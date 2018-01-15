Минск, Алма-Ата и Кишинев претендуют на проведение Суперкубка УЕФА-2020

Девять национальных футбольных ассоциаций проявили заинтересованность в проведении матча за Суперкубок УЕФА в 2020 году.

Заинтересованность в проведении матча проявили Албания (Тирана), Беларусь (Минск), Финляндия (Хельсинки), Франция (Ницца), Израиль (Хайфа), Казахстан (Алма-Ата), Молдавия (Кишинев), Северная Ирландия (Белфаст) и Португалия (Порту). При этом ассоциации стран, которые примут матчи Евро-2020, не имели права участвовать в выборах.

Место проведения встречи будет выбрано в мае 2018 года.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в 2020 году может состояться в Нью-Йорке.