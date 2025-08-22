«Бернли» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1755811275

сегодня, 00:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Сандерленд», который состоится 23 августа 2025 года.

«Бернли»

«Бернли» после вылета из АПЛ , вновь смог вернуться в элитный английский дивизион, но уже без Венсана Компани, который работает в «Баварии». Уже во втором туре коллектив сыграет с еще одной командой, которая только в этом году вернулась в АПЛ – «Сандерлендом». На своем поле хозяева постараются одолеть недавнего соперника по Чемпионшипу, но учитывая усиления «котов», сделать это будет не так и просто.

16 августа «Бернли» крупно проиграл «Тоттенхэму» на выезде (0:3), а девятого числа уступил «Лацио» в товарищеской игре (0:1).

«Сандерленд»

«Сандерленл» успел не только вернуться в АПЛ , но и добиться уверенной победы в первом туре. В команду пришли опытные футболисты, одним из которых является Гранит Джака и команда намерена избежать участи аутсайдера в нынешнем сезоне. Если гости смогут добыть вторую победу подряд в чемпионате, это добавит им уверенности в своих силах и на дальнейшие поединки.

16 августа «Сандерленд» уверенно обыграл «Вест Хэм» (3:0), а в товарищеской игре 10 числа с тем же счетом уступил «Райо Вальекано» (0:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бернли» – 2.2

Ничья – 3.2

Победит «Сандерленд» – 3.45

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.6

Статистика

Четыре последних матча «Сандерленда» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бернли» проиграл четыре поединка подряд во всех турнирах

Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что «Сандерленд» находится в лучшей форме и имеет более опытных футболистов в составе, что принесет им три пункта.