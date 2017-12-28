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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Стало известно, какой игрок «Реала» провел больше всего матчей за клуб в 2017 году

вчера, 23:16

Опорный полузащитник «Реала» Каземиро в 2017 году провел больше всего матчей за «сливочных» среди всех футболистов команды. Бразилец 54 раза выходил на поле и помог команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира.

51 игра на счету Серхио Рамоса. По 50 раз выходили на поле Тони Кроос, Лукас Васкес и Марсело. В активе Иско и Криштиану Роналду по 49 поединков в 2017 году.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:14
Стало известно, какой игрок «Реала» провел больше всего матчей за клуб в 2017 году
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А раньше это было тайной?
У соккера, видимо, есть очень серьезный источник информации, похвально.
drug01
drug01
вчера в 23:59
Поздравляем,хороший результат!
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