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Грузинский клуб «Орби» обратился в ФИФА из-за перехода игрока в «Пари НН»

вчера, 22:47

Грузинский клуб «Орби» подал заявление в ФИФА и инициировал судебное разбирательство в отношении перешедшего в «Пари НН» полузащитника Вахо Бедошвили.

У Вахо Бедошвили был действующий контракт с нашим клубом до 31 декабря 2026 года. После выступления за сборную Грузии на чемпионате Европы среди игроков до 21 года мы получили официальные предложения от нескольких европейских клубов о его трансфере. С одним из клубов мы согласовали условия трансфера и трудового договора, и контракты были подготовлены к подписанию. Однако на следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без нашего согласия, и с тех пор связаться с ним не удалось.

Также мы получили уведомление о том, что Бедошвили односторонне расторг контракт с «Орби» и перешел в российский клуб «Пари Нижний Новгород». Действия как игрока, так и российского клуба нарушают правила ФИФА и нарушают законные интересы нашего клуба. В связи с этим мы приняли решение обратиться в соответствующие органы ФИФА и начать судебное разбирательство против игрока и российского клуба.

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