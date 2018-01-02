Месси не считает себя идеальным футболистом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», но аргентинец считает, что у него есть слабые стороны:

«Я хочу быть идеальным. Есть определенные элементы, над которыми еще нужно работать, чтобы достичь максимального уровня. Например, пенальти. Мне надо практиковать удары „с точки“.

После окончания игровой карьеры я вряд ли стану тренером. Впрочем, времени еще достаточно, и я могу передумать».

Футболист также отметил, что семейная жизнь для него важнее футбола:

«Я живу совершенно нормальной семейной жизнью. Конечно, временами хотелось бы спокойно прогуляться с родными без того, чтобы меня на каждом шагу останавливали болельщики. Быть отцом — невероятное чувство».

Рождество Месси провел со своей семьей, отправившись в гости к Санта-Клаусу.