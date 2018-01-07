Обухов рассказал о разделении между легионерами и россиянами при Карпине

Бывший игрок «Спартака» Владимир Обухов рассказал, в чем выражалось разделение между легионерами и россиянами в рядах «красно-белых» при наставнике Валерии Карпине.
«Допустим, русский футболист на тренировке попадает в „девятку“ – тишина. Веллитон заваливает нелепый гол – и начинается: „Браво, молодец!“ Или так: легионер не бегает, ему ничего не говорят. Не то что россиянину.
Может, менталитет так складывается? Русским приходится пихать, чтобы они работали, тренировались, а если иностранцев отругаешь – они встанут и вообще бегать перестанут. Тренерскому штабу, видимо, приходилось обращать на это внимание».
Ранее полузащитник «Спартака» Джано рассказал о драке стенка на стенку между россиянами и легионерами в раздевалке «красно-белых».
Зато сейчас идиллия!
Зато сейчас идиллия!
Слава Богу что прошло то смутное время как дурной сон.
Слава Богу что прошло то смутное время как дурной сон.
Видимо с ленцой человек, подстёгивать надо.
Видимо с ленцой человек, подстёгивать надо.
Диктат Карпина на лицо ...
Диктат Карпина на лицо ...