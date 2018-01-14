  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Безумие в Ливерпуле. «Манчестер Сити» впервые проиграл в АПЛ

14 января 2018, 22:03

Вот поэтому мы и любим футбол на «Соккер.ру» - порой важнее любой тактики или стратегии эмоции и десерт из семи голов! 

«Ливерпуль» - герои вечера, поскольку талантливо включиться ровно в момент, когда соперник собрался завоевать инициативу, забить свои два-три гола и выиграть, может только команда, готовая к работе полуторным номером и поворотам судьбы. Юрген Клопп подготовил «красных» к матчу-реваншу против «Манчестер Сити» морально. А поскольку на трибунах были люди, которые драли глотки за «Ливерпуль», то не удивительно, что под красивое пение зрителей увидели взрывные моменты и голы. 

Также не стало сенсацией, что хозяева поля едва не допустили повторение камбэка «Севильи» даже в более извращенной форме – после четырех голов «Ливерпуля» и уже зная, как может развернуться подобная игра с обороной «красных». Клопп не может тренировать скучные команды, создает дикие, поэтому голы «Манчестер Сити» не только напоминают, кто фаворит в чемпионской борьбе, но и делают поединок сюрреалистичным, нетипичным для футбола. А как там цифры поживают, команды все запутали в итоге? 

Главные цифровые факты матча

- при счете 4:1 у «Манчестер Сити» было всего два удара в створ чужих ворот – команда Гвардиолы вправду проводила плохой для себя матч в атаке, Агуэро можно ругать – он опытный, а порой играет, словно привидение;

- из 11 ударов в створ ворот 7 оказались голевыми на две команды – вот это эффективность. Получается, частенько действовали без ворот и во взрывном стиле. И здесь статистика и ощущения совпадают; 

- у троих игроков «Ливерпуля» - Окслейда-Чемберлена, Фирмино и Салаха в матче по два балла по системе «гол плюс пас», а у Мане – забитый мяч и неплохая возможность отличиться еще раз. Точно без Коутиньо «Ливерпуль» развалится? Линекер вот тоже сомневается после такой победы; 

- 38 раз успешно применяли обводки команды в этот вечер, причем если у «Ливерпуля» почти не было осечек при дриблинге, то у «Манчестер Сити» - наоборот. Агрессивная атакующая манера прессинга хозяев с помощью контрвыпадов соединилась с грубыми ошибками защиты соперника – Отаменди, Стоунз и Эдерсон чудили у «Манчестер Сити» не один раз за вечер; 

- 64 % времени с мячом были гости, так что можно констатировать – Клопп нашел оружие против стандартной схемы игры Гвардиолы. И хотя в конце «Ливерпуль» понял, что ему не хватает на поле Ван Дейка – кстати, счет 4:22 по победам на втором этаже в пользу «горожан» - тезис подтверждает, атака «красных» закрыла огрехи обороны наперед.

Антигерой матча. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Прекрасный урок для испанца. Если «Манчестер Сити» хочет в решающие этапы Лиги чемпионов, то нельзя так играть, поскольку фактически повторили веселье прошлой весны против «Монако», а тогда вылетели. «Ливерпуль» ведь не предложил ничего нового, только старые козыри, не заставлял «горожан» играть не так, как они привыкли, например, постоянно без мяча. Просто хозяин дрался, а Гвардиола, такое ощущение, решил, что хватит выхода на поле и класса. Не хватило! 

«Ни рыба, ни мясо» вечера. Вратари команд

Эдерсон принимает необдуманные решения – тут все очевидно, ведь играть «либеро», если ты голкипер, который недавно выступал за «Бенфику», где надо было отбить мяч раз в неделю, непросто. С давлением не справился, но посмотрите на первый гол «Манчестер Сити» - Кариус пустил в ближний угол, а потом позволял себе даже не шелохнуться после ударов опасного соперника. Странный немец, Нойер бы такую игру не одобрил. «Ливерпулю» нужен вратарь, а Эдерсону из «Манчестер Сити» – опыт ошибок трудных. 

Герои поединка. Юрген Клопп и форварды «Ливерпуля»

Мастер мотивации сыграл в Юргене заметнее, чем мастер организации обороны, однако не стоит выделять кого-то одного персонально из линии состава «Ливерпуля», поскольку получилась фирменная командная победа. Например, Окслейд-Чемберлен – один из героев вечера, но ведь и Салах просыпался в нужные моменты, и Мане с Фирмино на передовой двигались. Все сыграли шикарно, а тренер помог в перерыве подсказками – «Ливерпуль» был на грани, чтобы потерять контроль над игрой, но начал забивать снова и снова. Сказочный сюжет! 

Почему «Ливерпуль» обыграл лидера АПЛ?

Потому что они отличная команда, у Клоппа есть качества очень сильного тренера, он изучил свои ошибки в матче первого круга. Дома «красные» играют очень мощно (не к ночи и не фанатам «Спартака» вспоминаем), а поскольку «Манчестер Сити» провел средний матч по своим меркам – хозяева поля более чем заслуженно воспользовались ошибками «горожан».

«Манчестер Сити» подвела академичность. Почти весь матч играли слишком предсказуемо, слишком медлительно, неразумным решением было искать банальные ходы в центре поля. А вот у «Ливерпуля» все получилось и по настроению, и по тактике, не считая концовки. Даже хорошо, что Клопп вовремя начал искать схемы, которые работают без Коутиньо, ведь борьба за место в Лиге чемпионов будет сложной. «Манчестер Сити» после этого поражения может выдохнуть.

Сезона без поражений в национальной лиге не будет. Зато будет шанс себя показать в будущем. А пока герои, о которых стоит говорить – футболисты и тренер «Ливерпуля». Не забывайте, что даже в первом туре, когда в меньшинстве «красные» проиграли 5:0, Клопп придумал неплохой план. А теперь реализовал идеи, в результате чего соперник не проведет чемпионат без поражений. Вряд ли это порадует Венгера – именно его «Арсенал» стал чемпионом, не уступая, но фанаты «Ливерпуля» и те, кто не принимает «Манчестер Сити», точно радуются. 

Впрочем, в такой вечер повеселились все любители яркой дикости на поле – это был футбол, который приятно вспоминать, и приятно было посмотреть! Нужны разные матчи, а этот с разменом ударами и ставкой на элегантные решения перед чужими воротами оправдал запрос на зрелищность. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» - лучшие команды АПЛ прямо сейчас, и выдали лучший поединок, в котором прервалась серия Гвардиолы без поражений.

Клопп подтвердил уверенность Хосепа – даже если «горожане» будут чемпионами, то не пройдут всю дистанцию без осечек. Но такие осечки ценнее некоторых побед, особенно с учетом, что не сдались при 4:1!  

Поделиться
Другие материалы по теме
Роналдо – новая звезда «Вальядолида»
Сегодня, 10:30Сергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опека6
Йоахим Лёв ввел комендантский час в сборной Германии
Вчера, 22:42 10
«Сампдория» и «Специа» помогут родственникам жертв обрушения моста в Генуе
Вчера, 22:37 1
Берлускони может вернуться в футбол, купив «Монцу»
Вчера, 21:27 2
Моуриньо получил год условного срока
Вчера, 14:56 76
Лемина оштрафован на 96 тыс. фунтов
Вчера, 14:24 2
Обсудить
Все комментарии
муха цокотуха
муха цокотуха
15 января в 21:46
DVoxNN:
What? Я что-то пропустил?
Всё ещё впереди.
DVoxNN
DVoxNN
15 января в 21:45
муха цокотуха:
Вот и сглазил.
What? Я что-то пропустил?
муха цокотуха
муха цокотуха
15 января в 21:42
DVoxNN:
И единственная команда из топ 5 без поражений пока - это Барса!!!
Вот и сглазил.
муха цокотуха
муха цокотуха
15 января в 21:42
И правда безумие. Должны были вообще в зоне вылета болтаться, а они только первый раз проиграли.
lobsterdam
lobsterdam
15 января в 17:17
немотивированный полуживой сити сумел навалять аж три банки кариесу, лфк же сумел забить только 2 похожих на нормальные. Другие 2 (чемберленсикй и от са-8 - привоыз от едерсона, а поэтому не считаются).
Igorello97
Igorello97
15 января в 15:56
Это должно было случиться.
DVoxNN
DVoxNN
15 января в 12:53
Элдор Тухтабоев:
Не пиши нам тут про лоллигу. И вообще перестань сравнивать индийское кино с голливудским триллером. Барселоналона в англии максимум на 10 месте была бы.
Вот только это индийское кино натягивает ваш бей-беги каждый год.
Саня Петрашкевич
Саня Петрашкевич
15 января в 12:31
DVoxNN:
И единственная команда из топ 5 без поражений пока - это Барса!!!
Кто такая Барса?))
starche
starche
15 января в 10:51
Хороша игруха.
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев
15 января в 10:19
DVoxNN:
И единственная команда из топ 5 без поражений пока - это Барса!!!
Не пиши нам тут про лоллигу. И вообще перестань сравнивать индийское кино с голливудским триллером. Барселоналона в англии максимум на 10 месте была бы.
фрэнк
фрэнк
15 января в 08:06
не согласен - что Хосеп антигерой матча , в матчах ЛЧ если МС так будет играть то далеко пойдет,в гостях 3-4 не худший вариант , у команды есть характер - то чего не было в прошлом году...
Foxes
Foxes
15 января в 07:23
Вспомните первый тур Арсенал 4:3 Лестер, матч тоже был не хуже этого.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
15 января в 06:57
Нашла каса на камень. Если в первом тайме был относительно осторожный футбол, то во втором Ливерпуль просто взорвался. Следует выделить Джана, бойца невидимого фронта. Столько единобордст и дуэлей выиграл, если уйдет то заменить будет не кем. Вейналдум смотрелся местами хорошо, а местами нелепо... Про Чемберлена даже ничего не скажешь, просто молодец, голевой пас на Фирмино на 5+. Ну и вся троица отметилась голами-шедеврами. Голы трудовые и заслуженные. Ливерпулю нужен вратарь топ уровня. Клопп это понимает. Миньоле и Кариус не спасают когда этого требует ситуация... но во многом благодоря пропущенному голу красные зашевелились во втором тайме. Спасибо за Ливерпулю за такой матч, за такие эмоции ну и конечно спасибо МС, достойный соперник который в отличии от МЮ не стал всей командой в обороне.
112910415
112910415
15 января в 06:14
это смотрелось на одном дыхании!
spartach n1
spartach n1
15 января в 02:49
Бригант 669:
на месте хосепа должен быть каррера с 7 выбитыми зубами!!!
Напьёшься будешь !
Президент Барселоны
Президент Барселоны
15 января в 02:47
По зрелищности матч хороший, а по-тренерски плохой для обоих команд. В случае с Клоппом неудивительно, его оборона всегда такая, а вот Гвардиола, наверное, уже не научится перестраивать команду на другой футбол, когда это необходимо. Значит в этом его слабость - высокий прессинг и хорошая физическая готовность игроков - залог победы над командой, которую тренирует испанец.
Ох слишком Сити вознесли по осени средства массовой информации, как бы не упала она, а с такой высоты разобьётся на кучу осколков.
Saang
Saang
15 января в 02:36
И после этого кто то из наших что-то кукарекает про то что у нас чемп не хуже...
Бригант 669
Бригант 669
15 января в 02:24
spartach n1:
на месте хосепа должен быть каррера с 7 выбитыми зубами!!!
MALOVAR
MALOVAR
15 января в 01:40
не,вратари не пи чем ,просто слабые команды играли без центра
azkan
azkan
15 января в 00:16
Матч зрелищный получился. Ливерпуль красавцы. Правда устали в конце, что неудивительно. Ведь такой прессинг и скорость навязали. Но и Сити молодцы, не сдались. В концовке могли и сравнять счет.
Согласен с автором, обеим будет сложно в ЛЧ.
spartach n1
spartach n1
14 января в 23:56
zenit_forever2014
zenit_forever2014
14 января в 23:05
Сегодня просто вратарь Сити вышел и подарил победу....понятно молодость....ну так играть нельзя, иначе Браво будет играть в воротах....
Roman73
Roman73
14 января в 22:29
Ливерпуль вышёл бороться, отрывая свои и чужие ноги.
Манчестер собрался играть на чистых мячах и не оказался готов к борьбе.
Общекомандная скорость предложенная мерсисайдцами не позволила горожанам демонстрировать технику и плести кружева атак и Манчестер был смят.
При счёте 1-1 горожанам показалось пронесло, но не тут то было .
Владение мячом обманчиво, Ливерпуль заставил Сити играть назад и не давал горожанам выходить из прессинга. Когда-то в таком стиле Бавария снесла Барсу. Но Сити не был убит окончательно . Три гола Манчестера тому подтверждение. Посмотрим в Лиге Чемпионов. Борьба на таком накале там обычное дело.
P4ELINE
P4ELINE
14 января в 22:27
Спасибо Ливерпулю спасли наш рекорд :)
dzvinka
dzvinka
14 января в 22:27
ну матч огонь
Gahi
Gahi
14 января в 22:23
Ливерпуль с эмоциональной и заслуженной победой.
DVoxNN
DVoxNN
14 января в 22:13
И единственная команда из топ 5 без поражений пока - это Барса!!!
Zen-Aku
Zen-Aku
14 января в 22:09
Рекорд Арсенала так и остался..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100