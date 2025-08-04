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Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал переход Бедошвили

вчера, 23:56

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался по поводу заявления грузинского клуба «Орби» о намерении обратиться в ФИФА с жалобой на переход 21-летнего полузащитника Вахо Бедошвили в нижегородскую команду.

Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело «Орби». У Вахо Бедошвили была прописанная в контракте сумма отступных, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и «Гареджи». В отличие от других претендентов на этого игрока, мы знали о наличии такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста. Возможно, «Орби» хотел заработать на трансфере больше денег, чем предусмотрено суммой отступных. По нашему мнению, нет оснований оспаривать пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами.

Комментировать действия «Орби» я не вправе. Мы рады, что Бедошвили присоединился к «Пари НН». Это молодой талантливый футболист, игрок молодёжной сборной Грузии.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 10:34
Этот грузинский игрок был в аренде,между двумя клубами была договоренность обговорена.Причем тут Пари,куда ты,ч...т полез.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 10:32
Этот Удальцов проявляет нечистоплотность в трансферной политике.Желаю,чтобы это сделка сорвалась и наказали Пари НН.Второй пример,совсем недавно,игрок Краснодара договаривается с Ахматом о б аренде на год,уже в СМИ это информация появилась,за игроком отправляют транспорт для переезда,но Удальцов в паре с игроком,который ранее выступал за Пари,влезают и уговаривают перейти к ним.Очень неэтичный поступок,который ему может аукнуться.После этого у этого клуба еще хватает наглости просить стадион в Грозном,для матча с Локо.Одним словом ,вот его деятельность,ну,ну давай ,продолжай.С Ахматом скажу зря ты так поступил.
ffdrt7us2rfm
ffdrt7us2rfm
сегодня в 07:10
Сдается что теперь в Грузии его будут поливать грязью.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:40, ред.
Лишь недавно я прочитал информацию о переходе молодого грузинского игрока из клуба Орби в российский ФК Пари НН, тут же вспомнил о роли грузинских футболистов в Сборной СССР. И вот появились другие данные - грузинский клуб выступил с заявлением, в котором сообщил о намерении обратиться в ФИФА с жалобой на переход Вахо Бедошвили. Как бы не излагал свою позицию Удальцов, я лично чувствую опасность для сделки между клубами. Нам целесообразно хорошо подготовиться к защите своей позиции.
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