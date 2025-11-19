«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Сити», который состоится 22 ноября 2025 года.
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» очень стараются в Лиге чемпионов, но очень слабо выступают в АПЛ и на данный момент располагаются лишь на 14 месте. «Ньюкасл Юнайтед» набрал 12 очков и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В домашней игре с набравшим ход «Манчестер Сити» хозяева попытаются совладать и набрать очки, что что точно придало бы им уверенности при приемлемом результате.
9 ноября «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на выезде «Брентфорду» (1:3), а пятого числа команда обыграла «Атлетик» в Лиге чемпионов (2:0).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» находится в отличной физической форме и пытается вернуться на вершину АПЛ, однако для этого нужны лишь победы. «Горожане» располагаются на втором месте с 22 баллами и уступают «Арсеналу» четыре пункта. В случае победы над «сороками», гости как минимум не позволят «канонирам» оторваться еще больше, что уже будет неплохо.
9 ноября «Манчестер Сити» не оставил шансов «Ливерпулю» (3:0), а в Лиге чемпионов разгромил «Боруссию» Дортмунд (4:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 3.6
- Ничья – 3.8
- Победят «Манчестер Сити» – 1.95
Статистика
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл четыре из десяти последних матчей при шести победах
- Четыре из шести последних матчей «горожан» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «сороками»
Прогноз
Поставить, на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Подопечные Пепа Гвардиолы излучают уверенность и наверняка смогут найти подходы к сопернику и реализовать свои моменты.