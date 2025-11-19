«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763583475

вчера, 23:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» очень стараются в Лиге чемпионов, но очень слабо выступают в АПЛ и на данный момент располагаются лишь на 14 месте. «Ньюкасл Юнайтед» набрал 12 очков и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В домашней игре с набравшим ход «Манчестер Сити» хозяева попытаются совладать и набрать очки, что что точно придало бы им уверенности при приемлемом результате.

9 ноября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на выезде «Брентфорду» (1:3), а пятого числа команда обыграла «Атлетик» в Лиге чемпионов (2:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится в отличной физической форме и пытается вернуться на вершину АПЛ , однако для этого нужны лишь победы. «Горожане» располагаются на втором месте с 22 баллами и уступают «Арсеналу» четыре пункта. В случае победы над «сороками», гости как минимум не позволят «канонирам» оторваться еще больше, что уже будет неплохо.

9 ноября «Манчестер Сити» не оставил шансов «Ливерпулю» (3:0), а в Лиге чемпионов разгромил «Боруссию» Дортмунд (4:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 3.6

Ничья – 3.8

Победят «Манчестер Сити» – 1.95

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл четыре из десяти последних матчей при шести победах

Четыре из шести последних матчей «горожан» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «сороками»

Прогноз

Поставить, на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Подопечные Пепа Гвардиолы излучают уверенность и наверняка смогут найти подходы к сопернику и реализовать свои моменты.