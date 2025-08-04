Спортивный директор «Пари НН» прокомментировал переход Бедошвили

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался по поводу заявления грузинского клуба «Орби» о намерении обратиться в ФИФА с жалобой на переход 21-летнего полузащитника в нижегородскую команду.

Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело «Орби». У Вахо Бедошвили была прописанная в контракте сумма отступных, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и «Гареджи». В отличие от других претендентов на этого игрока, мы знали о наличии такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста. Возможно, «Орби» хотел заработать на трансфере больше денег, чем предусмотрено суммой отступных. По нашему мнению, нет оснований оспаривать пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами.

Комментировать действия «Орби» я не вправе. Мы рады, что Бедошвили присоединился к «Пари НН». Это молодой талантливый футболист, игрок молодёжной сборной Грузии.