«Бернли» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Сандерленд», который состоится 23 августа 2025 года.
«Бернли»
«Бернли» после вылета из АПЛ, вновь смог вернуться в элитный английский дивизион, но уже без Венсана Компани, который работает в «Баварии». Уже во втором туре коллектив сыграет с еще одной командой, которая только в этом году вернулась в АПЛ – «Сандерлендом». На своем поле хозяева постараются одолеть недавнего соперника по Чемпионшипу, но учитывая усиления «котов», сделать это будет не так и просто.
16 августа «Бернли» крупно проиграл «Тоттенхэму» на выезде (0:3), а девятого числа уступил «Лацио» в товарищеской игре (0:1).
«Сандерленд»
«Сандерленл» успел не только вернуться в АПЛ, но и добиться уверенной победы в первом туре. В команду пришли опытные футболисты, одним из которых является Гранит Джака и команда намерена избежать участи аутсайдера в нынешнем сезоне. Если гости смогут добыть вторую победу подряд в чемпионате, это добавит им уверенности в своих силах и на дальнейшие поединки.
16 августа «Сандерленд» уверенно обыграл «Вест Хэм» (3:0), а в товарищеской игре 10 числа с тем же счетом уступил «Райо Вальекано» (0:3).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Бернли» – 2.2
- Ничья – 3.2
- Победит «Сандерленд» – 3.45
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.6
Статистика
- Четыре последних матча «Сандерленда» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Бернли» проиграл четыре поединка подряд во всех турнирах
- Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча
Прогноз
Поставить на победу гостей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что «Сандерленд» находится в лучшей форме и имеет более опытных футболистов в составе, что принесет им три пункта.