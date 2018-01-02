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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 2.05 3.3 3.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 9.3 4.75 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.95 3.25 4.2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.15 8 16
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.57 3.9 5.9
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Месси не считает себя идеальным футболистом

сегодня, 17:59

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», но аргентинец считает, что у него есть слабые стороны:

«Я хочу быть идеальным. Есть определенные элементы, над которыми еще нужно работать, чтобы достичь максимального уровня. Например, пенальти. Мне надо практиковать удары „с точки“.

После окончания игровой карьеры я вряд ли стану тренером. Впрочем, времени еще достаточно, и я могу передумать».

Футболист также отметил, что семейная жизнь для него важнее футбола:

«Я живу совершенно нормальной семейной жизнью. Конечно, временами хотелось бы спокойно прогуляться с родными без того, чтобы меня на каждом шагу останавливали болельщики. Быть отцом невероятное чувство». 

Рождество Месси провел со своей семьей, отправившись в гости к Санта-Клаусу.

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Все комментарии
Viduka
Viduka ответил DXTK
сегодня в 19:45
DXTK:
бить пенальти это показуха в стиле Роналду.
И это говорит человек, у которого на аватаре долгое время стоял лучший пенальтист в истории футбола.
cska plus
cska plus
сегодня в 19:42
Сам себе придумал, никто гнома не считает идеальным.
cska.78
cska.78
сегодня в 19:38
Идеальных не бывает!
Тео Джонс
Тео Джонс ответил Великий Князь
сегодня в 19:22
Великий Князь:
Месси просто распиареный и прекрасно это понимает. У него целый букет слабостей: 1) не умеет играть головой 2) нет скорости 3) нет дальнего паса 4) не поставлены дальние удары 5) слаб в отборе 6) не может бить пенальти (хладнокровия не хватает) 7) удар с правой не поставлен и это только не задумываясь, а если копнуть глубже, то и с Дзюбой сравнить можно)
Боюсь представить, если копнуть под тебя с кем тебя сравнить то... точно со смурфом ворчуном!:)

Если по пунктам из всех, можно притянуть хоть как то 4 и 7, и то слабенькие аргументы, хотя прочем у тебя они всегда такие.
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 19:20
Поставлю тут немного рэпчика)
obana777
obana777 ответил Великий Князь
сегодня в 19:17
Великий Князь:
не интересный ты и философия у тебя рабская.
Ну, уж ты такой интересный, что я обалдела, до сих пор сижу с открытым ртом. И главное философия твоя свободолюбивая мне не даст теперь спокойно спать.
Великий Князь
Великий Князь ответил obana777
сегодня в 19:14
obana777:
Да представь себе, у всех их есть хозяева и не надо иронизировать и прикидываться сам знаешь кем. И все они в какой-то мере рабы, которых могут продать и купить, как это было и с Неймаром и с другими. Они конечно могут покочевряжиться, но не более.
не интересный ты и философия у тебя рабская.
obana777
obana777 ответил Великий Князь
сегодня в 19:13
Великий Князь:
Ужас, у него есть хозяин? Прям как животное), я думал он сам хозяин Барселоны.
Да представь себе, у всех их есть хозяева и не надо иронизировать и прикидываться сам знаешь кем. И все они в какой-то мере рабы, которых могут продать и купить, как это было и с Неймаром и с другими. Они конечно могут покочевряжиться, но не более.
Великий Князь
Великий Князь ответил obana777
сегодня в 19:13
obana777:
И потом, о скромности и о душе одного и другого это ты определяешь? Ты их душеприказчик? Уж не тебе ли знать, что чужая душа потемки. За себя вещай, за другого не надо.
Аха-ха), ты тоже кривишь душой. То пишешь, что чужая душа потёмки, то своим постом от 18:55 утверждаешь что один лучший, а второй самовлюблённый)
obana777
obana777 ответил Великий Князь
сегодня в 19:08
Великий Князь:
Они одинаковые, только нарцис не кривит душой, а гном косит под скромного, только его скромность с суммой контракта не вяжется. Аха-ха) Хотя Роналду всё же посильнее как футболист, но не намного.
И потом, о скромности и о душе одного и другого это ты определяешь? Ты их душеприказчик? Уж не тебе ли знать, что чужая душа потемки. За себя вещай, за другого не надо.
Великий Князь
Великий Князь ответил obana777
сегодня в 19:06
obana777:
А вот кто, кого и как ценит по контракту, это уже не наше дело. Хозяину видней, сколько он хочет платить и если за одного платят в два раза больше, значит он лучше.
Ужас, у него есть хозяин? Прям как животное), я думал он сам хозяин Барселоны.
obana777
obana777 ответил Великий Князь
сегодня в 19:04
Великий Князь:
Они одинаковые, только нарцис не кривит душой, а гном косит под скромного, только его скромность с суммой контракта не вяжется. Аха-ха) Хотя Роналду всё же посильнее как футболист, но не намного.
А вот кто, кого и как ценит по контракту, это уже не наше дело. Хозяину видней, сколько он хочет платить и если за одного платят в два раза больше, значит он лучше.
Великий Князь
Великий Князь ответил obana777
сегодня в 18:58
obana777:
И без всех этих перечисленных пунктов он выше в разы самовлюбленного нарцисса. Вот уж кто вызывает неприязнь и раздражения своим красованием перед всеми. Распиарила пресса, а убери весь этот пиар он и в десятке лучших игроков не будет.
Они одинаковые, только нарцис не кривит душой, а гном косит под скромного, только его скромность с суммой контракта не вяжется. Аха-ха)
Хотя Роналду всё же посильнее как футболист, но не намного.
obana777
obana777 ответил Великий Князь
сегодня в 18:55
Великий Князь:
Месси просто распиареный и прекрасно это понимает. У него целый букет слабостей: 1) не умеет играть головой 2) нет скорости 3) нет дальнего паса 4) не поставлены дальние удары 5) слаб в отборе 6) не может бить пенальти (хладнокровия не хватает) 7) удар с правой не поставлен и это только не задумываясь, а если копнуть глубже, то и с Дзюбой сравнить можно)
И без всех этих перечисленных пунктов он выше в разы самовлюбленного нарцисса. Вот уж кто вызывает неприязнь и раздражения своим красованием перед всеми. Распиарила пресса, а убери весь этот пиар он и в десятке лучших игроков не будет.
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 18:53
Грязевые ванночки в самом разгаре) Халомадридская ceкта вошла в новый год с присущей гнильцой)
вжу вжу вжу я на интере сижу
вжу вжу вжу я на интере сижу
сегодня в 18:48
И налогоплательщик он никудышний.
No problem
No problem
сегодня в 18:46
Влад привет,отхожу понеМногу),
и тебе добра.
(читал твое поздравление,все взаимно).
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 18:45
Но зато считает себя идеальным пешеходом!)) гы-гы.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:44
Смурфик красава, поджёг своим же персофанкам.
Под пастором кресло дымит, это надо же, лично "идол" сказал, что он не футболист. Аха-ха)
волгoдoн
волгoдoн
сегодня в 18:42
Нурик,закусывай там)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:40
Нурик, ты как всегда прав и про ОЛХ) и про персофанок)
No problem
No problem ответил Великий Князь
сегодня в 18:38
Великий Князь:
ДыХТыК перестал быть адвокатом, теперь он советчик. Аха-ха)
    No problem
    No problem
    сегодня в 18:38
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 18:37
        No problem
        No problem ответил DXTK
        сегодня в 18:36
        DXTK:
        бить пенальти это показуха в стиле Роналду.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 18:36
          Кристи ан (на?) угорает над Месси. И над его неумением пробивать пенальти, и над семейными ценностями. Уж он то в этом отношении АПсолютная противоположность. И в пенальтях ас, и мужичков уважает, и детишек в пробирках замастыривает...
          DXTK
          DXTK
          сегодня в 18:34
          А если Месси хочет научиться бить с точки советую взять пару уроков у Ле Тиссье 48 из 49 пробитых, такой процент точности даже Роналду не снился............
          DXTK
          DXTK
          сегодня в 18:29
          бить пенальти это показуха в стиле Роналду.
          Великий Князь
          Великий Князь ответил barcelona and cruyff
          сегодня в 18:29
          barcelona and cruyff:
          Нет идеального футболиста
          Осторожно, а то пастор из секты изгонит)
          Церковь белокурой Лионели очень обидчива)
          Великий Князь
          Великий Князь ответил saha100
          сегодня в 18:28
          saha100:
          Надо меську отправить в нальчик или какой нибудь 2 дивизион и посмотреть. Когда рубин играл с Барселонаой месси вообще ничего не показал.
          Потому что он каталонский жук- бесполезный пожиратель картофеля в виде чипсов)
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