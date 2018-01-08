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М. Лаудруп: «Приобретение Коутиньо - часть подготовки „Барсы“ к эре после ухода Месси»

сегодня, 09:15

Бывший игрок «Барселоны» Микаэль Лаудруп продолжает размышлять о трансфере теперь уже экс-полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо в каталонский клуб. Датчанин считает, что бразильца купили с прицелом на будущее.

«Конечно, с таким ценником (160 млн евро) от Коутиньо будут ожидать многого.

Когда вы говорите о „Барселоне“, то думаете о Лионеле Месси. Но ему нужны классные одноклубники. За последние годы „Барса“ потеряла ряд важных игроков: Хави, Неймар, Пуйоль. И хотя каталонцы сейчас на вершине, им нужно развивать команду, ведь настанет день, когда Месси уйдет. И держа в уме то, что нового Месси найти нельзя, единственный выход - подписать трех-четырех-пятерых отличных игроков, которые смогут восполнить потерю аргентинца в будущем».

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Все комментарии
barcafan1990
barcafan1990 ответил Шишанутый
сегодня в 16:16
Шишанутый:
Уход пешехода не кто и не заметит. Все равно от него толку нет в болших матчах а Осасунам и другие игроки забивать смогут.
Откуда вы такие беретесь, а?
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 15:32
Выгонят Мессе уже в следующем сезоне, как с Ронни было дело.
Artuom
Artuom ответил Пластун
сегодня в 14:40
Пластун:
Иньесту не сможет, а Месси сможет? ))))) Сразу видно крысу которая перебежала в стан противника, Лаудруп крыса.
"И держа в уме то, что нового Месси найти нельзя, единственный выход - подписать трех-четырех-пятерых отличных игроков"

Микаэль сразу написал что Месси не заменит один игрок. Так что естественно Коут не заменит Месси, особенно учитывая нестабильность Коута.
А Иньесту не заменит потому что не игрок центра поля, а игрок атаки. Функции совершенно разные.
Завтра
Завтра ответил Madrid FC
сегодня в 13:54
Madrid FC:
Потерю аргентинца наврятли кто заполнит,так что Барселону скорее ждет забвение,а не новая эра)
Потерю португальца наврятли кто заполнит,так что Реал скорее ждет забвение,а не новая эра)
Madrid FC
Madrid FC
сегодня в 12:22
Потерю аргентинца наврятли кто заполнит,так что Барселону скорее ждет забвение,а не новая эра)
Брулин
Брулин
сегодня в 12:17
Блин как же хочется чтобы эта эра наступила как можно позже. Ещё лет 5-7 Лео нам подарит.)
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:30
его мысли - размышления не сходятся с финансовой платформой ...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:27
Года два Месси еще подержит марку.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 11:18
Зеленый пукодин - плохо работает..!
Пластун
Пластун
сегодня в 11:06
Иньесту не сможет, а Месси сможет? ))))) Сразу видно крысу которая перебежала в стан противника, Лаудруп крыса.
vale46
vale46 ответил Шишанутый
сегодня в 11:04
Этот пешеход нагибает и твой могучий Реал!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 11:02
Возможно так и есть :)
lexatver
lexatver ответил Шишанутый
сегодня в 10:59
Шишанутый:
Уход пешехода не кто и не заметит. Все равно от него толку нет в болших матчах а Осасунам и другие игроки забивать смогут.
и Реалам тоже )
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов ответил Шишанутый
сегодня в 10:52
Шишанутый:
Уход пешехода не кто и не заметит. Все равно от него толку нет в болших матчах а Осасунам и другие игроки забивать смогут.
с такой логикой и наблюдательностью,тяжело вам будет общаться с умными людьми)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 10:33
Уход пешехода не кто и не заметит. Все равно от него толку нет в болших матчах а Осасунам и другие игроки забивать смогут.
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