Вальверде: «„Барселона“ не будет излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал новую травму нападающего Усмана Дембеле - у игрока диагностировано повреждение бедра:

«Мы не будем излишне драматизировать по поводу травмы Дембеле. В прессе начинают писать о проблемах игроков со здоровьем, и люди начинают в это верить.

Я не сомневаюсь, что Усман со всем справится. Мы же сделаем все, что в наших силах, чтобы в конце все звучало как анекдот.

Когда он вернется на поле, то мы будем подпускать его к матчам постепенно, шаг за шагом увеличивая нагрузку. Надеемся, что вскоре он вновь будет в строю».