а также семья: жена Констанца и маленькие дочери Стелла и Изабель. Вьери успешно остепенился.
Хорвата Роберта Ярни перехватил «Реал»
Ярни не заиграл в «Ювентусе», но успешно выступал за «Бетис». Он отправился на чемпионат мира, где хорваты сенсационно заняли третье место. Неожиданный дубль защитника Тюрама — Лилиан забивал за сборную Франции в одном матче из ста сорока двух, что лишило «клетчатых» финала в Париже. Там Зидан обыграл Роналдо, а Ярни на волне успеха был приглашен в «Ковентри». Трансфер осуществили, но вмешался «Реал». Испанцы предложили Ярни контракт, а в английском клубе пошли ему навстречу. В отличие от Модрича, Роберт не задержался в основе мадридцев, Ярни доигрывал в «Лас-Пальмасе» и «Панатинаикосе». За «Ковентри» он не провел ни одного матча. В истории есть случаи, когда футболистам не разрешали работать в Англии, а чтобы сразу забрали в «Реал» — такое случилось только с Ярни.
Оби Микел не стал звездой основы МЮ
Нигериец провел пресс-конференцию в футболке «Манчестер Юнайтед». Хавбек «Люна» заключил контракт, но потом появились люди из «Челси». Оказалось, аферист продал контракт Оби Микела двум клубам. «Челси» заплатили норвежцам и англичанам, а юристы судились с человеком, который обманул лондонцев. МЮ на ровном месте заработал 16 млн евро, а Оби Микел получил компенсацию за угрозы со стороны фанатов «дьяволов» — трофеи в Лондоне. Хавбек выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и дважды был первым в АПЛ, в итоге он не остался без успеха. Теперь у Оби Микела свой футбольный подкаст, рассказывает о драках на тренировках «Челси». Также заслуживает упоминания в этом списке защитник Амер Буазза. Алжирец дважды за карьеру отказывался играть на новом месте: сначала ему не понравилось в Турции, потом — на Кипре. Успокоился лишь в составе испанского «Расинга». Хотя историю Марудзы из «Керри» будет сложно переплюнуть, ведь Шейна выгнали из нового клуба за воровство.
это Марио Балотелли.
но эти парни все сделали.
это Марио Балотелли.
но эти парни все сделали.