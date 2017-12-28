Стало известно, какой игрок «Реала» провел больше всего матчей за клуб в 2017 году

Опорный полузащитник «Реала» Каземиро в 2017 году провел больше всего матчей за «сливочных» среди всех футболистов команды. Бразилец 54 раза выходил на поле и помог команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира.

51 игра на счету Серхио Рамоса. По 50 раз выходили на поле Тони Кроос, Лукас Васкес и Марсело. В активе Иско и Криштиану Роналду по 49 поединков в 2017 году.