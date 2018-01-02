Месси не считает себя идеальным футболистом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», но аргентинец считает, что у него есть слабые стороны:
«Я хочу быть идеальным. Есть определенные элементы, над которыми еще нужно работать, чтобы достичь максимального уровня. Например, пенальти. Мне надо практиковать удары „с точки“.
После окончания игровой карьеры я вряд ли стану тренером. Впрочем, времени еще достаточно, и я могу передумать».
Футболист также отметил, что семейная жизнь для него важнее футбола:
«Я живу совершенно нормальной семейной жизнью. Конечно, временами хотелось бы спокойно прогуляться с родными без того, чтобы меня на каждом шагу останавливали болельщики. Быть отцом — невероятное чувство».
Рождество Месси провел со своей семьей, отправившись в гости к Санта-Клаусу.
1) не умеет играть головой
2) нет скорости
3) нет дальнего паса
4) не поставлены дальние удары
5) слаб в отборе
6) не может бить пенальти (хладнокровия не хватает)
7) удар с правой не поставлен
и это только не задумываясь, а если копнуть глубже, то и с Дзюбой сравнить можно)
1) не умеет играть головой
2) нет скорости
3) нет дальнего паса
4) не поставлены дальние удары
5) слаб в отборе
6) не может бить пенальти (хладнокровия не хватает)
7) удар с правой не поставлен
и это только не задумываясь, а если копнуть глубже, то и с Дзюбой сравнить можно)