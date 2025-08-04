Грузинский клуб «Орби» обратился в ФИФА из-за перехода игрока в «Пари НН»

Грузинский клуб «Орби» подал заявление в ФИФА и инициировал судебное разбирательство в отношении перешедшего в «Пари НН» полузащитника .

У Вахо Бедошвили был действующий контракт с нашим клубом до 31 декабря 2026 года. После выступления за сборную Грузии на чемпионате Европы среди игроков до 21 года мы получили официальные предложения от нескольких европейских клубов о его трансфере. С одним из клубов мы согласовали условия трансфера и трудового договора, и контракты были подготовлены к подписанию. Однако на следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без нашего согласия, и с тех пор связаться с ним не удалось.