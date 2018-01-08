М. Лаудруп: «Приобретение Коутиньо - часть подготовки „Барсы“ к эре после ухода Месси»

Бывший игрок «Барселоны» Микаэль Лаудруп продолжает размышлять о трансфере теперь уже экс-полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в каталонский клуб. Датчанин считает, что бразильца купили с прицелом на будущее.

«Конечно, с таким ценником (160 млн евро) от Коутиньо будут ожидать многого.

Когда вы говорите о „Барселоне“, то думаете о Лионеле Месси. Но ему нужны классные одноклубники. За последние годы „Барса“ потеряла ряд важных игроков: Хави, Неймар, Пуйоль. И хотя каталонцы сейчас на вершине, им нужно развивать команду, ведь настанет день, когда Месси уйдет. И держа в уме то, что нового Месси найти нельзя, единственный выход - подписать трех-четырех-пятерых отличных игроков, которые смогут восполнить потерю аргентинца в будущем».