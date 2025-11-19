«Аугсбург» – «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763584433

вчера, 23:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Аугсбург» – «Гамбург», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Аугсбург»

«Аугсбург» проиграл уже несколько матчей подряд и только за счет лучшей разницы мячей не находится в зоне вылета. Команда набрала семь баллов и принимает «Гамбург», который борется за каждый балл, чтобы держаться как можно дальше от опасных мест в таблице. В домашней игре хозяева верят, что смогут прервать неприятную серию и набрать очень важные для себя три очка.

9 ноября «Аугсбург» проиграл «Штутгарту» на выезде (2:3), а 31 числа на своем поле минимально уступил «Боруссии» Дортмунд (0:1).

«Гамбург»

Новичок Бундеслиги ненамного выше находится, чем хозяева этого поединка и опережают «Аугсбург» на три балла. «Гамбург» набрал девять очков и учитывая не лучшую ситуацию соперника, надеется набрать очки в регионе Баварии. В случае победы гости смогут гораздо упрочнить свое положение в Бундеслиге, к чему и стремятся.

8 ноября «Гамбург» отобрал очки у «Боруссии» Дортмунд (1:1) и крупно проиграл на выезде «Кельну» (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аугсбург» – 2.35

Ничья – 3.6

Победят «Гамбург» – 2.85

Статистика

«Аугсбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти последних матчей «Гамбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.6. Предполагаем, что никто из команд не будет рисковать, что приведет к тому, что будет ничейный результат.