 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Бернли» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:21
«Бернли» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Сандерленд», который состоится 23 августа 2025 года.

«Бернли»

«Бернли» после вылета из АПЛ, вновь смог вернуться в элитный английский дивизион, но уже без Венсана Компани, который работает в «Баварии». Уже во втором туре коллектив сыграет с еще одной командой, которая только в этом году вернулась в АПЛ – «Сандерлендом». На своем поле хозяева постараются одолеть недавнего соперника по Чемпионшипу, но учитывая усиления «котов», сделать это будет не так и просто.

16 августа «Бернли» крупно проиграл «Тоттенхэму» на выезде (0:3), а девятого числа уступил «Лацио» в товарищеской игре (0:1).

«Сандерленд»

«Сандерленл» успел не только вернуться в АПЛ, но и добиться уверенной победы в первом туре. В команду пришли опытные футболисты, одним из которых является Гранит Джака и команда намерена избежать участи аутсайдера в нынешнем сезоне. Если гости смогут добыть вторую победу подряд в чемпионате, это добавит им уверенности в своих силах и на дальнейшие поединки.

16 августа «Сандерленд» уверенно обыграл «Вест Хэм» (3:0), а в товарищеской игре 10 числа с тем же счетом уступил «Райо Вальекано» (0:3).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Бернли» – 2.2
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Сандерленд» – 3.45
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.6

Статистика

  • Четыре последних матча «Сандерленда» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Бернли» проиграл четыре поединка подряд во всех турнирах
  • Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что «Сандерленд» находится в лучшей форме и имеет более опытных футболистов в составе, что принесет им три пункта.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 