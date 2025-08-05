Партнёром дортмундской «Боруссии» стал производитель электромобилей

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сегодня, 00:37

Дортмундская «Боруссия» объявила о заключении 3-летнего соглашения с шведской компанией по производству электромобилей Polestar.

Логотип компании появится на рукавах футболок команды, а также на тренировочной экипировке и рекламных поверхностях на стадионе и рядом с ним.

Клуб получит парк из 60 автомобилей, которые смогут использовать игроки, руководство и представители клуба.

Это партнерство принесет «Боруссии» примерно 5 млн евро в год. При наличии бонусов общая сумма может превысить 15 млн евро.